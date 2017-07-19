Песочные часы и «Ветер перемен». Как может измениться Соборная площадь в Белгороде?

Региональное управление МЧС обещает сильный ветер и понижение температуры. В ближайшие выходные в Белгороде возможны дождь и мокрый снег. Об этом сообщает ГУ МЧС по Белгородской области. В ведомстве рассказали, что в субботу, 2 апреля, также возможен сильный ветер скоростью 8–13 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём до восьми градусов тепла, ночью — до пяти градусов выше нуля. По данным синоптиков, в воскресенье, 3 апреля, в Белгороде большую часть дня будет ясная и солнечная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём до семи градусов тепла, ночью — от +3 до +5 градусов. Евгений Савченко поручил провести круглые столы со специалистами, чтобы выяснить причины развития искривления позвоночника у школьников. В понедельник, 3 апреля, на заседании «малого» правительства региона губернатор Евгений Савченко после доклада своего заместителя — начальника областного департамента образования Наталии Полуяновой о работе ведомства и использовании здоровьесберегащих технологий обратил внимание присутствующих на распространении сколиоза (врождённой, приобретённой или посттравматической трёхплоскостной деформации позвоночника — прим. ред.) у школьников. По мнению губернатора Белгородской области, одной из главных причин, почему увеличилось количество детей со сколиозом, является использование в школах столов вместо классических школьных парт. — Я считаю, что этот вопрос заслуживает внимания. Необходимо провести круглые столы со специалистами, педиатрами, обменяться соображениями и опытом работы. Ведь ничто не может быть дороже, чем здоровье детей, — заявил Евгений Савченко. В Белгородской области прошли первые дебаты участников праймериз «Единой России», претендующих на место в Госдуме от региона. Лицом к лицу и к группам поддержки «конкурентов» встретились семь единороссов, в том числе бывший мэр Белгорода Сергей Боженов и депутат горсовета Юрий Дьячков, но авторами самых ярких высказываний этого дня оказались не политики. За ходом первых белгородских дебатов партии власти следил специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев. В белгородских дебатах «Единой России» участвуют 23 человека. Самые известные из них: депутат Госдумы Андрей Скоч, замгубернатора Сергей Боженов, депутат облдумы Валерий Скруг и начальник управления молодёжной политики области Андрей Чесноков. Все они вместе с бизнесменами, работниками заводов, крупными руководителями Белгородской области претендуют на место в Госдуме. Дебаты — первый и обязательный этап для каждого из них, в ходе которого они «должны продемонстрировать, насколько хорошо умеют доносить свою позицию, умеют ли общаться с избирателями», — объяснил секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Кто больше приглянётся россиянам, в партии узнают 22 мая, когда вся страна проголосует за одного или нескольких понравившихся кандидатов. В региональном отделении «Единой России» утвердили шесть тем дебатов. Первые дебаты в Белгороде проходили в студии «Мира Белогорья» и были посвящены поддержке предпринимателей, экономике и промышленной политике. Ведущая Елена Калугина анонсировала «открытую и конкурентную борьбу», по очереди представила участников дебатов и их группы поддержки — группки людей по шесть-восемь человек один за другим поднимались с мест и приветственно махали своему кандидату руками. Ведущая просила дебатёров обойтись без экстремистских высказываний и представила регламент: по полторы минуты на выступление, затем — вопросы от группы поддержки, в конце — заключительное слово от каждого из участников. Калугина дала слово первому выступающему, предпринимателю Андрею Беляеву. — Считаю необходимым продолжать политику увеличения производства, реализуя программу импортозамещения, как в сфере производства, так и в сфере сельского хозяйства, — без приветствий и обращений начал он чеканить текст с листа. Беляев посчитал нужным «создавать условия для привлечения иностранного капитала» в экономику России и Белгородской области; предприниматель говорил о необходимости автоматизации «тяжёлого человеческого труда», особенно — «на вредных производствах». Фото pg.er.ru Завершала первый круг дебатов главный специалист департамента строительства и транспорта региона Людмила Скрынникова. Она говорила о проблемах и единственная из всех обращалась не к белгородцам, а к россиянам. — На сегодняшний день у нас полная изношенность коммунальных систем. Необходимо строительство новых очистных сооружений, остро стоит вопрос об обеспечении чистой питьевой водой, — заявила Скрынникова. Она предложила стране целиком перенять опыт Белгородской области по созданию технопарков и учитывать мнение общественности при выделении грантов — кому, правда, осталось непонятным. Ведущая предложила перейти к вопросам. — Скажите, в чём причина того, что не ведутся инновационные разработки нашими специалистами? — спросил мужчина в первом ряду у кандидата Волабуева. — Не внедряются? — уточнил директор ассоциации жилищных организаций города. — Да, не внедряются. В чём проблема?! Волабуев в уверенной, яркой манере, глаза в глаза объяснил мужчине, что это происходит из-за отсутствия законов, обязывающих