​Несогласованный чемпионат мира. Как чиновники из Губкина отказались поздравлять местных танцоров с победой

С 20 по 26 ноября в чешском Либереце проходил чемпионат мира по артистическим танцам. В нём участвовали 46 стран; Белгородскую область на соревнованиях представляла студия танца «Импульс» из Губкина. Частная школа под руководством заслуженного работника культуры Лидии Елисеевой существует уже 40 лет. На чемпионате мира коллектив завоевал десять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Фото vk.com/31impulsdance

По возвращению в Губкин руководитель «Импульса» попросила местную администрацию поощрить учеников школ города и района, которые участвовали в чемпионате. В письме на имя начальника управления образования Валентины Тарановой были 15 фамилий школьников.

Спустя четыре дня Елисеевой пришёл ответ. В нём сообщалось, что педагоги «Импульса» «проводят большую работу по воспитанию юных губкинцев», но поощрить участников чемпионата мира грамотами невозможно. Чиновники пояснили, что соревнования «не входили в календарь массовых мероприятий, утверждённый департаментом образования области». В управлении образования предложили руководителю студии танца самой подготовить грамоты для школьников и согласовать их вручение с директорами школ.

— Я понимаю, что нет денег на грамоты. Можно было без них: просто объявить детей, на школьном стенде написать их имя. Нам важна не бумажка, а внимание, — пояснила «Фонарю» руководитель студии танца Лидия Елисеева.

По её словам, на все просьбы у губкинских чиновников ответ один: «вы частная контора». «У нас сейчас, слава богу, всё частное — и транспорт, и медицина. Но, извините, чьи дети занимаются у меня, разве не с губкинской территории? Мы 22 раза выходили на паркет, прославляли Губкин. Теперь все знают наш город!», — говорит Елисеева.

В мэрии Губкина считают чемпионат мира, на который ездил «Импульс», «сомнительным мероприятием».

— Получилась странная ситуация с развитием детского творчества. Мы всеми силами пытаемся бороться со всеми коммерческими структурами, которые большой пользы, на самом деле, не несут. За три минуты на паркете (на таких соревнованиях) семьи платят огромные деньги, — заявил «Фонарю» начальник управления культуры Губкина Александр Горбатовский.

Он объяснил, что есть разница между федерациями, «имеющими профессиональный авторитет», и федерациями, которые «сами объявляют чемпионаты мира». Более того, о соревнованиях в Чехии, по словам начальника управления образования Губкина Валентины Тарановой, властей «никто не поставил в известность», а после — «поставили перед фактом».

— В нашем понимании, должен был пройти региональный отбор, затем федеральный, и после него команда должна была отправиться от страны. А не по звонкам и приглашениям, на коммерческой основе, — считает Горбатовский.

Фото vk.com/31impulsdance

Руководитель «Импульса» Лидия Елисеева думает по-другому: «Ничего выше чемпионата мира нет. Мы прославляем Губкин, его теперь знают рядом с Москвой и Санкт-Петербургом, а к нам такое отношение».

По словам Елисеевой, это происходит и потому, что в своём городе её коллектив — конкурент студиям, которые занимаются под эгидой управления культуры. Несмотря на это, «Фонарь» выяснил, что «Импульс» всё-таки будет награждён благодарностью за выступление на Чемпионате мира.

— Мы получили инструкции о том, чтобы наградить коллектив школы танцев «Импульс» и её руководителя общей благодарностью управления культуры, — сказал начальник городского управления культуры.

Когда именно это произойдёт, Горбатовский затруднился ответить. Сюжет об инциденте с губкинскими танцорами вечером 7 декабря вышел на «России-24».



