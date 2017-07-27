​«Рано или поздно покер тебя выплюнет». История белгородца, зарабатывающего игрой себе на жизнь

В Белгороде Олеся Шкреба и Артём Тимофеев организовали #Курсговорунов, на котором они учат искусству публичного выступления. Как «превратить» голос домовёнка Кузи в голос состоятельного взрослого человека, почему быть в образе важно не только актёру, но и любому человеку, выступающему публично, как не отталкивать от себя собеседника, — «Фонарю» рассказали организаторы курсов. — Леся, Артём, объясните, что такое #КурсГоворунов? Олеся Шкреба — Наш курс — это месяц занятий ораторским искусством и актёрским мастерством. Каждую неделю проходят два практических занятия и одно отчётное, где мы постепенно выводим группу на новый уровень владения собой. Важно понимать, что публичное выступление — это не «чистое искусство», не болтология со сцены, а инструмент: как рассказать о своём проекте, как презентовать идею или компанию, как вести переговоры. Как быть собой и выглядеть в глазах аудитории не городским сумасшедшим, а приличным человеком. Артём Тимофеев и Леся Шкреба, фото vk.com/kursgovorunovАртём Тимофеев — «Курс говорунов» — это возможность научиться владеть собой во время диалога, находить нужные слова, структурировать речь и в конце концов доносить смысл до других людей. Сегодня люди чаще потребляют смыслы, а нужно их производить. И когда ты находишься в процессе созидания, а не потребления, тогда ты и получаешь максимум удовольствия от жизни. — Чему вы учите на занятиях? О. Ш. — Я веду блок публичных выступлений. Сначала мы учимся работать с голосом, потому что это важно! Ненавижу плоские, гнусавые, детские, ненастоящие голоса. Их слушателю тяжело воспринимать. Голос и человек — это единое целое, поэтому нелепо выглядят люди, которые сами большие и сильные, а голос — как у домовёнка Кузи. На февральском курсе к нам пришла барышня, которой 30 лет. А голос — как у задорной девчонки из младшей школы. И мы месяц работали, чтобы вытащить из нашей курсантки взрослого человека, чтобы взрослый человек стал главнее ребёнка. И когда у нас это получилось, радовалась вся команда — сложился новый образ, гармоничный, приятный. Кроме работы с голосом, я учу структурировать выступление. Структура — это скелет. А без скелета человек распадается, превращается в набор для шашлыка. Учу, как делать выступление понятным и запоминающимся. Как общаться с публикой. Как держать себя в руках и быть командующим парадом — оратор всегда лидер. Хотя бы во время своего двухминутного выступления ты — лидер, и ты ответственен за всё, что происходит вокруг. А. Т. — Моя дисциплина условно называется «Актёрское мастерство», хотя понятно, что до настоящей актёрки дело не доходит. Мы начинаем с простого: как понимать своё тело, как заставить руки работать, а не поглаживать пузико, как из пустого взгляда сделать живые глаза, которые будут приковывать внимание. Мы постоянно разбираемся, что же такое сцена, как себя на ней вести, где заканчивается наша жизнь в образе и начинается безобразное (во всех смыслах) существование. Учимся насыщать свою речь качественным юмором и яркими образами. Кажется, что это всё очень легко и всем известно, но стоит выйти на площадку — и появляются зажимы, которые ты сам не замечаешь. Или ты даёшь своими действиями какой-то ложный посыл публике. У нас один курсант построил своё выступление на фразе «Невозможное возможно», и где-то в середине речи он снимает пиджак, аудитория ждёт, что вот сейчас пойдёт жара — он встанет на руки или начнёт танцевать нижний брейк, но нет! Он просто снял пиджак. Все такие действия нужно заранее планировать и отслеживать. Да, даже коротенькое выступление требует режиссуры. — Кому нужен #КурсГоворунов? А. Т. — Он нужен людям, которые, в первую очередь, боятся пробовать новое в жизни. Мы не делаем ничего сверхъестественного, не учим стоять на голове или петь арии из оперы «Тоска». Но ты совсем по-другому начинаешь смотреть на голос, с которым ты живёшь, на тело, в котором ты живёшь, и на свой образ мышления. О. Ш. — Да, слово вытачивает личность. Что ты думаешь и что ты говоришь? Это определяет твою жизнь. Люди любят винить других в своих неудачах — семью, работодателей, «судьбу» или что ещё — и при этом редко задумывается о том, что говорят и как говорят. Стоит только чуть закинуть голову назад — и всё, удачных переговоров не получится: ты поставил себя выше собеседника. Сказал: «То есть вы говорите, что…» — и оттолкнул от себя собеседника. Мы скрупулёзно разбираемся с такими мелочами: каждый день участники получают письменное задание и прописывают свои истории, презентации, мотивационные выступления. И после месяца ежедневной практики получаешь результат. Поэтому наш курс полезен всем, кто общается с другими людьми. Особенно тем, кто говорит много и чаще полагается на импровизацию, не готовит свои выступления — тут самое мракобесие: слов много, смысла мало. Трата времени — а это один из ценнейших ресурсов человека. Фото vk.com/kursgovorunov— И как попасть в команду? О. Ш. — Мы берём на курс 20 человек, не больше. Нужно отправить свою заявку через гугл-форму и оплатить курс (стоимость курса — 6 тысяч рублей — прим. ред). Один счастливчик выигрывает участие за репост в Instagram. После очного отбора — на этот курс отбор мы проведём 3 апреля — мы берём двух так называемых «бюджетников»: люди проходят курс за один рубль. На февральский курс нескольких участников мы взяли по бартеру. Всё подробно расписано на сайте shkreba.ru. