Белгородку осудили за долги по алиментам

Жительницу Губкина привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области, женщина должна была ежемесячно выплачивать на содержание двух своих несовершеннолетних сыновей по 1/6 части всех видов заработка на каждого. В итоге у неё образовалась задолженность — 54 тысячи рублей.

По информации ведомства, женщина не работала и не пыталась погасить долг. Сначала правонарушительницу привлекли к административной ответственности, а после возбудили уголовное дело. Суд назначил ей четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении.