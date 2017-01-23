Тест «Как отличить контрафактный алкоголь?»

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщает о том, в регионе по-прежнему есть случаи отравления поддельным алкоголем, причём некоторые из них закончились летальным исходом.
Полиция просит белгородцев быть очень внимательными при покупке алкоголя, не покупать его в палатках и ларьках, не пить жидкости с содержанием спирта, косметические средства, парфюмерию и бытовую химию, потому что это тоже может привести к смерти.
— Если вы обладаете информацией о местах нелегального распространения алкогольной продукции, незамедлительно сообщайте об этом в территориальные отделы полиции или по телефону «02», — обращается к белгородцам пресс-служба УМВД по Белгородской области.
Редакция «Фонаря» подготовила небольшой тест, чтобы вы точно знали несколько простых правил, как отличить лицензированный алкоголь от суррогата.