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?143"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-137202201_26", -137202201, 26, 'SScgmxWFMmLwaQEimTiHQv1XKw', {width: 512})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — Участников февральского курса не смутил ваш возраст? А. Т. — Первую неделю очень смущал — мне 25, Лесе 24. Пожалуй, только Дарья Косова (преподаватель этикета — прим. ред.) в нас не сомневалась — видела нашу работу на других тренингах и площадках. Но мы никому не стали доказывать, что мы знаем, что делаем, что у нас мощный опыт — мы просто делали то, что считали нужным. И просили курсантов просто нам поверить и временами бездумно выполнять упражнения. И уже на первом отчётном занятии курсанты почувствовали, что стали говорить лучше, чем четыре дня назад. А в последний день были такие крутые выступления, что курсантов сразу можно было отправлять на TEDex в Москву. О. Ш. — Сомневаться надо во всём, только в разумных пределах. Так развивается критическое мышление, а без него тяжело строить хорошую речь. На правах рекламы Указ президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Владимир Путин снял с должности начальника белгородского УМВД Виктора Пестерева и назначил его начальником управления МВД по Вологодской области. Указ президента от 6 июля опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. 53-летний генерал-майор полиции руководил региональным управлением с 2010 года. Участники должны будут на время ответить на билеты ПДД, показать фигурное вождение и представить творческий номер, посвящённый безопасности дорожного движения. В Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября пройдёт всероссийский конкурс водительского мастерства «АвтоЛеди». Белгородскую область на нём представят инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Оксана Ивашова и доцент БГТУ имени Шухова Елена Прохорова. Об этом сообщает пресс-служба вуза. На соревнованиях водителям нужно будет показать свои знания правил дорожного движения, в творческой форме рассказать о безопасности дорожного движения и показать фигурное вождение по усложнённой программе. — Такого количества женщин-водителей в одном месте редко увидишь. В прошлом году собрались до 80-и команд. Было очень сложно. Приходилось соревноваться с профессионалами: таксистками, инструкторами по вождению, сотрудниками полиции. Идея конкурса «Женщины за порядок на дороге» привлекает разные категории автолюбительниц, среди них есть даже домохозяйки, — цитируют на сайте БГТУ имени Шухова Оксану Ивашову, дважды участвовавшую в конкурсе «АвтоЛеди». Для преподавателя специальных дисциплин кафедры эксплуатации и организации движения автотранспорта Елены Прохоровой это будут дебютные соревнования. Прохорова, помимо профессиональной деятельности, сейчас учится вождению на кроссовом мотоцикле и будет сдавать на права на категорию А. График работы организации изменили из-за перехода на новое программное обеспечение. Со 2 февраля 2016 года изменился график работы отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подразделение будет работать шесть дней в неделю с понедельника по субботу включительно без перерыва. С понедельника по пятницу включительно документы можно подавать с 8:00 до 17:00. В субботу — с 8:00 до 16:00.Изменение графика работы объясняется переходом на новое программное обеспечение. Журналист «Фонаря» узнал у белгородских программистов и разработчиков, можно ли придумать что-то новое в мире IT, находясь в небольшом городе. История двух сервисов и одного изобретения, которые сделали белгородцы. Объясняем, как они работают. Сервис Palm.taxi Кто? Павел Беляев (29 лет) закончил БГТУ имени Шухова, стал инженером-программистом и основал Palm.taxi — сервис для вызова такси в Белгороде. Что придумал? Проект фактически копирует идею известных сервисов Uber и «Яндекс. Такси», с помощью которых через телефон можно вызвать такси, но с учётом того, что частный извоз в регионах работает совершенно по другому принципу, и тот же Uber в реальных условиях небольшого регионального города в принципе не смог бы работать. Как работает? Если грубо, то Palm.taxi — это аналог Uber. Команда Павла Беляева взяла за основу идею американской компании, но не скопировала её, а попыталась модернизировать алгоритм приложения, чтобы оно могло эффективно работать в небольших городах, подобных Белгороду. Новый дизайн приложения Palm.taxi Именно поэтому сейчас Palm.taxi даже не берёт комиссию с водителей, а были периоды, когда им даже доплачивал. Сейчас проект убыточный и живёт за счёт средств учредителей. На вопрос, зачем он ввязался в такую невыгодную авантюру, — разработчик искренне
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четверг, 27 июля

