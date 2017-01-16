95-летняя Мария Колтакова пообещала прыгнуть с парашютом с 5-километровой высоты

Приобретая новый автомобиль, счастливый обладатель, как правило, испытывает бурю положительных эмоций, всеми фибрами души и органами чувств ощущая запах, цвет, звук... Но бывают ситуации, когда такая радость длится недолго: автомобиль преподносит неожиданные сюрпризы, выявляются недостатки, требующие ремонта, внимания, затрат, как минимум, времени, а то и нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат Михаил Мешков рассказывает, как закон может защитить владельцев неисправных автомобилей.Как быть, куда бежать, когда суровая реальность перечёркивает всю радость приобретения авто и цинично перекрывает выработку эндорфинов? Действующее законодательство о защите прав потребителей предоставляет покупателю некачественного товара четыре способа отстаивания своих прав: требовать замены товара, соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатка или отказа от исполнения договора купли-продажи с последующим возвращением товара и получением уплаченной за него суммы денег. При этом закон не видит огромной разницы между заменой, например, телефона и автомобиля — и то, и другое, прежде всего, товар, хоть и не простой, а технически сложный.Судебная практика по делам о замене автомобилей либо о расторжении договора купли-продажи в последнее десятилетие была достаточно неоднозначной, но со стойкой тенденцией склонения чаши весов в сторону потребителя: за последнее время мне трижды удалось отстоять правоту разочарованных автовладельцев в судах. Одним из основных условий, при котором возможно заменить автомобиль на новый или возвратить его дилеру, является существенность выявленных недостатков. Давайте разбираться, что же это такое, как оценить, какая поломка существенная, а какая — нет? Верховный суд, вслед за законом, выделяет четыре основных критерия, исходя из которых обнаруженный недостаток автомобиля может быть признан судом существенным (а значит, влечёт возможность замены автомобиля или возврат уплаченных за него денежных средств): несоответствие обычно предъявляемым требованиям, время, сложность, затратность. В 2005 году мы победили в судебной тяжбе и после почти четырёх(!) лет эксплуатации заменили «Зафиру» на новую. На польском заводе нарушалась технология окрашивания кузова, в результате чего лакокрасочное покрытие в нескольких местах вздулось пузырями, отойдя от кузова. Доводы автосалона о том, что они готовы перекрасить автомобиль за свой счёт, не имели успеха — это было одно из первых таких дел в Белгородской области, и это именно тот случай, когда качество окраски автомобиля существенно не соответствовало обычно предъявляемым требованиям: потребитель рассчитывал, что сможет эксплуатировать автомобиль без дополнительного окрашивания, которое неминуемо повлекло бы снижение стоимости автомобиля на вторичном рынке.Совсем недавно мы добились решения о возврате денежных средств за «китаймобиль» — конструктивной особенностью автомобиля был стук в передней подвеске. Суд, прислушавшись к мнению эксперта, посчитал, что такой стук существенно влияет на безопасность, может маскировать признаки иных неисправностей, несвоевременное диагностирование которых может повлечь более серьёзные поломки и происшествия. Также суд решил, что выявленный недостаток — существенный, поскольку при покупке потребитель не был предупреждён о таких особенностях автомобиля, а данные недостатки не соответствуют обычно предъявляемым к автомобилю требованиям. Временной фактор для оценки существенности недостатка применяется в двух случаях: когда недостаток появляется вновь и вновь после ремонта, а также когда для ремонта требуется много времени (однократно или суммарно в течение гарантийных периодов). Так, есть прецедент, когда владелец автомобиля за два года эксплуатации устал ездить в сервис и в результате заменил автомобиль на новый. Сложность и затратность ремонта — факторы схожие, в какой-то части они могут пересекаться и с временным критерием. Понятно, что бессмысленно ремонтировать автомобиль, например, после возгорания из-за неисправности системы зажигания: скорее всего, ремонт затянется и его стоимость (затраты) будут столь значительны, что проще (и дешевле) заменить на новый. Таким образом, при обнаружении в новом автомобиле недостатка не надо нервничать. Как написано на визитке одного из моих коллег: «Расслабьтесь, у вас есть адвокат». Фиксируйте недостатки, сохраняйте документы, подтверждающие обращение в сервис, настаивайте на фиксации всего происходящего в сервисной книжке — пригодится.В любом случае, замена автомобиля — дело непростое. Основания для этого нужно доказывать, и без проведения экспертизы, скорее всего, не обойтись. Может показаться странным, но в современных реалиях заменить телефон проще, чем автомобиль. Повторюсь, судебная практика поворачивается в сторону потребителя, но это не значит, что всё происходит по мановению волшебной палочки: автодилеры, как правило, сопротивляются, и у них к тому есть все основания. Основываясь на своём опыте, могу дать три рекомендации при обнаружении недостатков автомобиля в гарантийный период. Первое — заручитесь поддержкой профессионального юриста, без этого будет сложно действовать, даже опираясь на закон «О защите прав потребителей». Второе — договаривайтесь, серьёзный автодилер после аргументированной беседы скорее всего пойдёт вам навстречу. И последний «секрет» — закон позволяет «нырнуть под удар»: вместо судебных баталий с местным продавцом можно предъявить требования импортеру (сведения о нём должны быть указаны в ПТС, читайте внимательно), в этом случае не придётся доказывать существенность недостатка, а лишь его наличие.
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понедельник, 16 января

