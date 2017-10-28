В Белгороде ищут очевидцев аварии, в которой под кабиной грузовика погиб мужчина

В Белгороде полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла 25 октября на кольце Щорса и Костюкова. По предварительным данным, водитель грузовика Foton столкнулся с Renault Logan. Большегруз упал, придавив молодого человека, который в этот момент шел по пешеходному переходу. Прохожие помогли ему выбраться из-под машины, но скорая не смогла спасти парня.

Как сообщает ИА «Бел.Ру», ссылаясь на свои источники, погибший 24-летний мужчина работал в одной из структур МЧС. В этот день он должен был последний раз выйти на работу перед осенним призывом в армию.

Если вы стали очевидцем аварии, то полиция просит сообщить об этом по телефону +7 (4722) 352-832.