Текстовая трансляция с суда по иску БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу и газете «Житьё-Бытьё»
В четверг, 22 декабря, в 14.00, продолжится заседание по иску о защите деловой репутации БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу и газете «Житьё-Бытьё». Основные моменты этого разбирательства мы будем публиковать в нашем онлайне.
Для начала расскажем о том, что было в суде 21 декабря и утром 22 декабря. Если вы не в курсе, почему университет вообще начал судиться с блогером, то можете прочитать наш материал, где коротко объясняются все обстоятельства дела.
Поляков утверждает, что руководство вуза заинтересовалось сотрудником, который на аудиозаписи требует у студентов сдать стипендию. Кузеванова спрашивает: мог ли студент-троечник получить дополнительную стипендию. Поляков говорит, что не может ответить на этот вопрос.
Лежнев и Кузеванова продолжают задавать вопросы проректору. Блогер спрашивает: почему такие большие стипендии? Поляков говорит, что есть положения, которые позволяют платить стипендии суммой до 30 тысяч рублей. Затем Кузеванова интересуется: знает ли проректор, как студенты платят за университетский Wi-Fi и о том, что студентов вынуждают отдавать часть стипендии в обмен на билеты для концертов. Поляков отвечает, что ничего не знает о билетах, и о том, что надо сдавать какие-то деньги за интернет.
Дальше вопросы задавать начинает Лежнев. Он спрашивает проректора: заведует ли тот начислениями дополнительных стипендий. Затем цитирует приказ Министерства образования, согласно которому только не более 10 процентов учащихся в вузе могут получать повышенную стипендию. Дальше блогер начинает утверждать, что в 2015 году повышенную стипендию получила целая группа студентов в университете... В этот момент судья его прерывает, говоря о том, что эти вопросы не относятся к сути иска. Защитник Лежнева, юрист Кузеванова спорит с судьёй.
Феофилова продолжает задавать вопросы: давили ли сотрудники вуза на студентов, чтобы они сдавали деньги, которые пришли им, как степендия. Поляков отвечает за себя и говорит, что сам подобных указаний не давал. Поясняет, что готов принять жалобы студентов, которым угрожали проблемами, если они не сдадут деньги на курсы или билеты на университетские концерты.
Феофилова (представитель истца) спрашивает проректора: должен ли студент, получивший стипендию, сдавать её обратно. Поляков отвечает, что никто и никогда не обязан её сдавать. Говорит, что неоднократно и чётко повторял, что стипендия — собственность того, кто её получил. Следующий вопрос Фиофиловой: предоставлял ли вуз платные курсы, билеты на концерты, и платный доступ к университетскому Wi-Fi. Поляков говорит, что платные услуги предоставляются на основе индивидуальных договоров.
Судья закончила зачитывать письменные доказательства. Суд приглашает на опрос Владимира Полякова первого проректора по учебной работе БГТУ имени Шухова.
Судья продолжает зачитывать письменные доказательства, в том числе и содержимое оспариваемых постов Лежнева. Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова попросила судью по возможности ускорить процесс ознакомления всех с имеющимися доказательствами. Судья Марковская пообещала прислушаться к обращению.
Судья на месте. Она зачитывает материалы проверки, согласно которым студентам начисляли повышенную стипендию в честь юбилея вуза. Несколько студентов рассказали, что сдали часть полученных денег на билеты на концерты студенческого культурного центра.
Сторона ответчика на месте, представитель истца тоже.
Коротко о результатах заседания в первой половине дня.
Истец ходатайствовала о приглашении в суд как свидетеля проректора «Технолога» Владимира Полякова.
Со стороны ответчика выступили два свидетеля — мама одного из бывших студентов и ещё один выпускник «Технолога», который рассказал, что даже когда он плохо сдал сессию и не получал стипендию, ему на карту приходили деньги, которые якобы нужно было сдать старосте. Эти деньги он должен был сдать на курсы, которые проводили не по его специальности, а также оплатить услуги беспроводного интернета, которыми он не пользовался. Второй свидетель — мама одного из бывших студентов — заявила, что из-за начисления дополнительных сумм, которые якобы нужно было возвращать, в соцзащите им отказали в продлении выплат как многодетной семье.