95-летняя Мария Колтакова пообещала прыгнуть с парашютом с 5-километровой высоты

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Денисовна Колтакова отпраздновала своё 95-летие.

В белгородском Доме офицеров отпраздновали 95-летие Марии Денисовны Колтаковой, ветерана Великой Отечественной войны, трижды ставившую рекорды России. С днём рождения Марию Денисовну пришли поздравить члены правительства Белгородской области, депутаты горсовета, друзья и знакомые.

Фото postcardsfromrussia.com

— Есть люди, которых называют легендами. Я думаю, что все присутствующие в этом зале согласятся, что Мария Денисовна — это человек-легенда, женщина-легенда. На всех жизненных этапах Мария Денисовна была примером для подражания, показывая, как нужно жить достойно, показывая, как нужно любить свою страну, как нужно любить свою семью, — сказала заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева.

В начале войны Мария Денисовна записалась в добровольцы, а затем, пройдя медицинские курсы, отправилась на фронт. После завершения Великой Отечественной она поступила в медицинский институт, однако потом ей пришлось отказаться от этого начинания, чтобы уделять должное внимание семье. Она работала медсестрой, заведующей детского сада, заведовала отделом кадров геологоразведочной экспедиции, работала в пенсионном отделе Октябрьского райисполкома, а после выхода на пенсию — на витаминном комбинате.

Мария Денисовна удостаивалась ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Киева», «За освобождение Праги», памятных знаков «Защитнику города Воронежа» и «За заслуги перед городом Белгородом». За свой труд на благо Родине она была удостоена звания ветерана труда.

Мария Колтакова, фото Юлии Тимофеенко

В 2015 она исполнила свою давнюю мечту — впервые прыгнула с парашютом, в том же году развернула Знамя Победы у Рейхстага и сделала селфи в наиболее пожилом возрасте, а в 2016 поставила уже свой третий рекорд, совершив полёт на высоте 608 метров на тепловом аэростате в Прохоровском районе.


По информации «Российской газеты», Мария Денисовна планирует ещё раз прыгнуть с парашютом, но на этот раз уже с высоты в 5 километров.

— Если бы все были в городе как Мария Денисовна, для нашего города не было бы нерешаемых задач, — процитировала мэра Белгорода заместитель председателя совета депутатов Лариса Гончарова.

Юбиляра поздравили творческие коллективы — ансамбли БГИИК, СОШ № 19, «Нежеголь». Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление шебекинского хора моряков «Альбатрос», исполнившего под руководством Михаила Ардагина «У Чёрного моря» и «Служить России».

Участники мероприятия не раз отмечали мужество и решительность ветерана, желали ей успехов и побед. Редакция «Фонаря» присоединяется к поздравлениям и, в свою очередь, тоже желает Марии Денисовне здоровья, счастья и удач в новых начинаниях.

Трофим Нарожный

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