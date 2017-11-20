$ 59,63
 70,36
฿ 484 к
+1 °C
понедельник, 20 ноября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda
https://vk.com/upmind1

У более 38 тысяч жителей Белгородской области есть оружие

Более 6 тысяч человек приобрели оружие для самообороны.

У 38 тысяч жителей Белгородской области есть оружие. Большинство из них владеет гладкоствольным — 33 тысячи единиц оружия, меньше — травматическим — около пяти тысяч. Об этом сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Алексей Арбузов.

В этом году сотрудники ведомства составили более тысячи протоколов об административных правонарушениях за незаконный оборот огнестрельного оружия. Правоохранители отказали в выдаче лицензии и разрешений более 800 гражданам и аннулировали документы на оружие 288 белгородцам.

За 10 месяцев этого года изъяли больше тысячи единиц огнестрельного оружия и более 2 тысяч боеприпасов. Сами белгородцы добровольно сдали около 700 единиц оружия. За добровольную выдачу они получили вознаграждение — всего в этом году белгородцам выплатили 100 тысяч рублей.

Заместитель начальника Центра Сергей Новгородов сообщил, что в этом году в Белгородской области совершили только одно преступление со стоящим на учёте оружием. Это произошло в Красной Гвардии. Мужчина, будучи пьяным, выстрелил из ружья в своего знакомого.

Отметим, что легально купить оружие и патроны к нему можно в Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, Губкине и Красной Гвардии.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#оружие #Белгород #Росгвардия
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://xn--80ajialji7eo0f.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости