Я иду в частную клинику. Как себя обезопасить от некачественного лечения?

Коротко о передаче «Медицино» В салоне красоты Medical Beauty на проспекте Славы 28 ведущая программы «Ревизорро» — «Медицино» Оксана Константиновна нашла сертификат на медицинские услуги косметологии, однако в центре предлагали услуги флеболога, хирурга, психотерапевта и других врачей. Также журналистка не смогла найти прайс на услуги центра на ресепшен. В другой клинике Medical On Group «тайному» пациенту, который сообщил урологу, что изменял жене две недели назад, вместо стандартных при венерических заболеваниях анализов назначили дорогостоящие и необязательные.

В детской клинике «Азбука здоровья» администратор заключила договор о медицинском обслуживании без паспорта, а также не показала сертификаты, хотя они были на стойке ресепшен. Также без договоров и паспорта лечили иглоукалыванием в медицинском центре «Династия». Кроме того, в центре не заводили карту на пациентов.



После просмотра передачи мы попросили юриста Юлию Новицкую рассказать, какие документы нужно подписывать, обращаясь в частную клинику, что можно требовать в случае, если предоставили некачественные услуги, и как должен выглядеть ресепшен хорошего медучреждения. Десять карточек, которые пригодятся посетителям частных клиник.

Должны ли частные медицинские организации составлять договоры на платные медицинские услуги? Что в них должно быть?

Да. Согласно 16-му пункту правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, все частные клиники должны заключать договор на платные медицинские услуги в письменной форме. В договоре должны быть прописаны фамилия, имя и отчество, адрес и телефон пациента. Клиника указывает в договоре название, место нахождения, ОГРН (ОГРНИП) и реквизиты лицензии на медицинскую деятельность.

Какую информацию я могу требовать от клиники, подписывая договор?

Пациент может узнать у сотрудников клиник, как именно и по каким стандартам его будут лечить, какими методами, какие виды медицинского вмешательства будут использовать при лечении с их последствиями и результатами лечения. Также он может уточнить любые сведения, относящиеся к договору, и поинтересоваться возможными рисками лечения. Имеет он право потребовать информацию о лечащем медработнике, в том числе его о его образовании и квалификации.

Какие санкции ждут медучреждения, которые не составляют договоры?

За незаключение договоров на платные медицинские услуги медицинскую организацию могут оштрафовать от 20 до 30 тысяч рублей, а человека, который не составил договор, — от 1 до 2 тысяч рублей. В случае, если организация или человек повторно нарушат закон, штрафы могут вырасти почти в два раза.

Могут ли частные медучредения уходить от уплаты налогов, не составляя договоры?



По словам Юлии Новицкой, прямой связи между заключением договора и уплатой налогов нет, так как заключение договора ещё не подтверждает оплату за услуги по нему. А это имеет основное значение для уплаты налогов. Однако, то, что организация не заключает договоры, может говорить о том, что в ней существуют «серые» схемы. Так, медицинская организация может «уходить» от налогов, не предоставляя контрольно-кассовый чек, квитанцию или другой бланк строгой отчётности вместе с договором.

Нужно ли предоставлять паспорт при составлении договора?

Это делать необязательно. Договор можно составить без паспорта, только со слов пациента. Юрист проанализировала законодательство, и ни в одном законе не нашла подтверждения, что обязательно нужно проверять паспорта у людей, которые обращаются в частные клиники.Так, в частности, закон РФ «О защите прав потребителей» и постановление правительства «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» не обязывают сотрудников клиник проверять паспорта и вносить их данные в договор платных медицинских услуг.

По словам юриста, вопрос о предоставлении паспорта очень спорный, но пациенту всё ровно не могут отказать в услугах из-за его отсутствия, а работников медучреждения не могут преследовать по закону за то, что они у пациента его не попросили. Иными словами, закон исходит из того, что потребитель честно напишет свои данные, поэтому не обязывает их проверять. Если пациент сообщил ложные сведения, то он не может предъявить официальные претензии к медицинскому учреждению за некачественные услуги, а также получить финансовые льготы, например, налоговый вычет.

Если родители ведут ребёнка в детскую клинику, то они также не должны предоставлять паспорт. Отец или мать могут дать его, чтобы не проговаривать данные, но требовать паспорт или отказать ребёнку в приёме врача из-за того, что паспорта нет, пациенту не могут.

Какие ещё документы понадобятся? Что ещё должен подписать человек, обращаясь в частные клиники?

Помимо договора, пациент должен подписать согласие на оказание платных медицинских услуг. После лечения ему обязаны выдать контрольно-кассовый чек, квитанцию или иной бланк строгой отчетности об оплате услуги, а также медицинские документы — копии и выписки из медицинских документов, — отражающие состояние здоровья после лечения в клинике.

Что может требовать от медиков частной клиники клиент, который подписал договор?

Юлия Новицкая говорит, что по закону за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору клиника несёт ответственность и должна возместить вред, причинённый жизни или здоровью пациента, если только договором не предусмотрен более высокий размер ответственности

Если человеку поставили некачественные протезы, зубы или импланты, которые сломались в течение своего срока службы, то он тоже может требовать возмещения вреда независимо от времени его причинения (за исключением случаев, предусмотренных статьёй 1098 Гражданского кодекса РФ и пятого пункта статьи 14 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»).

Если жалоба пациентов обоснована, суд может взыскать с частной клиники: расходы на оплату некачественного обследования, подготовку и проведение лечения; расходы на лечение, покупку лекарств и транспорт; убытки за период временной нетрудоспособности; компенсацию морального вреда.

Кроме того, если суд удовлетворит требования пациента, то он дополнительно взыщет с клиники 50 процентов от иска за то, что она добровольно не удовлетворила требования.

Может ли пациент что-либо требовать от клиники, если он не подписывал договор, но недоволен оказанными услугами?

Если пациент не заключил договор, он может обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор или прокуратуру, но только в том случае, если у него есть чек, квитанция или хоть какие-то документы, подтверждающие, что человек лечился в клинике. Если нет ни договора, ни документа, подтверждающего оплату, будет практически невозможно доказать сам факт обращения и оказания услуг в медицинской организации.

Что обязательно должно быть на стендах в хорошей частной клинике?

На сайте клиники и информационных стендах должно быть название медучреждения. Индивидуальный предприниматель должен прописывать свою фамилию, имя и отчество.Также там должны быть адрес регистрации юридического лица или место жительства предпринимателя, данные ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Юрист уточняет, что на стендах должны быть номер и дата регистрации лицензии клиники, перечень услуг медучреждения, название, адрес и телефон органа выдавшего лицензию. Там же прописываются сами услуги, цены в рублях и условия их оплаты. Общедоступными должны быть и сведения о профессиональном образовании, квалификации медработников и график их работы, а также адреса и телефоны органов по охране здоровья граждан и прав потребителей.

Эта информация должна быть доступна в течение всего рабочего времени клиники и располагаться так, чтобы с ней мог свободно ознакомиться любой желающий.

Какие документы пациент может требовать от руководства частной клиники?

Пациент может потребовать от частной клиники копию документа, в котором прописаны учредители клиники, положение о её филиале, отделении или подразделении, которые предлагают платные медуслуги, либо копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

Также он может требовать копию лицензии на медицинскую деятельность и приложение набора услуг, которые предлагает клиника в соответствии с лицензией.