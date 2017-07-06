​В Белгороде выпускники-стобалльники получат по 50 тысяч рублей

В Белгороде выпускники городских школ, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов получат по 50 тысяч рублей. Об этом рассказала Ирина Гричаникова, руководитель городского управления образования.
В этом году ЕГЭ в городских школах сдавали 1534 выпускника. Из них только 14 человек смогли набрать 100 баллов в тесте. 8 учеников получили высший балл на экзамене по Русскому языку, двое — по информатике. В ЕГЭ по химии, физике, английскому языку и литературе высший балл получили по одному человеку. Самый популярный экзамен по выбору — обществознание, его выбрали (60 процентов школьников), на втором месте — физика (30 процентов), на третьем — история (20 процентов).
— Сравнивая результаты с прошлым годом, можно сказать, что в этом году средний балл выше. Значительно улучшились показатели сдачи ЕГЭ по биологии, в этом году балл стал выше на 5,7 процента, по информатике на 2,5 процента , по истории на 2,3 процента, по обществознанию на 1,7 процента, — пишет «Бел.Ру».
К слову
В Белгородской области обязательные экзамены сдавали 4 253 учащихся. Из них профильный ЕГЭ по математике не сдали 723 человека (16 процентов учащихся — прим. ред.). Ни один из белгородцев не написал ЕГЭ по математике на 100 баллов, а высокие результаты (более 81 балла) показали 82 человека. Средний балл в этом году составил 44 балла.
Напомним, что в 2015 году с профильным экзаменом по математике не справились 1 130 из 6 135 человек. Средний балл тогда был 44,44. В 2016 году в регионе был один выпускник, который набрал максимальные 100 баллов на профильном ЕГЭ по математике.