делать это. Тот удовлетворённо кивал. Литеева с «Сокола» спросили, что инновационного можно придумать в сфере информатизации общества. Начальник бюро главного конструктора философствовал: «Если бы не было интернета, никто бы не создавал сайтов. А если будет костяк, то вокруг костяка обязательно появится малый и средний бизнес, который будет развивать все эти направления». Беляеву припомнили его слова о привлечении иностранного капитала в Россию. Предприниматель объяснил, что не видит ничего плохого в появлении новых производств в стране: кроме создания новых рабочих мест, это хорошо, потому что производства будут контролироваться государством — например, именно власти, по его версии, будут указывать поставщиков руководству компаний. Отечественных поставщиков, конечно же. Дьячкова спросили, как можно противостоять выводу капитала за рубеж. «Те меры, которые сейчас формируются в стране, — это правильно. Особенно это касается тех людей, которые связаны с властью. Я считаю, что люди, представляющие народ, — их капитал должен работать в стране», — объяснил депутат. Его группа поддержки вступила в бой со своей атмосферой. Замруководителя белгородской «Молодой Гвардии» Павел Чефранов попросил совета у предпринимателя Беляева, как начинать бизнес. Известный в узких кругах белгородский активист Сергей Селищев обвинил Волабуева в изменении национальной идеи страны: «Владимир Владимирович Путин объявил идею в патриотизме. Вы предлагаете эту идею снести и развивать мощностя ( стиль изложения вопроса автором сохранён здесь и далее — прим. ред.)? Тогда давайте посмотрим на 70 километров в сторону Харьковской области. Или что вы предлагаете?». Директор ассоциации жилищных организаций не смутился, ответив, что идея должна исходить из потребностей жителей — то есть фактически подтвердил, что хочет «снести и развивать мощностя». Группа поддержки Боженова, скриншот youtube.com Боженов начал первым и за 40 секунд рассказал о демографии, сохранении здоровья здоровых людей и духовно-нравственном воспитании молодёжи — идеи, уже известные широкой публике из выступлений губернатора Евгения Савченко. Иван Бородавкин говорил о куда более приземлённых вещах. Он рассказал о своих детях и о том, как сложно попасть в детские сады. «Да, на данный момент мне повезло, оба моих сына обучаются в новом детсаду, и всё хорошо, но с этим нужно что-то делать», — рассуждал кандидат. Ещё он заявил, что хотел бы поговорить о школьниках, которым «очень большой объём знаний пытаются дать, тем самым мы получаем человека, который не способен к мышлению». При этом, по словам Бородавкина, русский человек — человек творчества, так что «не нужно сковывать его этими рамками». Дьячков призвал развивать экономику, эффективно использовать средства, сохранить нормы и принципы, и повысить уровень социальных стандартов. Что бы это ни значило. Георгий Голиков задаёт вопрос кандидату в депутаты, скриншот youtube.com Литеев ещё минуту в красках рассказывал, как хорошо на селе сейчас, ничего нового на будущее не придумав. Задать вопрос Боженову от группы поддержки Бородавкина вызвался Александр Пыж. — Многие школьники жалуются на ситуацию, когда они вынуждены зазубривать свои уроки. В связи с этим много вопросов возникает к ЕГЭ. Это то, что нам нужно, или всё-таки, будучи депутатом Государственной думы, кто-то из вас поднимет этот вопрос на должном уровне? Под дипломатичным «кто-то» Александр явно понимал Боженова — вопрос же он всё-таки адресовал именно ему. Глава департамента образования области долго подходил к сути ответа и в итоге сказал: «Мы видим, что сейчас, к сожалению, готовится человек, умеющий грамотно нажимать нужные кнопки или зазубривать ответы. Мне кажется, что эту ситуацию надо менять». Один из самых сложных вопросов достался кандидату Литееву — у него спросили, что он думает о пенсионерах, которые половину своей зарплаты тратят на лекарства, а вторую — на коммунальные расходы. Начальник бюро главного конструктора признался, что всё это правда, и предложил создавать отечественные предприятия, которые будут выпускать более дешёвые лекарства. «Не стоит забывать, что все пенсионеры, которые прожили жизнь, проработали на предприятиях. […] Может быть какая-то поддержка со стороны бизнеса, это надо приветствовать. Старость грозит всем, вопрос этот надо решать». — Через девять дней мы будем отмечать юбилей одного исторического события. Когда наши основные конкуренты спросили себя «почему они первые в космосе?, (то — прим. ред.) провели исследование и выяснилось, что русский школьник Ваня знает в разы больше, чем школьник Джон. Нужно ли прививать интерес к знаниям? — спросили у Боженова. Кандидат отвечал долго и развёрнуто, но смысл в том, что да, нужно. Бородавкина спросили, что, по его мнению, надо изменить в отношениях между вузами и будущими работодателя выпускника. — Все мы видим множество грузчиков с дипломами о высшем образовании по «топовым» специальностям. С чем это связано? Все хотят идти на модные специальности, несмотря на то, какие востребованы, — ответил он. Кандидат добавил, что отсутствие опыта тоже является большой проблемой. «Необходимо вводит
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среда, 19 июля
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Песочные часы и «Ветер перемен». Как может измениться Соборная площадь в Белгороде?

