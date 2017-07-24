Мотоциклист погиб, а четырёхлетний пассажир одного из автомобилей попал в больницу. В субботу, 25 июня, на 67-м километре автодороги «Белгород — Шебекино Волоконовка» 29-летний мотоциклист на «Ямахе» выехал на встречную полосу и врезался в три иномарки. По данным ГИБДД, мужчина ехал со стороны Волоконовки в Белгород и не справился с управлением. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте в аварии. Четырёхлетний ребёнок, ехавший в автомобиле «Мицубиси» в детском кресле, госпитализирован с травмой глаза.
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понедельник, 24 июля

Найди себя в «Игре престолов». Тест для поклонников сериала

Начался седьмой сезон популярного телесериала «Игра престолов». Мы подготовили небольшой тест (всего-то девять вопросов), чтобы вы могли вспомнить некоторые моменты сериала и выбрать, как бы вы сами поступили в той или иной ситуации. В конце вы узнаете, какой герой «Игры престолов» вам ближе всего.

Илья Лядвин

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