$ 58,08
 67,53
฿ 331 к
+8 °C
суббота, 28 октября
https://pravda31.ru/press-tsentr/novosti/aktsiya-prav-da-s-1-oktyabrya-2017-goda-dlya-vsekh-zhitelej-belgorodskoj-oblasti/?utm_source=fonar&utm_medium=banner&utm_campaign=pravda

В Белгороде ищут очевидцев аварии, в которой под кабиной грузовика погиб мужчина

Парень работал в МЧС и собирался пойти в армию.

В Белгороде полиция ищет очевидцев смертельной аварии, которая произошла 25 октября на кольце Щорса и Костюкова. По предварительным данным, водитель грузовика Foton столкнулся с Renault Logan. Большегруз упал, придавив молодого человека, который в этот момент шел по пешеходному переходу. Прохожие помогли ему выбраться из-под машины, но скорая не смогла спасти парня.

Как сообщает ИА «Бел.Ру», ссылаясь на свои источники, погибший 24-летний мужчина работал в одной из структур МЧС. В этот день он должен был последний раз выйти на работу перед осенним призывом в армию.

Если вы стали очевидцем аварии, то полиция просит сообщить об этом по телефону +7 (4722) 352-832.

Екатерина Лобановская

Читайте также

#ДТП #Белгород #ГИБДД #розыск
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments
http://reklama.2gis.ru/belgorod

Похожие новости