​В Белгороде появились первые автобусы и троллейбусы с безналичной оплатой проезда

В пятницу, 10 марта, в Белгороде в автобусе, следующему по седьмому маршруту «Аэропорт – БГТУ имени Шухова», и троллейбусе, движущемуся по восьмому маршруту «БГТУ имени Шухова – Аэропорт», появилась возможность оплатить проезд при входе не только наличными, но и с помощью банковских карт и мобильных телефонов, которые подключены к сервисам Apple Pay и Samsung Pay.
— Планируется в течение месяца полностью на седьмом и восьмом маршрутах внедрить возможность безналичной оплаты проезда — картой, мобильным телефоном... У нас в партнёрстве два банка: Газпромбанк и Сбербанк [...]. Планируется, что в будущем сохранится дифференциация тарифа — наличный способ оплаты проезда будет немного дороже безналичного. Данная разница может составить порядка 25 процентов, — рассказал замруководителя администрации губернатора области — начальник управления информационных технологий и связи Евгений Мирошников.
На безналичной оплате сейчас можно сэкономить пять рублей (33 процента — прим. ред.) — при оплате таким способом проезд пока будет стоит десять рублей. Сейчас оплачивать проезд будут помогать кондукторы с переносными терминалами, но в дальнейшем банковские устройства станут стационарными. Если эксперимент по безналичной оплате пройдёт успешно, такую систему станут использовать на всех городских маршрутах.
Напомним, что о введении безналичной оплаты проезда в трёх муниципалитетах — Белгороде, Губкине и Белгородском районе — стало известно в июне 2016 года, когда губернатор подписал соответствующее постановление. Тогда же впервые заговорили о том, что использование безналичного варианта оплаты позволит белгородцам экономить на проезде. В середине февраля этого года Сбербанк и МУП «Городской пассажирский транспорт» подписали договор о введении безналичной оплаты на одном из городских маршрутов до 15 марта.