15 марта в Старооскольском зоопарке у верблюдихи Любы родилась Марта. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и ведёт себя активно и резво. Посетители зоопарка сняли, как она кормится молоком матери. Видео и фото опубликовали на сайте Старооскольского зоопарка.
Как в Старооскольском зоопарке верблюжонок кормится молоком матери
Марта появилась на свет 15 марта.
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