Губернатор Евгений Савченко поддержал участие Владимира Путина в выборах президента

В среду, 6 декабря, Владимир Путин объявил о своём участии в выборах президента в 2018 году. Это произошло на празднике в Нижнем Новгороде, который проходил в честь 85-летия Горьковского автомобильного завода. Вечером на странице «ВКонтакте» губернатора Белгородской области Евгения Савченко появилась запись об этом. «С радостью узнал, что Владимир Владимирович Путин озвучил сегодня намерение вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность президента России», — заявил Савченко.

Фото kremlin.ru

По мнению губернатора, «альтернативы Владимиру Владимировичу, его высочайшему профессионализму, силе личности, всенародному авторитету в современной политике нет».

Напомним, что в апреле стало известно, что Путин поддержит Савченко на губернаторских выборах. В июле президент посетил Белгородскую область с рабочим визитом. Почитать об этом можно здесь.

После губернаторских выборов, в которых с большим отрывом от всех кандидатов победил Савченко, прошла встреча вновь избранных губернаторов с Путиным в Кремле, на которой президент назвал белгородского губернатора одним из самых опытных руководителей, а тот, в свою очередь, поблагодарил Путина за доверие.

В ноябре Евгений Савченко дал интервью директору телеканала «Царьград», в котором, в частности, высказался, что в России есть перспективы возрождения монархии.