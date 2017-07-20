В Белгороде пройдёт научно-популярная лекция «Как мозг нас обманывает?»

В Белгороде в бизнес-пространстве «Контакт» в пятницу, 28 июля, в 18:30 пройдет пройдёт научно-популярная лекция «Как мозг нас обманывает?». Читать лекцию будет лауреат премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» Ася Казанцева. Девушка — автор нескольких книг: «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости» и «В интернете кто-то не прав! Научные исследования спорных вопросов».
На лекции Ася Казанцева расскажет об ошибках восприятия и когнитивных искажениях. Она подробно объяснит, почему для того, чтобы определить цвет сигнала на светофоре, нужен развитый мозг, почему люди с шизофренией невосприимчивы к некоторым оптическим иллюзиям и почему восприятие реальности зависит от наших ожиданий едва ли не больше, чем от того, что мы видим на самом деле.