В Белгороде провели открытое обсуждение проектов благоустройства Соборной площади. Рассказываем, какие проекты представили экспертам и как их оценили.

Во вторник, 18 июля, в Белгороде обсудили проекты, представленные на конкурс благоустройства Соборной площади. Предложение организаторов конкурса заинтересовало немногих — на встречу пришли около 30 местных жителей, авторов проекта и сотрудников управлений архитектуры и общественных отношений администрации города.

В 16:00 директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко поприветствовала пришедших. Следующей выступила Галина Горожанкина — главный архитектор Белгорода и секретарь конкурсной комиссии. Она обозначила, что на обсуждении планируют рассмотреть 15 проектов, а на защиту каждого у авторов будет до семи минут.

— По итогу конкурса мы хотим получить общественное место, которое будет трансформироваться от времени года, мероприятий. Это несёт постоянный характер изменений. Первое, на что мы настраивали конкурсантов, — продумывание сценария. А ландшафтные решения служат как инструмент для воплощения этого сценария в жизнь, — пояснила Галина Горожанкина.

Первой представлять проект и отвечать на вопросы вышла автор проекта «Лицо белого города» Элла Емельянова. Она рассказала, что идею придумали студенты БГТУ имени Шухова. Они хотят сделать на центральной площади областного центра уличную библиотеку, свето-теневые навесы и световые конструкции.

Скриншот презентации Эллы Емельяновой

Участники обсуждения разделились на два лагеря: одним показался проект интересным, другие — начали его критиковать. С первых рядов звучали вопросы: «А кто будет читать в зимнее время? Дед Мороз со Снегурочкой?» Конкурсантка вежливо с улыбкой отвечала: «Зимой библиотека будет убираться». Не обошлось без вопросов к городской администрации про выделяемую сумму для реконструкций.

Следующей защищать свою идею вышла самая юная участница конкурса — 16-летняя Женнифер Леткеманн из школы № 49. Она предлагает построить детские площадки, уличную библиотеку, амфитеатр.

