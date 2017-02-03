В Губкине суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть пешехода и попытавшемуся скрыться

После завершения проверки следователи примут процессуальное решение. Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК по Белгородской области начал доследственную проверку по факту гибели 8-летнего школьника в реке Оскол. По данным следователей, в субботу, 17 декабря, трое ребят пошли гулять к реке, один из них провалился под лёд. Его тело через день нашли водолазы. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти ребёнка, после чего примут процессуальное решение. Также в понедельник, 19 декабря, пресс-служба главного управления МЧС по Белгородской области обнародовала подробности происшествия в Валуйском районе. Оказалось, что погибший второклассник был на реке вместе со своими братьями. Он вышел на середину реки, где провалился в полынью. Его тело нашли в 30-и метрах от места происшествия. — Даже толстый лёд становится рыхлым и хрупким с потеплением. Нижний слой льда подмывается, поэтому не стоит выходить на лёд, даже если сверху он выглядит прочным. Особенно опасны места мелководья, изгибы рек, берега и участки водоёмов, покрытые растительностью. Особую опасность лёд представляет для детей, которых оставляют без присмотра. Не зная мер безопасности, они играют на берегах рек, прудов, катаются на льдинах, — цитирует пресс-служба ведомства инспекторов МЧС. В главном управлении МЧС России по Белгородской области напоминают, что при провале под лёд не нужно паниковать и делать резких движений, а нужно широко раскинуть руки и попытаться зацепиться за кромку льда, чтобы не уйти под лёд с головой. Затем нужно попытаться осторожно лечь грудью на край льда и аккуратно по очереди забросить сначала одну, а потом вторую ногу. Если лёд выдержал, то нужно медленно откатиться от кромки и ползти к берегу. Двигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, потому что там лёд уже проверен на прочность. Напомним, что в конце ноября в Белгороде спасатели провели учения по спасению провалившихся под лёд. Продолжением акции станет студенческое антикапиталистическое шествие. Комсомольцы и молодые коммунисты Белгорода провели серию одиночных пикетов в областном центре. Акция прошла в поддержку «мировому движению антикапитализма». На плакатах активистов были написаны цитаты о вреде капитализма, а также хештег акции #Антикапитализм2015.Организаторы акции сообщили, что продолжат тематическую борьбу уже осенью студенческим шествием против капитализма. Иномарка на «встречке» столкнулась с грузовым автомобилем. В среду, 20 января, в Прохоровском районе водитель «Киа Спектры» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался «Мерседес» с грузом дизельного топлива. Во время столкновения автомобилей 59-летний водитель и 24-летний пассажир легковушки получили тяжёлые травмы, от которых скончались на месте происшествия. Также за прошедшие сутки на дорогах области ещё три человека получили телесные повреждения в ДТП. На заседании правительства Белгородской области в Губкине губернатор Евгений Савченко выслушал оправдания «аутсайдеров» областного рейтинга проектного управления и похвалил лидеров. Глава региона назвал проекты «главным спасением» и дал понять, что отстающих по этому направлению быть не должно. О том, как белгородские чиновники «заглядывают за горизонт», следил специальный корреспондент «Фонаря». Под конец последней полной июньской недели все главы районов и городов Белгородской области собрались в Губкине. Им предстояло увидеть лучшие достижения местных жителей, а затем поучаствовать в выездном заседании правительства региона, посвящённом проектному управлению.Чиновникам показали автобусы с безналичной оплатой, «здоровые» предприятия, дворы без автомобилей, арки и беседки для родителей с детьми и даже компостные ямы. Затем их привезли в новенький дворец культуры «Лебединец» в жилом районе «Лебеди», где ещё несколько лет назад были одни трущобы. Евгений Савченко тестирует системы безналичной оплаты в транспорте, фото пресс-службы губернатора и правительства регионаНа сцену ДК, где разместился импровизированный президиум заседания, губернатор Евгений Савченко вышел с книгой «Губкинские говорушки». Он объяснил, что это новый проект губкинцев — родители записывают за своими детьми их первые фразы и выражения, первую реакцию на людей, животных и сказки, а потом детский лепет переносят на страницы книги. — Ну что, Иван Васильевич, поделись впечатлениями от объезда, — предложил губернатор Евгений Савченко главе Яковлевского района Ивану Бойченко. Тот рассказал, что ему очень понравилась местная «семейная часовня». «Лучше и краше нет!» — заявил глава. — В городе всё создаётся для людей — это философия Губкина, Анатолия Алексеевича, который создаёт пространство для людей, — согласился глава региона, похвалил Анатолия Кретова, который руководит округом уже 20 лет.