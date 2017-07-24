Найди себя в «Игре престолов». Тест для поклонников сериала
Начался седьмой сезон популярного телесериала «Игра престолов». Мы подготовили небольшой тест (всего-то девять вопросов), чтобы вы могли вспомнить некоторые моменты сериала и выбрать, как бы вы сами поступили в той или иной ситуации. В конце вы узнаете, какой герой «Игры престолов» вам ближе всего.
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