​В Белгороде начали готовить проруби для крещенских купаний

Во вторник, 17 января, в Белгороде начали подготовку купелей к крещенскому купанию. Спасатели вырезали проруби, очистили их от льдин и поставили сходни. Водолазы обследовали дно, чтобы там не было никаких посторонних предметов.
Прибрежную территорию огородили сигнальными лентами. Дежурство у прорубей спасатели начнут в 18 часов 18 января.
— В этом году, с учётом опыта прошлых лет, мы планируем организовать всё таким образом, чтобы горожанам было не только безопасно, но и более комфортно. Будут установлены палатки, пункты обогрева и места для переодевания. Палатки будут отапливаться, что обеспечит более комфортное пребывание граждан, — цитирует начальника управления ГОЧС по городу Белгороду Виктора Баранова пресс-служба городской администрации.
В местах купания будут дежурить около 50 полицейских, спасателей и медиков. Пьяных белгородцев купаться не пустят.
Напомним, что в Белгороде оборудованы два участка для купания: на правом берегу у клуба закаливания «Белгородец» и на противоположной стороне, у базы водно-спасательной станции. На этих местах будут сделаны специальные сходни. У купелей поставят палатки для переодевания и обогрева, будут продавать чай и кофе. Синоптики прогнозируют ночью около 13 градусов мороза, температура воды — около 5 градусов ниже нуля.
В Старом Осколе для крещенских купаний подготовили пять мест: на пляжах в микрорайоне Юность, улице 17 Героев, в сёлах Потудань, Сорокино и Бабанинка. Здесь спецслужбы будут дежурить с 22 часов. Днём же 19 января на пляже 17 Героев проведут спортивные соревнования и концерт коллектива «Завалинка».