​«Рано или поздно покер тебя выплюнет». История белгородца, зарабатывающего игрой себе на жизнь

«Фонарь» взял интервью у белгородца, который зарабатывает на жизнь игрой в покер. Андрею Вакулину (vakulin1991) — 26 лет, восемь из которых он играет в азартную игру. У него нет образования, он живёт с родителями в квартире, но при этом зарабатывает в раз пять больше, чем в среднем получают белгородцы. Между перекурами на балконе он рассказывает свою историю и даёт отрезвляющий совет тем, кто тоже хочет начать играть в покер.

В Белгороде однажды молодой человек пришёл к своим знакомым на квартиру. Он зашёл, чтобы поиграть в покер на деньги. Играли долго: на середине игры у игроков уже кончились фишки и вместо них они использовали подручный хлам — пробки от бутылок, шариковые ручки. Парень проигрывал и начал играть в долг — под утро он задолжал уже 150 тысяч рублей. Понимая, что скоро все разойдутся и ему не отыграться, он кинул карту под стол, а потом обвинил других игроков в жульничестве. Те, кто проигрывали, его поддержали.

— Эту историю рассказал мне мой знакомый, который в тот день играл с этим парнем. Прикинь: он в тот вечер выиграл тысяч 250, наверное, а забрал только 70, потому что тот чувак ствол достал и махать им начал. Поэтому я в долг не играю, — рассказывает мне Андрей Вакулин.

Как стал играть в покер

— Я начал играть в 11 классе. Это был 2007 год. Уже не помню, кто именно мне показал правила. Комбинации там не сложно запомнить, да и всё. Сначала на семечки играли, потом на копейки. Приходили с барсетками, в которых по 10-50 копеек куча лежала.

После школы я поступил в «технолог» и там тоже нашёл покеристов. Познакомился, начал с ним пропадать на квартирах. Тогда это было как хобби — я даже, наверное, проигрывал… В университете я особо не учился, постоянно хвосты копились, которые я тянул до третьего курса. На третьем курсе перевёлся на заочку и ушёл в армию. В армии я уже сознательно копил деньги, думал, приеду домой и буду играть в покер. Накопил 100 долларов. В армии, кстати, играл один раз с «дедушкой». Выиграл у него тысячу рублей — тогда это нормальные деньги были, — а он говорит: «Ну ладно. Давай мне обратно, мы же с тобой просто так играли».

После армии пришёл и сразу положил накопленные деньги на PokerStars (интернет-площадка для игры в покер — прим. ред.). В итоге за месяц проиграл пять долларов.

