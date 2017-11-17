В Белгородском районе осудили экс-полицейского, сбившего в пьяном состоянии насмерть пешехода

Бывшего сотрудника УМВД по Белгородской области приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии за вождение машины пьяным, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Пьяный полицейский 15 июля в нерабочее время ехал на Nissan в Таврово со скоростью более 160 километров в час и сбил человека, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм потерпевший скончался на месте ДТП. Полицейского после этого происшествия уволили с работы.

Напомним, что в июле пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщала, что по результатам внутренней проверки руководителей уволенного сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

