Марина Дегтярёва представила Россию в Международном комитете танцевального шоу*

Руководитель белгородского танцевального коллектива «Мариданс» Марина Дегтярёва вошла в состав Комитета по танцевальному шоу России и была делегирована от страны на официальную встречу Комитета международной танцевальной организации (IDO), которая прошла на XXI Чемпионате мира в германской Ризе.

Одной из главных тем встречи, которая собрала представителей танцевальных коллективов из 30 стран, стало объединение наций, сплочение танцовщиков всего мира и развитие хореографии, а не только борьба за золото Чемпионата. Его участниками в этом году стали 2,2 тысячи человек из 32 стран и пяти материков.

Белгородский «Мариданс» в Германии на этих танцевальных соревнованиях представляли семеро юниоров, все творческие номера которых стали финалистами, а исполнители четырёх номеров получили медали. Бронзовым призёром среди юношей стал Николай Старинцев, который показал философский номер о мечтах ребенка. В соревновании сильнейших солисток мира среди детей белгородка Полина Солодовникова стала вице-чемпионкой, уступив только участнице из Южной Африки. Композиция «Море любви» в исполнении Алёны Борисенко и Николая Старинцева также принесла России «серебро». Единственной представительницей России в финале солисток среди юниорок оказалась Арина Якименко — одна из лидеров соревнований и Чемпионка мира 2016 года. И, главное, серебряную коллекцию наград «Мариданс» пополнил номер о судьбе, любви и противостоянии обстоятельствам «Переправа», который блистательно исполнили все семеро участников коллектива вместе.

Продолжая традиции белгородской школы танцевального шоу, три «золота» и одну «бронзу» в этом году завоевали представители танцевального пространства «Сказка» в составе более 40 человек.

В преддверии новогодних праздников танцоры «Мариданс» продолжат удивлять зрителей на творческих площадках города и области, в родном НИУ «БелГУ» и за пределами региона. Увидеть хореографические постановки коллекции Чемпионата мира и насладиться выступлениями воспитанников детей и взрослых студии «Мариданс» белгородцы смогут 23 и 24 декабря в МКЦ «БелГУ» на праздничных новогодних концертах «Новые танцы о главном».

Справка «Фонаря»

Более 14 лет танцевальный коллектив «Мариданс» участвует в Чемпионате мира по танцевальному шоу в Германии и завоёвывает престижные награды чемпионата. На сегодняшний день «Мариданс» под руководством Марины Дегтярёвой является восьмикратным Чемпионом мира в детских, юниорских и взрослых номинациях.

В 2015 году танцоры вышли в финал с шестью танцевальными постановками и завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль, а постановка руководителя коллектива Марины Дегтярёвой The Showdance Must Go On открывала парад наций в финале чемпионата. В 2016 году белгородцы триумфально выступили на Чемпионате мира и взяли четыре «золота», одно «серебро» и две «бронзы».