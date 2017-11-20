У более 38 тысяч жителей Белгородской области есть оружие

У 38 тысяч жителей Белгородской области есть оружие. Большинство из них владеет гладкоствольным — 33 тысячи единиц оружия, меньше — травматическим — около пяти тысяч. Об этом сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Алексей Арбузов.

В этом году сотрудники ведомства составили более тысячи протоколов об административных правонарушениях за незаконный оборот огнестрельного оружия. Правоохранители отказали в выдаче лицензии и разрешений более 800 гражданам и аннулировали документы на оружие 288 белгородцам.

За 10 месяцев этого года изъяли больше тысячи единиц огнестрельного оружия и более 2 тысяч боеприпасов. Сами белгородцы добровольно сдали около 700 единиц оружия. За добровольную выдачу они получили вознаграждение — всего в этом году белгородцам выплатили 100 тысяч рублей.

Заместитель начальника Центра Сергей Новгородов сообщил, что в этом году в Белгородской области совершили только одно преступление со стоящим на учёте оружием. Это произошло в Красной Гвардии. Мужчина, будучи пьяным, выстрелил из ружья в своего знакомого.

Отметим, что легально купить оружие и патроны к нему можно в Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, Губкине и Красной Гвардии.