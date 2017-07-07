Партнёрский тест «Проверь свою эрудицию-2»

Редакция «Фонаря» вместе с организаторами бар-олимпиады «Неслабо умные» в Белгороде публикует второй тест «Проверь свою эрудицию». Если вы ещё не прошли первый, то предлагаем вам сделать это прямо сейчас. Во втором тесте семь вопросов, всё так же из разных отраслей знаний. Участники бар-олимпиады отвечают на такие вопросы, даже не зная вариантов ответа, поэтому вы сможете как раз проверить, готовы ли вы поучаствовать в «Неслабо умных» или нет.
Напоминаем, что в это воскресенье, 9 июля, в 17:00 в Белгороде пройдёт очередная бар-олимпиада «Неслабо умные». Поучаствовать в ней могут команды от двух до десяти человек, которые зарегистрируются во встрече во «ВКонтакте» и придут на игру. Стоимость участия — 300 рублей с человека. Приходите!