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Активисты ОНФ подозревают несколько белгородских компаний в картельном сговоре при закупке питания для больниц и школ

За шесть лет группа предприятий получила контрактов на 355 миллионов рублей.

Активисты Общероссийского Народного фронта проверили закупки по поставкам питания в социальные учреждения в 35 регионах страны, в том числе и в Белгородской области.

Эксперты проекта нашли в регионе признаки картельного сговора. Выяснилось, что с 2011 года в торгах по поставке питания в больницы, детсады, школы и дома-интернаты выигрывала одна группа компаний и индивидуальных предпринимателей. В неё входят «Крестьянский двор — Белгород», ООО «Со-Действие», «Оскольское мясо», а также ИП Брежнев и ИП Чижиков. Они за это время получили контрактов на 355 миллионов рублей.

Активисты ОНФ сообщают, что торги проходили с минимальным снижением первоначальной цены. Всего предприятия совместно провели 537 процедур. Больше всего контрактов досталось ООО «Крестьянский двор — Белгород». Компания получила 212,9 миллиона рублей.

Понесут ли компании и предприниматели какую-либо ответственность, пока неизвестно.

Екатерина Лобановская

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#картельный сговор #экономика #ОНФ #Белгородская область #Общероссийский народный фронт
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