После этого судья объявила перерыв до 8:40 22 декабря.
Представитель ещё одного ответчика — газеты «Житьё-бытьё» указывает на то, что издание получило иск спустя год после публикаций, и у «Технолога» было время, чтобы дать комментарии или воспользоваться правом на ответ.
Адвокат истца Феофилова внезапно перебила Светлану Кузеванову и попросила суд запретить ей говорить фразу «истцу не нравится». Между тем юрист центра защиты прав СМИ по каждому оспариваемому пассажу объяснила, почему истец не прав в своих претензиях. Светлана Кузеванова говорит, что граждане не должны ждать возбуждения уголовного дела или решения суда для того, чтобы сообщить о ставших им известными фактах и тем более для того, чтобы привлечь к этим фактом внимание правоохранительных органов.
Юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова говорит, что в оспариваемых фразах нет указаний на то, чью деловую репутацию они пророчат за редким исключением: «БГТУ не может защищать свою репутацию», потому что её никто не порочит. Юрлицо не может звонить студентам и просить сдать деньги. В оспариваемых фразах речь идет о неких сотрудниках, которых невозможно идентифицировать.
Лежнев говорит, что в своих публикациях не обвинял руководство вуза, а публиковал в некотором роде итоги своего журналистского расследования. Он упомянул о том, что в полиции есть почти сотня объяснительных от студентов, в которых подтверждается информация из его публикаций.
Истец настаивает, что ответчик никак не доказал, что оспариваемые фразы из публикаций имели место быть. При этом в ноябре на заседании суда студентов, которые подтвердили содержимое публикаций, привлекли соответчиками. Истец настаивает, что отказы в возбуждении уголовных дел говорят в пользу правоты «Технолога», при этом параллельно с отказами есть возвраты проверок прокуратурой в полицию.
Судья зачитывает претензии вуза к Лежневу. Одна из них: «у читателей Лежнева не было возможности усомниться» в написанном. Напомним, что ни самому блогеру, ни журналистам не удалось получить развёрнутого комментария от руководства БГТУ.
Судья приобщила к делу ответ МВД о проверке в «Технологе». Кроме того, блогер обратился к представителю БГТУ Оксане Феофиловой, чтобы она правильно произносила его фамилию, обратив внимание, что он Лежнев, а не Лежнёв.
Ответчики — блогер Сергей Лежнев, представители газеты «Житьё-Бытьё», четверо выпускников БГТУ имени Шухова — ходатайствовали о выступлении ещё нескольких свидетелей по делу, которые могли бы подтвердить уже сказанное раньше предыдущими свидетелями, а также сообщить новые факты. Кроме того, ответчики попросили приобщить к делу официальный ответ МВД РФ о продолжающейся в вузе проверке.
Сторона истца попросила приобщить к делу документы о проведении в «Технологе» курсов успешного трудоустройства, предоставила копию одной из статей бывшего студента вуза Николая Шаповалова на английском языке, приглашения Шаповалова на различные научные мероприятия, образец договора о предоставлении услуг беспроводного интернета в вузе, который якобы заключается между студентами и руководством вуза.
Ответчик попросил истца зачитать из иска цитаты, которые должны опровергать представленные документы, истец отказался. Судья приобщила документы об организации курсов, даже несмотря на тот факт, что это документ об организации таких курсов для заочников, а все присутствующие на суде соответчики раньше учились на очном отделении. Но в приобщении остальных документов судья отказала.
В среду, 21 декабря, в 16:20 в Белгородском районном суде началось новое рассмотрение по иску БГТУ имени Шухова к блогеру Сергею Лежневу и газете «Житьё-Бытьё». Напомним, что на последнем заседании в ноябре студентов, которые выступали свидетелями, привлекли как соответчиков.
Суд объявляет перерыв до 12:00 23 декабря, на заседании должны пройти прения сторон. Ожидается, что там суд вынесет своё решение.