«У неё были горящие мутные глаза». Монолог женщины, на детей которой напала бойцовская собака

— Я многодетная мама. У меня три дочери: 10-летняя Ангелина и 6-летние двойняшки Лиза и Настя. Мы живём в Ближней Игуменке. Каждый день я отвожу и встречаю детей из садика и школы. 15 ноября я отвела старшую дочку в школу №11, а младших в начальную школу-детский сад №44. Вечером я забрала их домой. Доехав на 18-м маршруте, мы как обычно вышли на перекрёстке рядом со складом временного хранения и пошли в сторону дома. Там идти 2–3 километра.

Когда мы отошли от трассы метров на 20-30, я увидела огромную бойцовскую собаку. Она была похожа на алабая (дальнейшее описание не соответствует описанию среднеазиатской овчарки — прим. « Ф » .), уши и хвост острые, тёмно-коричневого цвета. Пёс бежал в нашу сторону. Я опешила. Сказала детям, чтобы они медленно возвращались к остановке. Что было дальше — вспоминаю, как в страшном сне. Собака подскочила к Насте, встала передними лапами ей на грудь и схватила за куртку сбоку. Животное прокусило бок моей дочери. Затем собака кинулась на Лизу, прокусила ей зимний комбинезон. Я пыталась отбиться от пса, но безрезультатно.

Помогло то, что старшая дочь Ангелина выскочила на трассу и остановила «Газель». Водитель машины монтировкой еле разжал пасть собаке. Она, почувствовав запах крови, смотрела на нас горящими мутными глазами. Я до сих пор, вспоминая это, просыпаюсь с криком среди ночи. Пока мы садились в «Газель», собака наблюдала за нами.

Фото из личного архива Оксаны Н.

Потом «скорая помощь». Нас привезли в детскую областную больницу на Архиерейской. Насте обработали прокусанный бок, сделали вакцинацию и отпустили домой. Мы возили её на перевязки. С Лизой оказалось намного сложнее. Собака откусила у неё часть мяса. Врачи нашли на теле ребенка многочисленные укусы. Левую ногу в трёх местах зашивали. Десять дней уколов и болезненных перевязок. Хочу сказать спасибо работникам больницы. Они оперативно помогли дочкам.

Позже мы выяснили, что собака, напавшая на моих детей, охраняла частное предприятие ООО «Калиф». Оно находится на улице Константина Заслонова, 193. Его директор — Вячеслав Каширин. Когда я водила детей в сад и школу, ворота организации нередко оставались открытыми, и внутри виднелся вольер, где находилась собака. Спустя несколько дней мой супруг пошёл на это предприятие. Собаки там уже не было.

Сейчас мои дети напуганы. Они боятся не только собак, но и выходить на улицу. Девочки до сих пор не ходят в сад, швы не зажили, им срочно нужна помощь грамотного психолога. Старшую дочь приходится возить в школу и домой на такси. При этом денег не всегда хватает на жизнь. Двум младшим дочерям нужны зимние костюмы, так как собака всё порвала. А вместо того, чтобы одеть девочек, мне приходится тратить деньги на поездки.

Фото из личного архива Оксаны Н.

Мы встретились с директором Вячеславом Кашириным. Он сказал, что не против купить детям зимние костюмы. Однако я решила посчитать все затраты на лечение и восстановление детей. Когда я озвучила ему сумму в 50 тысяч рублей, он сказал, что мы его якобы «разводим», и вообще это не его собака. Получается, что сначала согласился, сообщил, что собаку умертвили, а потом отказался от своих слов. Затем Каширин захотел посмотреть, в каких куртках ходили мои дети, насколько вещи разорваны и что за укусы оставила собака. Как вы думаете, какие могут быть укусы, если ребёнку делали операцию, и мы десять дней в больнице лежали?! До сих ходим на уколы.



Мы обращались в полицию. Когда мы лежали в больнице, к нам приходил участковый. Я написала заявление. Но после от участкового никаких действий. Прошёл практически месяц. Ответа нет. Всё без толку...

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Во вторник, 6 декабря, мама пострадавших девочек обратилась в полицию, чтобы узнать о судьбе заявления. По её словам, во второй отдел УМВД по Белгороду заявление пока не поступило. «Фонарь» отправил редакционный запрос в УМВД России по Белгородской области. О ходе этого дела мы сообщим дополнительно.