Ушёл работать в «Магнит». Там работал три месяца, уволился из-за маленькой зарплаты и снова начал играть. Тогда, конечно, я играл не очень. Не было никакого понимания, хотя казалось, что всё нормально. В общем, после того, как ушёл с работы, я за первый месяц выиграл 700 долларов. Это был январь 2013 года. На следующий месяц выиграл уже 150 долларов, потом поехал на турнир в Харьков и там выиграл тысяч 25. Тот день был последним, когда я что-то выиграл. Потом полгода я только проигрывал.

Турнир в Харькове, фото vk.com/club12758620

Сначала дома сидел, после устроился работать в «Агро-Белогорье», через год уволился и оттуда. С того момента я решил всерьёз играть. Пришёл домой и сказал родителям: «Дайте мне два месяца, и я буду зарабатывать покером». Уверенности в этом, конечно же, не было никакой. Мне тогда было где-то 22 года. Снова сел играть: ничего особо не получалось. Потом я как-то посмотрел два видео, где тренер по покеру что-то рассказывал. Несколько раз пересмотрел и через месяц выиграл долларов 800, когда доллар был уже рублей по 40. Затем доллар стал 60, а у меня начались выигрыши. С тех пор за четыре года в минус я играл только один месяц.

Про ставки в игре

Я играю в онлайне на PokerStars одновременно за 3-4 столами zoom-покера. Играю на лимитах (минимальные ставки — прим. ред.) — 25 и 50 центов. По статистике за сто раздач выигрываю 4-5 больших ставок по 50 центов. В час я играю где-то 600-700 раздач. Надеюсь, что дальше буду переходить на ставки повыше. У меня есть моральная планка — 10 тысяч долларов на счету. Когда у меня будет столько денег, я перейду на другие ставки. Понятно, что я и сейчас могу играть за столами, где ставят по тысяче долларов. Но зачем? Это уже будет лудомания.

Сколько можно зарабатывать на покере?

Мне нравится играть. Каждый день я играю по 3-4 часа, хотя бывают также периоды, когда к столам вообще не подхожу — лень. Бывает тошно играть, когда проигрываешь. А вот, например, накануне сел в пять утра играть и до часу дня не мог остановиться — всё время играл.

В 2016 году в месяц я зарабатывал около 120 тысяч рублей. В один месяц я мог выиграть 50 тысяч, в другой — 300 тысяч. Много выигрывал, когда играл онлайн-турниры (большая серия игр, где конечный выигрыш распределяется в соответствии с занятым местом в турнирной таблице — прим. ред.). Но они мне быстро надоели, потому что надо было сидеть за компьютером по 15 часов в сутки. Спишь и играешь.

Я этих денег не чувствую. Например, заработал я за месяц полторы тысячи долларов. Из них, если мне деньги не нужны, я вывожу в месяц около 500 долларов. Из них 10 тысяч отдаю родителям, а себе оставляю 20. Оставшиеся деньги копятся на счёте.

Максимум я проигрывал 800 долларов за месяц. Тогда я как раз перешёл на ставки повыше, и там меня жёстко поимели. До этого я выиграл 1,5 тысячи долларов и подумал: «Ну всё, я тут батя, всё знаю». В итоге ко мне игроки приспособились и начали выигрывать. Стал делать много ошибок: играл слишком агрессивно, старался выиграть и всё проигрывал. Психология — начинаешь проигрывать, хочешь отыграться, расстраиваешься и начинаешь творить херню.

Про азарт, чувства, психологию и математику в игре

В покере есть своя математика, хотя я в ней не особо силён. Всем игрокам одинаково везёт. Период невезения может затянуться, но на большой дистанции это всё уравнивается — видно играешь ты «в плюс» или «в минус».

В интернете с психологией не особо. Ты можешь что-то понять по быстроте ставок: либо у игрока всё хорошо, либо плохо. В оффлайне тоже психологии нет. Да, есть телесные движения, но так и обмануть можно. Я на это вообще внимания не обращаю. Смотрю на свои карты и карты на столе — думаю, какие у него могут быть. Про математику за столом? Да, многие, кто хорошо играют — они играют на математике. Но, вместе с тем, есть люди, которые далеки от неё, но тоже хорошо играют. Они просто чувствуют игру. Это с опытом приходит: запоминаешь какие-то линии розыгрыша. Я не считаю себя азартным. Действительно, в покер играет большинство азартных людей, и мы на них зарабатываем.

Кто на ком зарабатывает?

