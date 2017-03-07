​В Белгороде программисты придумали, как отслеживать движение автобусов с помощью голосовых сообщений

В Белгороде в бизнес-пространстве «Контакт» прошёл третий форум для программистов Хакатон Work IT. Победителем стала команда Сергея Панькова, которая разработала проект по отслеживанию общественного транспорта через систему голосовых сообщений.
— На каждой остановке общественного транспорта в городе и области нужно повесить не электронное табло и не подробное расписание, которое никто не будет соблюдать, а табличку с номером телефона и добавочными цифрами, которые являются уникальным номером этой остановки. Если позвонить по этому номеру, в ответ услышим, какая маршрутка и через сколько минут подойдёт на эту остановку, — цитирует Сергея информационное агентство «Бел.Ру».
Форум проводился при поддержке Управления информационных технологий и связи и Фонда развития интернет-инициатив. Тема — «Город в в online — развитие города посредством информационных технологий». В первый день для участников читали лекции партнёры проекта и основатели крупных интернет-компаний области. Во второй день участники объединились в четыре команды и придумывали свои проекты на основе материалов, предоставленных партнёрами Хакатона.