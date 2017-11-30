Облздрав проверил Губкинскую детскую поликлинику после жалобы пациентки на хамство врачей

Департамент здравоохранения и социальной защиты области проверил Губкинскую детскую поликлинику. На работников этого медицинского учреждения пожаловались на сайте «Народная экспертиза». Пациентку возмутило качество обслуживания и грубое отношение сотрудников больницы.

— Хотелось бы сообщить о полном беспределе в Губкинской детской поликлинике. Ключевое слово здесь «ДЕТСКАЯ»! Моему ребёнку полгода, за этот не столь большой период времени мы успели получить массу негатива и ужаснейшего отношения! — пишет женщина.

Жительница Губкина жалуется, что во время плановых осмотров врач-хирург грубил ей. А ортопед-травматолог этой же больницы не появлялся на работе около двух месяцев. Сначала он находился в отпуске, затем по неизвестным причинам запись к нему была закрыта. Также пациентка рассказала, что в очереди к ортопеду-травматологу родители с детьми сидят по два-три часа даже по предварительной записи.

— Врач, хотя сложно его так назвать, даже не удосужился осмотреть как положено ребёнка. Увидев синяк, сказал приложить что-то холодное и всё! Вот это помощь! А как же осмотр?! — возмущается местная жительница.

В рентген-кабинете специалист накричала на мать потому, что она не могла успокоить испугавшегося ребенка.

— Что ты пришла одна, ты что не знала, надо было звать кого-то, хотя видно, что тебе некого звать, давай сюда ребёнка, будем руки связывать, ничего с ним не случится!...Хватит тут цирк устраивать и время тратить, ложи ребёнка, свяжем, не умрёт.

После обращения женщины облздрав проверил Губкинскую детскую поликлинику. С главным врачом и заинтересованными медицинскими работниками провели беседу.

— С вами проведена очная беседа главного врача в присутствии заинтересованных медицинских работников. В ходе личной беседы конфликт урегулирован. Вы дополнительно проинформированы о порядках оказания медицинской помощи, специфике проведения обследования, особенностях наблюдения и воспитания детей первого года жизни, — сообщается в ответе ведомства на жалобу пациентки.