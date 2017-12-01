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Белгородский Росздравнадзор проверил салон красоты Medical Beauty после выхода передачи «Медицино»

Областная прокуратура не согласовала проверку салона.

Белгородский Росздравнадзор проверил деятельность салона красоты Medical Beauty, который в августе посетила ведущая программы «Ревизорро» — «Медицино» Оксана Константиновна. Журналистка обратилась в ведомство с просьбой выяснить, почему заведение предоставляет услуги по хирургии, психотерапии, диетологии без лицензии, а также на каком основании салон красоты не оформляет договоры на оказание платных услуг и не вывешивает прайс-лист на информационных стендах.

Специалисты Росздравнадзора по результатам проверки направили руководству Medical Beauty предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований.

— Получен ответ о принятии учреждением мер по соблюдению обязательных требований законодательства при осуществлении медицинской деятельности, — сообщили «Фонарю» в ответе на редакционный запрос.

Ведомство также пишет, что областная прокуратура не согласовала проверку салона красоты. Причина — отсутствие оснований для её проведения.

Отметим, что заявление ведущей направили в региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве рассмотрели заявление и возбудили дело об административном правонарушении за нарушение правил предоставления платных медицинских услуг. В УМВД по Белгородской области по своей линии не нашли состава преступления и отказали в возбуждении административного дела.

Напомним, что в конце октября на телеканале «Пятница» вышла передача «Ревизорро» — «Медицино» про белгородские частные клиники и медицинские центры. Ведущая Оксана Константиновна посетила Medical Beauty на проспекте Славы 28, клинику Medical On Group, детскую частую больницу «Азбука здоровья», а также медицинский центр «Династия». После просмотра передачи корреспондент «Фонаря» поговорил с юристом и подробнее узнал о частных клиниках. Материал можно прочитать здесь.

Екатерина Лобановская

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#Росздравнадзор #Белгородская область #медицина
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