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В Старооскольском зоопарке появились патагонские мары

Родственники морских свинок обитают в Южной Америке.

Посетители старооскольского зоопарка теперь смогут увидеть патагонских мар, которые обитают в Южной Америке и считаются одними из самых крупных грызунов в мире. Эти животные легко приручаемы, и работники зоопарка надеются, что зверьки быстро освоятся в новых для себя условиях.

Фото пресс-службы Старооскольского зоопарка

Мары очень похожи на зайцев, но во время бега их можно легко спутать с детёнышем косули. В длину они могут вырасти до 80 сантиметров, а весить — до 16 килограммов. В неволе они живут до 14 лет. Мары ведут дневной образ жизни и собираются в стаи для совместного кормления. Когда они чуют опасность, то бросаются врассыпную.

Илья Лядвин

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#Старый Оскол #Старооскольский зоопарк
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