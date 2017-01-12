​В Белгородской области в нескольких магазинах нашли запрещённые к продаже спиртосодержащие лосьоны

В Белгородской области контролирующие органы начали штрафовать магазины, в которых продавали запрещённую спиртосодержащую непищевую продукцию. Всего в регионе проверили 477 магазинов, в девяти из них нашли запрещённые к продаже товары. Все торговые точки продавали косметические лосьоны. На владельцев магазинов составили административные протоколы, которые передадут в суд.
Напомним, что 23 декабря 2016 года Дмитрий Медведев подписал указ, который на 30 дней приостанавливает продажу непищевых товаров, массовая доля этилового спирта в которых превышает 25 процентов. Ограничительные меры связанны со случаями массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области. По последним данным от отравления там погиб 71 человек, ещё 36 находятся на лечении в стационаре.
Правительство области просит белгородцев сообщать о продажах ограниченных товаров по телефону: +7 (4722) 35-30-44.