Песочные часы и «Ветер перемен». Как может измениться Соборная площадь в Белгороде?

Во вторник, 18 июля, в Белгороде обсудили проекты, представленные на конкурс благоустройства Соборной площади. Предложение организаторов конкурса заинтересовало немногих — на встречу пришли около 30 местных жителей, авторов проекта и сотрудников управлений архитектуры и общественных отношений администрации города.
В 16:00 директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко поприветствовала пришедших. Следующей выступила Галина Горожанкина — главный архитектор Белгорода и секретарь конкурсной комиссии. Она обозначила, что на обсуждении планируют рассмотреть 15 проектов, а на защиту каждого у авторов будет до семи минут.
— По итогу конкурса мы хотим получить общественное место, которое будет трансформироваться от времени года, мероприятий. Это несёт постоянный характер изменений. Первое, на что мы настраивали конкурсантов, — продумывание сценария. А ландшафтные решения служат как инструмент для воплощения этого сценария в жизнь, — пояснила Галина Горожанкина.
Первой представлять проект и отвечать на вопросы вышла автор проекта «Лицо белого города» Элла Емельянова. Она рассказала, что идею придумали студенты БГТУ имени Шухова. Они хотят сделать на центральной площади областного центра уличную библиотеку, свето-теневые навесы и световые конструкции.
Участники обсуждения разделились на два лагеря: одним показался проект интересным, другие — начали его критиковать. С первых рядов звучали вопросы: «А кто будет читать в зимнее время? Дед Мороз со Снегурочкой?» Конкурсантка вежливо с улыбкой отвечала: «Зимой библиотека будет убираться». Не обошлось без вопросов к городской администрации про выделяемую сумму для реконструкций.
Следующей защищать свою идею вышла самая юная участница конкурса — 16-летняя Женнифер Леткеманн из школы № 49. Она предлагает построить детские площадки, уличную библиотеку, амфитеатр.
— Хорошие объекты, но может их лучше рассредоточить? Можно ведь сохранить масштаб площади. Или всё-таки должны заставить её по максимуму? — задали вопрос девушке.
— Я считаю, что нужно сделать площадь сердцем города. Необязательно заставлять её, а можно просто проводить мероприятия, — ответила школьница.
Защищать её стала Галина Горожанкина. Главный архитектор города сказала, что Женнифер предлагает различные варианты проведений мероприятий, поэтому этот проект нужно рассматривать как «часть событийности».
Один из самых необычных презентованных проектов — «АМВО» (ансамбль из модулей вертикального озеленения) Максима Грохотова. Его идея — дворцовый сад, парк, лабиринт можно построить из специальных модулей, каждый из которых является местом для отдыха и автономным светильником. Эти конструкции возможно перемещать и тем самым делать из них всевозможные фигуры. Строение состоит из бетонного основания, деревянной скамьи, разъёма для зарядки мобильных устройств, зелёного насаждения, уличного светодиодного фонаря и солнечной панели.
Проект «Путеводная звезда» Елены Солодухиной (завод «АрБет») заинтересовал пришедших дизайном наземного покрытия площади, на котором изображена звезда.
— Мы буквально подошли к этому вопросу. Путеводная звезда — это знак творчества. Наша задумка такого покрытия заключается в том, чтобы показать стороны света. Это будет гранитное мощение либо плитка. А там, где стороны света, решили подчеркнуть подсветкой, — объяснила конкурсантка.
Обсуждались и другие работы. Например, Алёна Волкова и Екатерина Кушнарёва предложили украсить площадь арт-объектами — различными строениями, скамейками с 3D буквами «Белый город», где жители могли бы делать необычные фотографии.
Девятый конкурсант Марина Евтухова выступила с конструкцией в форме песочных часов: на первом этаже — стол и лавочки, а на втором — кресло-мешки, где люди могли бы отдохнуть.
На последний презентованный проект «Ветер перемен» все эксперты и зрители отреагировали положительно. Евгений Плешков предложил сделать один большой фонтан напротив драматического театра имени Щепкина и два маленьких музыкальных фонтана по краям, возле которых разместить лавочки. Самое оригинальное в этом проекте — светильники в форме одуванчиков, световые кубы и ажурные качели.
Неожиданным завершением мероприятия стало выступление ещё одного белгородца, которого не было в списках участников. Молодой человек представился Андреем и добавил, что учился на строителя. Видимо, за время выступлений других участников он вдохновился сам и решил поделиться с остальными тем, как видит Соборную площадь сам.
— Нужно разместить в центре площади фонтан, который будет привлекать молодое поколение. Ступеньки театра можно продлить от края до края, тем самым убрать границы угла. Там где находятся многоярусные ступеньки — организовать лавочки, отделать их деревом. Концепция моего проекта заключается в том, чтобы потом было минимум затрат на содержание всего этого. Во что нужно действительно вложиться — уличные фонари и плитка. Это сохранит масштаб самой площади. Я выражаюсь, в первую очередь, как человек который живёт в этом городе, — сказал Андрей.
С презентациями других участников конкурса можно познакомиться здесь.
Организаторы конкурса уточнили, что если жители Белгороде не посчитают нужным менять Соборную площадь, то её оставят без изменения. Желающие могут отправлять предложения, замечания и рекомендации по обсуждаемым проектам по прилагаемой форме до 1 августа в управление архитектуры и градостроительства администрации Белгорода по электронной почте beluaig@mail.ru. За лучший проект можно проголосовать на портале «Активный горожанин». Отметим, что на портале можно выбрать один из 15 проектов, либо предложить «свой вариант».