— Хорошие объекты, но может их лучше рассредоточить? Можно ведь сохранить масштаб площади. Или всё-таки должны заставить её по максимуму? — задали вопрос девушке.

— Я считаю, что нужно сделать площадь сердцем города. Необязательно заставлять её, а можно просто проводить мероприятия, — ответила школьница.

Скриншот презентации Женнифер Леткеманн

Защищать её стала Галина Горожанкина. Главный архитектор города сказала, что Женнифер предлагает различные варианты проведений мероприятий, поэтому этот проект нужно рассматривать как «часть событийности».

Один из самых необычных презентованных проектов — «АМВО» (ансамбль из модулей вертикального озеленения) Максима Грохотова. Его идея — дворцовый сад, парк, лабиринт можно построить из специальных модулей, каждый из которых является местом для отдыха и автономным светильником. Эти конструкции возможно перемещать и тем самым делать из них всевозможные фигуры. Строение состоит из бетонного основания, деревянной скамьи, разъёма для зарядки мобильных устройств, зелёного насаждения, уличного светодиодного фонаря и солнечной панели.

Скриншот презентации Максима Грохотова

Проект «Путеводная звезда» Елены Солодухиной (завод «АрБет») заинтересовал пришедших дизайном наземного покрытия площади, на котором изображена звезда.

— Мы буквально подошли к этому вопросу. Путеводная звезда — это знак творчества. Наша задумка такого покрытия заключается в том, чтобы показать стороны света. Это будет гранитное мощение либо плитка. А там, где стороны света, решили подчеркнуть подсветкой, — объяснила конкурсантка.

Скриншот презентации Елены Солодухиной

Обсуждались и другие работы. Например, Алёна Волкова и Екатерина Кушнарёва предложили украсить площадь арт-объектами — различными строениями, скамейками с 3D буквами «Белый город», где жители могли бы делать необычные фотографии.

Скриншот презентации Алёны Волковой и Екатерины Кушнарёвой

Девятый конкурсант Марина Евтухова выступила с конструкцией в форме песочных часов: на первом этаже — стол и лавочки, а на втором — кресло-мешки, где люди могли бы отдохнуть.

Скриншот презентации Марины Евтуховой

На последний презентованный проект «Ветер перемен» все эксперты и зрители отреагировали положительно. Евгений Плешков предложил сделать один большой фонтан напротив драматического театра имени Щепкина и два маленьких музыкальных фонтана по краям, возле которых разместить лавочки. Самое оригинальное в этом проекте — светильники в форме одуванчиков, световые кубы и ажурные качели.

Скриншот презентации Евгения Плешкова

Неожиданным завершением мероприятия стало выступление ещё одного белгородца, которого не было в списках участников. Молодой человек представился Андреем и добавил, что учился на строителя. Видимо, за время выступлений других участников он вдохновился сам и решил поделиться с остальными тем, как видит Соборную площадь сам.

— Нужно разместить в центре площади фонтан, который будет привлекать молодое поколение. Ступеньки театра можно продлить от края до края, тем самым убрать границы угла. Там где находятся многоярусные ступеньки — организовать лавочки, отделать их деревом. Концепция моего проекта заключается в том, чтобы потом было минимум затрат на содержание всего этого. Во что нужно действительно вложиться — уличные фонари и плитка. Это сохранит масштаб самой площади. Я выражаюсь, в первую очередь, как человек который живёт в этом городе, — сказал Андрей.

С презентациями других участников конкурса можно познакомиться здесь.

Организаторы конкурса уточнили, что если жители Белгороде не посчитают нужным менять Соборную площадь, то её оставят без изменения. Желающие могут отправлять предложения, замечания и рекомендации по обсуждаемым проектам по прилагаемой форме до 1 августа в управление архитектуры и градостроительства администрации Белгорода по электронной почте beluaig@mail.ru. За лучший проект можно проголосовать на портале «Активный горожанин». Отметим, что на портале можно выбрать один из 15 проектов, либо предложить «свой вариант».

Карина Лукьянова

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#администрация Белгорода #архитектура #Соборная площадь
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