Савченко отметил «правила игры», созданные в Губкине. — Всякое жизненное явление, бизнес-мероприятие или направление — будь то пассажирские перевозки, коммунальные услуги, торговля — должны иметь чёткие правила игры. Пространство заполняется правилами игры, которые подчиняются интересам подавляющего большинства — простых людей. В каких городах не состоятся эти правила игры, их обязательно установят другие — где-то криминалитет, где-то в своих интересах бизнес, — отметил глава региона, назвав принцип «хорошим комфортно, а плохим не очень» главным для всех руководителей районов.Мэр Белгорода Константин Полежаев, которого Савченко попросил описать впечатления от Губкина следующим, ёмко ответил, что ему всё очень понравилось. К нему присоединился и председатель облдумы Василий Потрясаев, предложивший клонировать Анатолия Кретова. «Современные технологии позволяют», — отозвался Евгений Савченко.Он продолжил свободное общение с правительством региона, рассказав о том, что газете «Белгородская правда» исполняется 99 лет, и зачитал выдержку из подшивки образца 1917 года, которую назвал «злободневной и сейчас».— За последние дни в регионе наблюдается рост пьянства. Пьяные появляются на улицах, в вагонах, железных дорогах, на фабриках, заводах, казармах. Водка появилась в городах и деревнях. На почве пьянства начинаются драки, бесчинства, насилие, погромы. Откуда появилась водка в России? Кто спаивает народ? Раньше Россию спаивал царь, пьянство в России было на руку ему, так как в пьянстве и народной «темноте» покоился царский престол. За дело, товарищи! Все за работу! С падением царского самодержавия пусть исчезнет навеки господство над Россией романовского исчадья «зелёного змия». Исполнительный комитет постановил предложить начальнику городской милиции принять энергичные меры по борьбе против пьянства в городе. Савченко в полушутку поинтересовался, не отменили ли это постановление до сих пор. Замначальника регионального УМВД Владимир Жигайло полувсерьёз ответил, что нет.Здесь же глава региона представил чиновникам их нового коллегу — Евгения Мирошникова, начальника управления информационных технологий и связи. «Он уже в Губкине начинает демонстрировать замечательные пилотные проекты», — заявил Савченко, имея ввиду инициативу Мирошникова по внедрению безналичной оплаты в местном транспорте.Дождавшись права выступить, глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов начал с того, что на его территории расположены два «уникальных природных заповедника» — Ямская степь и Лысые горы, а также самый большой в мире железорудный карьер — и всё это, конечно же, «вызывает большой интерес гостей и жителей города». — Губкинский городской округ к 2025 году должен стать привлекательным и удобным для жизни, — отметил Кретов.На слайде рядом с ним появилась статистика выполнения местных проектов: из 218 задуманных идей «закрыты как нереализованные» всего четыре. Правда, многие, по меткому замечанию Кретова, находятся «в различных стадиях выполнения». «Незначительное количество экономических проектов говорит о том, что мы недостаточно занимаемся привлечением инвестиций для создания новых производств, которые могли бы обеспечить дополнительные рабочие места», — поругал сам себя глава округа.С рождаемостью у губкинцев, по словам их лидера, всё в порядке — всё больше рождается вторых и последующих детей. При этом из-за уменьшения миграции численность населения ежегодно снижается на 500 человек, хотя до 2010 года в округе каждый год становилось больше на 1 тысячу человек.— Фактором изменения ситуации мы считаем ничем не обоснованные публикации в интернет-пространстве о якобы негативных последствиях воздействия ГБЖ (горячебрикетированного железа — прим. ред.). Наша задача — тщательно контролировать выполнение природно-охранных мероприятий и вести разъяснительную работу об истинном положении дел, — заявил Кретов.На критику о высоком уровне онкозаболеваемости в Губкине он ответил статистикой — 360 заболеваний на 100 тысяч человек при среднем областной значении 397 болезней.Чтобы рождались маленькие губкинцы, в округе «реализуется множество проектов убеждения супружеских пар на рождение детей» и сохранения беременности. Например, местная инициатива «Мамочка, возьми меня в свою жизнь» выиграла в региональном конкурсе, а школьники больше и лучше всех в области сдали нормы ГТО — в округе реализуется проект «Трезвые дворы», в котором молодёжи не дают пить у подъездов, убеждая подрастающее поколение призывами «Совесть имей — двор для детей» и другими подобными.Доля горнорудного сектора в общей экономике Губкина составляет 73 процента, а с вводом в 2017 году третьей очереди производства горячебрикетированного железа возрастёт почти до 80 процентов. «Из-за ценовых колебаний на рынках металлургического сырья финансовый результат градообразующих предприятий сводится к минимуму», — обратил внимание на старую проблему Кретов, призвав бизнес активнее включаться в новые отрасли.Глава округа особо отметил, что в прошлом году в Губкине было введено в эксплуатацию 90 тысяч квадратных метров жилой площади — так много жилья здесь не строили никогда. А вот с бесперебойной подачей воды ситуация похуже: Кретов объяснил, что в 28 сёлах пока нет централизованного водоснабжения. Также пока не решена проблема реконструкции действующих очистных сооружений, тем временем комплекс работает «на пределе технических возможностей». Глава округа предложил переориентироваться на строительство локальных очистных сооружений.Анатолий Кретов, фото пресс-сл