​Картой в автобусе. Коротко о том, что известно о системе безналичной оплаты в белгородском общественном транспорте

Что за эксперимент?



В начале марта белгородская администрация установила в нескольких автобусах и троллейбусах терминалы для оплаты проезда банковской картой (как в магазинах). Эксперимент проходил на двух маршрутах — №7 и №8. Пассажирам предлагали заплатить за проезд банковской картой через терминал, который стоял рядом с водителем. По «безналичке» билет стоил 10 рублей. Оплатить проезд можно было и по старому — «наличкой», но тогда билет, как обычно, стоил 15 рублей. За время эксперимента карточкой воспользовались около 12 процентов всех пассажиров.

Зачем это надо, и кто за это платит?

Терминалы бесплатно предоставили «Газпромбанк» и «Сбербанк». Для них — это возможность зарабатывать на комиссии (2,5 процента с каждого билета — прим. ред.). А городская мэрия лоббирует проект, чтобы контролировать деньги, которые проходят через водителей и МУП «Городской пассажирский транспорт».

— Для нас, как для учредителя МУП «Городской пассажирский транспорт», это абсолютно подконтрольное движение денежных средств. Мы убираем посредника в лице водителя между пассажиром и МУПом. И будем видеть все деньги, которые приходят на расчётный счёт предприятия. <…> Считаю, что поэтапно мы должны полностью уйти от оплаты наличными. В ближайшее время начнём оборудовать терминалами весь муниципальный общественный транспорт, — цитирует Константина Полежаева «БелПресса».



Фото пресс-службы администрации Белгорода

Получается, что весь автобус будет видеть, как я ввожу пин-код своей карточки?

Нет. Терминалы работают в оффлайн-режиме, поэтому деньги списываются без пин-кода. Кроме того, система поддерживает системы Apple pay и Samsung pay, поэтому оплатить проезд можно просто приложив смартфон к терминалу. В будущем терминалы закрепят на поручнях автобуса.

А если я хочу заплатить за себя и за друга (или за детей)?

Вы, скорее всего, не сможете этого сделать. Пока часть терминалов принимает банковскую карту единоразово, а в некоторых других можно оплатить поездку несколько раз и получить столько же билетов. В дальнейшем власти обещают решить эту проблему.

Теперь терминалы будут во всех автобусах?

В большинстве. Речь идёт о муниципальном транспорте, который принадлежит городу. Будут ли использовать такую систему частные перевозчики — неизвестно.

Система будет работать только в Белгороде?

Нет. Помимо областного центра безналичный расчёт уже сейчас вводят в общественном транспорте Губкина. Интересно, что там терминалы устанавливают именно частные перевозчики, которым банки тоже бесплатно дают оборудование. Сейчас система тестируется, но уже известно, что к 1 маю весь общественный транспорт города оборудуют терминалами (а это около 120 автобусов). В будущем безналичный расчёт могут ввести и в автобусах Старого Оскола.

В Москве и Санкт-Петербурге для оплаты используют специальные пластиковые карты (например «Тройка»). Почему у нас не так?

Власти считают, что такой способ дороже и уже устарел. По их мнению, другая пластиковая карта выступает посредником между водителем и пассажиром, которому сначала надо положить деньги на карту, а потом ей расплачиваться.

— Сегодня ещё 90 процентов систем работают с применением специальной транспортной карты. И мы вначале пошли по этому пути, но поняли, что это и дорого, и хлопотно. Такую карту надо приобрести, потом пополнять баланс, для этого необходимо разворачивать систему пополнения карточек. В итоге всё это обходится настолько дорого, что становится просто невыгодно, — объясняет Вячеслав Коробов, председатель компании «Белтранс», которая работает в Губкине.