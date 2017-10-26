Белгородский балет «Мариданс» завоевал 20 медалей на Кубке стран СНГ по танцам*

В Губкине завершился 12-й Кубок стран СНГ — крупнейшее танцевальное событие октября. Соревнования собрали более 2 тысяч сильнейших танцоров России различных танцевальных направлений. Несмотря на то, что белгородский балет «Мариданс» представляли всего 64 воспитанника, результат в очередной раз стал впечатляющим. 20 наград пополнили копилку титулованной танцевальной студии под руководством Марины Дегтярёвой: 11 — золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медали.

Солистки детского балета студии «Мариданс» Ирина Ковалёва и Кристина Макаренко только делают первые шаги в номинации «Танцевальное шоу. Дуэты», но уже смогли обойти более опытных танцоров и стать серебряными призёрами с премьерным номером «Дети подземелья». Постановку «Забытые друзья» в исполнении самых юных воспитанников студии жюри оценили максимальными оценками и очередным «золотом». Детский балет с номером «На дальних берегах» пополнил копилку «Мариданс», завоевав «серебро». Группа «Юниоры Эстрада» достойно представила номер «Вдохновение» и стала золотым призёром турнира. В номинации «Соло» победителями XII Кубка стран СНГ стали Ульяна Зубова, Анастасия Ершова, Полина Солодовникова, Арина Якименко, Николай Старинцев.

— Мы поздравляем всех воспитанников студии «Мариданс» и их педагогов и наставников с такими высокими результатами. Стоит отметить, что участники юниорского балета «Мариданс» совсем скоро примут участие на Чемпионате мира по танцевальному шоу, который пройдёт с 20 по 25 ноября в Германии. Пожелаем удачи и побед в таком значимом и серьезном состязании! — говорит руководитель белгородского балета «Мариданс» Марина Дегтярёва.

Зрители и судьи триумфально приняли премьерную постановку дуэта юниорского балета «Мариданс» в исполнении«Памяти Карузо». Юниорский балет единогласным решением судей стал также первым с премьерной постановкой «Переправа».