95-летняя Мария Колтакова пообещала прыгнуть с парашютом с 5-километровой высоты

В белгородском Доме офицеров отпраздновали 95-летие Марии Денисовны Колтаковой, ветерана Великой Отечественной войны, трижды ставившую рекорды России. С днём рождения Марию Денисовну пришли поздравить члены правительства Белгородской области, депутаты горсовета, друзья и знакомые.
— Есть люди, которых называют легендами. Я думаю, что все присутствующие в этом зале согласятся, что Мария Денисовна — это человек-легенда, женщина-легенда. На всех жизненных этапах Мария Денисовна была примером для подражания, показывая, как нужно жить достойно, показывая, как нужно любить свою страну, как нужно любить свою семью, — сказала заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева.
В начале войны Мария Денисовна записалась в добровольцы, а затем, пройдя медицинские курсы, отправилась на фронт. После завершения Великой Отечественной она поступила в медицинский институт, однако потом ей пришлось отказаться от этого начинания, чтобы уделять должное внимание семье. Она работала медсестрой, заведующей детского сада, заведовала отделом кадров геологоразведочной экспедиции, работала в пенсионном отделе Октябрьского райисполкома, а после выхода на пенсию — на витаминном комбинате.
Мария Денисовна удостаивалась ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Киева», «За освобождение Праги», памятных знаков «Защитнику города Воронежа» и «За заслуги перед городом Белгородом». За свой труд на благо Родине она была удостоена звания ветерана труда.
В 2015 она исполнила свою давнюю мечту — впервые прыгнула с парашютом, в том же году развернула Знамя Победы у Рейхстага и сделала селфи в наиболее пожилом возрасте, а в 2016 поставила уже свой третий рекорд, совершив полёт на высоте 608 метров на тепловом аэростате в Прохоровском районе.
По информации «Российской газеты», Мария Денисовна планирует ещё раз прыгнуть с парашютом, но на этот раз уже с высоты в 5 километров.
— Если бы все были в городе как Мария Денисовна, для нашего города не было бы нерешаемых задач, — процитировала мэра Белгорода заместитель председателя совета депутатов Лариса Гончарова.
Юбиляра поздравили творческие коллективы — ансамбли БГИИК, СОШ № 19, «Нежеголь». Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление шебекинского хора моряков «Альбатрос», исполнившего под руководством Михаила Ардагина «У Чёрного моря» и «Служить России».
Участники мероприятия не раз отмечали мужество и решительность ветерана, желали ей успехов и побед. Редакция «Фонаря» присоединяется к поздравлениям и, в свою очередь, тоже желает Марии Денисовне здоровья, счастья и удач в новых начинаниях.