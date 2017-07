​«Рано или поздно покер тебя выплюнет». История белгородца, зарабатывающего игрой себе на жизнь

В Белгороде Олеся Шкреба и Артём Тимофеев организовали #Курсговорунов, на котором они учат искусству публичного выступления. Как «превратить» голос домовёнка Кузи в голос состоятельного взрослого человека, почему быть в образе важно не только актёру, но и любому человеку, выступающему публично, как не отталкивать от себя собеседника, — «Фонарю» рассказали организаторы курсов. — Леся, Артём, объясните, что такое #КурсГоворунов? Олеся Шкреба — Наш курс — это месяц занятий ораторским искусством и актёрским мастерством. Каждую неделю проходят два практических занятия и одно отчётное, где мы постепенно выводим группу на новый уровень владения собой. Важно понимать, что публичное выступление — это не «чистое искусство», не болтология со сцены, а инструмент: как рассказать о своём проекте, как презентовать идею или компанию, как вести переговоры. Как быть собой и выглядеть в глазах аудитории не городским сумасшедшим, а приличным человеком. Артём Тимофеев и Леся Шкреба, фото vk.com/kursgovorunovАртём Тимофеев — «Курс говорунов» — это возможность научиться владеть собой во время диалога, находить нужные слова, структурировать речь и в конце концов доносить смысл до других людей. Сегодня люди чаще потребляют смыслы, а нужно их производить. И когда ты находишься в процессе созидания, а не потребления, тогда ты и получаешь максимум удовольствия от жизни. — Чему вы учите на занятиях? О. Ш. — Я веду блок публичных выступлений. Сначала мы учимся работать с голосом, потому что это важно! Ненавижу плоские, гнусавые, детские, ненастоящие голоса. Их слушателю тяжело воспринимать. Голос и человек — это единое целое, поэтому нелепо выглядят люди, которые сами большие и сильные, а голос — как у домовёнка Кузи. На февральском курсе к нам пришла барышня, которой 30 лет. А голос — как у задорной девчонки из младшей школы. И мы месяц работали, чтобы вытащить из нашей курсантки взрослого человека, чтобы взрослый человек стал главнее ребёнка. И когда у нас это получилось, радовалась вся команда — сложился новый образ, гармоничный, приятный. Кроме работы с голосом, я учу структурировать выступление. Структура — это скелет. А без скелета человек распадается, превращается в набор для шашлыка. Учу, как делать выступление понятным и запоминающимся. Как общаться с публикой. Как держать себя в руках и быть командующим парадом — оратор всегда лидер. Хотя бы во время своего двухминутного выступления ты — лидер, и ты ответственен за всё, что происходит вокруг. А. Т. — Моя дисциплина условно называется «Актёрское мастерство», хотя понятно, что до настоящей актёрки дело не доходит. Мы начинаем с простого: как понимать своё тело, как заставить руки работать, а не поглаживать пузико, как из пустого взгляда сделать живые глаза, которые будут приковывать внимание. Мы постоянно разбираемся, что же такое сцена, как себя на ней вести, где заканчивается наша жизнь в образе и начинается безобразное (во всех смыслах) существование. Учимся насыщать свою речь качественным юмором и яркими образами. Кажется, что это всё очень легко и всем известно, но стоит выйти на площадку — и появляются зажимы, которые ты сам не замечаешь. Или ты даёшь своими действиями какой-то ложный посыл публике. У нас один курсант построил своё выступление на фразе «Невозможное возможно», и где-то в середине речи он снимает пиджак, аудитория ждёт, что вот сейчас пойдёт жара — он встанет на руки или начнёт танцевать нижний брейк, но нет! Он просто снял пиджак. Все такие действия нужно заранее планировать и отслеживать. Да, даже коротенькое выступление требует режиссуры. — Кому нужен #КурсГоворунов? А. Т. — Он нужен людям, которые, в первую очередь, боятся пробовать новое в жизни. Мы не делаем ничего сверхъестественного, не учим стоять на голове или петь арии из оперы «Тоска». Но ты совсем по-другому начинаешь смотреть на голос, с которым ты живёшь, на тело, в котором ты живёшь, и на свой образ мышления. О. Ш. — Да, слово вытачивает личность. Что ты думаешь и что ты говоришь? Это определяет твою жизнь. Люди любят винить других в своих неудачах — семью, работодателей, «судьбу» или что ещё — и при этом редко задумывается о том, что говорят и как говорят. Стоит только чуть закинуть голову назад — и всё, удачных переговоров не получится: ты поставил себя выше собеседника. Сказал: «То есть вы говорите, что…» — и оттолкнул от себя собеседника. Мы скрупулёзно разбираемся с такими мелочами: каждый день участники получают письменное задание и прописывают свои истории, презентации, мотивационные выступления. И после месяца ежедневной практики получаешь результат. Поэтому наш курс полезен всем, кто общается с другими людьми. Особенно тем, кто говорит много и чаще полагается на импровизацию, не готовит свои выступления — тут самое мракобесие: слов много, смысла мало. Трата времени — а это один из ценнейших ресурсов человека. Фото vk.com/kursgovorunov— И как попасть в команду? О. Ш. — Мы берём на курс 20 человек, не больше. Нужно отправить свою заявку через гугл-форму и оплатить курс (стоимость курса — 6 тысяч рублей — прим. ред). Один счастливчик выигрывает участие за репост в Instagram. После очного отбора — на этот курс отбор мы проведём 3 апреля — мы берём двух так называемых «бюджетников»: люди проходят курс за один рубль. На февральский курс нескольких участников мы взяли по бартеру. Всё подробно расписано на сайте shkreba.ru. — Участников февральского курса не смутил ваш возраст? А. Т. — Первую неделю очень смущал — мне 25, Лесе 24. Пожалуй, только Дарья Косова (преподаватель этикета — прим. ред.) в нас не сомневалась — видела нашу работу на других тренингах и площадках. Но мы никому не стали доказывать, что мы знаем, что делаем, что у нас мощный опыт — мы просто делали то, что считали нужным. И просили курсантов просто нам поверить и временами бездумно выполнять упражнения. И уже на первом отчётном занятии курсанты почувствовали, что стали говорить лучше, чем четыре дня назад. А в последний день были такие крутые выступления, что курсантов сразу можно было отправлять на TEDex в Москву. О. Ш. — Сомневаться надо во всём, только в разумных пределах. Так развивается критическое мышление, а без него тяжело строить хорошую речь. На правах рекламы 