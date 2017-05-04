В Белгородской области руководителей танцевального кружка могут оштрафовать за ночную перевозку детей

В Ивнянском районе инспекторы ДПС около часа ночи остановили автобус с коллективом детской школы танцев. Дети возвращались с соревнований, которые проходили в Орле.
— За нарушение правил перевозки детей в ночное время водителю автобуса грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. Ответственные за поездку должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей, а юридические — до двухсот, — сообщили в управлении ГИБДД по Белгородской области.
В ведомстве напомнили, что движение автобусов с детьми после 23 часов может осуществляться на расстоянии не более 100 километров, в противном случае автобус должен найти место для остановки, чтобы дети могли отдохнуть.