Молодой игрок в покер из России, например, кладёт 5 тысяч себе на счёт и идёт играть на маленькие ставки. А ко мне садятся какие-нибудь канадцы, которым плевать на эти 50 долларов. Ночью канадцев прям очень много, они плохо играют и приносят основную прибыль. Им не обидно проиграть эти деньги. Хорошо играет Германия и СНГ.

Сейчас в PokerStars играет тысяч 60 человек. Но из них в плюс играет только три процента. Большинство игроков, процентов 80, играет в минус, остальные — в ноль. Те три процента, которые играют в плюс, — это «регуляры», люди, которые много играют. К ним я себя отношу тоже. Мы изучаем тактику друг друга. Расскажу один случай. У нас как-то была одновременная раздача на трёх столах с одним игроком из Южной Кореи. Такая заруба редко бывает. После того, как я на всех столах у него выиграл, я этого чувака где-то полгода не видел, хотя даже специально его искал.

В интернет-играх за столами есть чат, там тебе могут даже пожелать рака, например. Я туда не пишу, но иногда общаюсь на форумах. У меня даже когда-то свой блог был. Я его год вёл, и он входил в топ самых популярных. Знаешь, как я популярности достиг? Я 19-летней девчонкой притворялся. Когда с девушкой встречался, выкладывал её фотки, и типа [писал, что] она играет. Вопрос на форуме задашь — тебе сразу 10 ответов. А потом меня спалили. Я сказал, что денег ни у кого ни вымогал, мол, это была просто сказка, и таким образом я кого-то мотивировал: типа если школьница может, то почему другие нет. В общем, меня там забанили, но потом разбанили.

А кто в Белгороде играет в покер?

Иногда я выбираюсь в Белгород и играю там за столами. Обычно играю со ставками 25-50 рублей, закупаюсь фишками тысяч на пять. В живую играть мне легче: мало раздач, мало сложных ситуаций. Но так играю мало, потому что, если скинул карты, то сидишь за одним столом и ждёшь, пока все доиграют. Фаново можно играть, но постоянно — нет.

Я никогда не пью за столом и всегда иду с целью что-то выиграть. В городе есть закрытый клуб игроков, которые постоянно играют. Я сам там особо никого не знаю и не в курсе, сколько человек играет в области. Запомнились игры с одним парнем за столом — он мог проиграть 100 тысяч, и ему всё равно. Я говорю: «Зачем ты играешь?» Он отвечает: «Не знаю, просто играю». Он при мне тысяч 150 проиграл, а за месяц, рассказывал, тысяч 300.

Есть ли жизнь после покера?

Многие, с кем я начинал играть, сначала хорошо играли, но потом они отставали от уровня и переставили играть. Рано или поздно покер должен тебя выплюнуть. Я думал об этом: что буду делать, если онлайн-игру прикроют? Я вообще не знаю, как буду после всего этого работать. Сколько я буду здесь получать? В идеале 30 тысяч рублей?

Кажется, что никогда не уйду из игры — если прижмёт, буду играть на ставках пониже. В конце-концов можно играть в живую. Вот в мае ходил играть оффлайн раз шесть — 50 тысяч выиграл.

Отрезвляющий совет тем, кто прочитал это интервью и воодушевился

Когда я начинал играть, игра была слабее. Плохо играли все. Сейчас уровень игры растёт в прогрессии. Те, кто застал игру в 2008 году в интернете, — они могли мешками деньги из неё выносить, даже если играли более или менее. А сейчас везде много информации, видео. Хотя сам я их уже давно не смотрю и даже не знаю, есть ли что-то нормальное.

Можно ли посмотреть видео, научиться играть и начать зарабатывать? Наверное, можно. Но много денег уже не выиграть.

За последнее время на PokerStars сильно ухудшили игру: комиссию увеличили за столами, убрали статусы, которые приносили дополнительный заработок. Можно уйти на другую платформу, но Pokerstars — это 70 процентов всего рынка. Если начать играть, то придётся начинать с маленьких ставок — ну долларов 100 можно зарабатывать в среднем. Но придётся много играть. Поэтому, мне кажется, что сейчас не лучше время начинать. Всё как всегда: там, где появляются большие деньги, туда приходят большие умы, и всё меняется.

Дмитрий Голуцкий

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