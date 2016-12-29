​В Белгородском зоопарке появились амурские тигры и гималайские медведи

В Белгородский зоопарк, по программе восстановления популяции, привезли двух амурских тигрят и столько же гималайских медвежат. Все животные занесены в красную книгу.
Самца амурского тигра зовут Джанга, а его подругу, которую привезли из Пензы — Забава. Они родились в мае 2016 года и сейчас им по 7 месяцев. В зоопарке надеются, что тигры подружатся и в скором времени у них появится потомство. Оба медвежонка — самки. Старшую — Раду — забрали также из Удмуртского зоопарка, а Юку из Ростова. В январе им исполняется год.
— Сейчас малыши адаптируются, им надо привыкнуть к новым условиям, а после того, как они освоятся, — их выпустят в уличные вольеры и все желающие смогут на них посмотреть, — рассказали в пресс-службе «Агро-Белогорье»
Напомним, что в новогодние каникулы зоопарк будет работать без выходных. Для детей подготовили праздничную программу, участвуя в которой они смогут посетить новый экзотариум. Цена детского билета — 50 рублей, сохранится и на следующий год. А вот вход для взрослых в новом году подорожает до 200 рублей. Цены обновят после 10 января.