В Губкине суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть пешехода и попытавшемуся скрыться

В Губкине суд признал виновным водителя, который насмерть сбил пешехода и попытался скрыться, но попал во второе ДТП.
Водитель быстрое ехал по городу и не успел затормозить перед пешеходным переходом, по которому шла пожилая супружеская пара. Основной удар пришёлся на женщину. Чрез неделю она скончалась в больнице. Водитель пытался скрыться, но попал во второе ДТП, врезавшись в дерево. Его госпитализировали с травмами.
28-летний водитель проведёт 3,5 года в колонии-поселении и заплатит 900 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.