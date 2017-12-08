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пятница, 8 декабря

В Белгороде собственники столкнувшихся автобусов заплатят моральную компенсацию потерпевшей

Белгородский областной суд отклонил доводы одного из владельцев автобусов, который настаивал на том, что делать выплату должна только виновная сторона.

Белгородский областной суд взыскал с собственников автобусов, которые столкнулись в феврале 2016 года на пересечении проспектов Богдана Хмельницкого и Славы, моральную компенсацию в пользу одной из потерпевших — 55-летней пассажирки автобуса. Тогда в аварии погибла 61-летняя пассажирка другого автобуса. Виновника ДТП лишили свободы на 4,5 года.

Несмотря на то, что один из владельцев настаивал на том, что компенсировать ущерб должна только виновная сторона, суд решил взыскать с обоих владельцев 450 тысяч рублей.

Трофим Нарожный

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#ДТП #Белгород #ГИБДД
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