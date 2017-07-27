​«Рано или поздно покер тебя выплюнет». История белгородца, зарабатывающего игрой себе на жизнь

В Белгороде однажды молодой человек пришёл к своим знакомым на квартиру. Он зашёл, чтобы поиграть в покер на деньги. Играли долго: на середине игры у игроков уже кончились фишки и вместо них они использовали подручный хлам — пробки от бутылок, шариковые ручки. Парень проигрывал и начал играть в долг — под утро он задолжал уже 150 тысяч рублей. Понимая, что скоро все разойдутся и ему не отыграться, он кинул карту под стол, а потом обвинил других игроков в жульничестве. Те, кто проигрывали, его поддержали.
— Эту историю рассказал мне мой знакомый, который в тот день играл с этим парнем. Прикинь: он в тот вечер выиграл тысяч 250, наверное, а забрал только 70, потому что тот чувак ствол достал и махать им начал. Поэтому я в долг не играю, — рассказывает мне Андрей Вакулин.
Как стал играть в покер
— Я начал играть в 11 классе. Это был 2007 год. Уже не помню, кто именно мне показал правила. Комбинации там не сложно запомнить, да и всё. Сначала на семечки играли, потом на копейки. Приходили с барсетками, в которых по 10-50 копеек куча лежала.
После школы я поступил в «технолог» и там тоже нашёл покеристов. Познакомился, начал с ним пропадать на квартирах. Тогда это было как хобби — я даже, наверное, проигрывал… В университете я особо не учился, постоянно хвосты копились, которые я тянул до третьего курса. На третьем курсе перевёлся на заочку и ушёл в армию. В армии я уже сознательно копил деньги, думал, приеду домой и буду играть в покер. Накопил 100 долларов. В армии, кстати, играл один раз с «дедушкой». Выиграл у него тысячу рублей — тогда это нормальные деньги были, — а он говорит: «Ну ладно. Давай мне обратно, мы же с тобой просто так играли».
После армии пришёл и сразу положил накопленные деньги на PokerStars (интернет-площадка для игры в покер — прим. ред.). В итоге за месяц проиграл пять долларов.
Ушёл работать в «Магнит». Там работал три месяца, уволился из-за маленькой зарплаты и снова начал играть. Тогда, конечно, я играл не очень. Не было никакого понимания, хотя казалось, что всё нормально. В общем, после того, как ушёл с работы, я за первый месяц выиграл 700 долларов. Это был январь 2013 года. На следующий месяц выиграл уже 150 долларов, потом поехал на турнир в Харьков и там выиграл тысяч 25. Тот день был последним, когда я что-то выиграл. Потом полгода я только проигрывал.
Сначала дома сидел, после устроился работать в «Агро-Белогорье», через год уволился и оттуда. С того момента я решил всерьёз играть. Пришёл домой и сказал родителям: «Дайте мне два месяца, и я буду зарабатывать покером». Уверенности в этом, конечно же, не было никакой. Мне тогда было где-то 22 года. Снова сел играть: ничего особо не получалось. Потом я как-то посмотрел два видео, где тренер по покеру что-то рассказывал. Несколько раз пересмотрел и через месяц выиграл долларов 800, когда доллар был уже рублей по 40. Затем доллар стал 60, а у меня начались выигрыши. С тех пор за четыре года в минус я играл только один месяц.
Про ставки в игреЯ играю в онлайне на PokerStars одновременно за 3-4 столами zoom-покера. Играю на лимитах (минимальные ставки — прим. ред.) — 25 и 50 центов. По статистике за сто раздач выигрываю 4-5 больших ставок по 50 центов. В час я играю где-то 600-700 раздач. Надеюсь, что дальше буду переходить на ставки повыше. У меня есть моральная планка — 10 тысяч долларов на счету. Когда у меня будет столько денег, я перейду на другие ставки. Понятно, что я и сейчас могу играть за столами, где ставят по тысяче долларов. Но зачем? Это уже будет лудомания.
Сколько можно зарабатывать на покере?
Мне нравится играть. Каждый день я играю по 3-4 часа, хотя бывают также периоды, когда к столам вообще не подхожу — лень. Бывает тошно играть, когда проигрываешь. А вот, например, накануне сел в пять утра играть и до часу дня не мог остановиться — всё время играл.
В 2016 году в месяц я зарабатывал около 120 тысяч рублей. В один месяц я мог выиграть 50 тысяч, в другой — 300 тысяч. Много выигрывал, когда играл онлайн-турниры (большая серия игр, где конечный выигрыш распределяется в соответствии с занятым местом в турнирной таблице — прим. ред.). Но они мне быстро надоели, потому что надо было сидеть за компьютером по 15 часов в сутки. Спишь и играешь.
Я этих денег не чувствую. Например, заработал я за месяц полторы тысячи долларов. Из них, если мне деньги не нужны, я вывожу в месяц около 500 долларов. Из них 10 тысяч отдаю родителям, а себе оставляю 20. Оставшиеся деньги копятся на счёте.
Максимум я проигрывал 800 долларов за месяц. Тогда я как раз перешёл на ставки повыше, и там меня жёстко поимели. До этого я выиграл 1,5 тысячи долларов и подумал: «Ну всё, я тут батя, всё знаю». В итоге ко мне игроки приспособились и начали выигрывать. Стал делать много ошибок: играл слишком агрессивно, старался выиграть и всё проигрывал. Психология — начинаешь проигрывать, хочешь отыграться, расстраиваешься и начинаешь творить херню.
Про азарт, чувства, психологию и математику в игре
В покере есть своя математика, хотя я в ней не особо силён. Всем игрокам одинаково везёт. Период невезения может затянуться, но на большой дистанции это всё уравнивается — видно играешь ты «в плюс» или «в минус».
В интернете с психологией не особо. Ты можешь что-то понять по быстроте ставок: либо у игрока всё хорошо, либо плохо. В оффлайне тоже психологии нет. Да, есть телесные движения, но так и обмануть можно. Я на это вообще внимания не обращаю. Смотрю на свои карты и карты на столе — думаю, какие у него могут быть. Про математику за столом? Да, многие, кто хорошо играют — они играют на математике. Но, вместе с тем, есть люди, которые далеки от неё, но тоже хорошо играют. Они просто чувствуют игру. Это с опытом приходит: запоминаешь какие-то линии розыгрыша. Я не считаю себя азартным. Действительно, в покер играет большинство азартных людей, и мы на них зарабатываем.
Кто на ком зарабатывает?
Молодой игрок в покер из России, например, кладёт 5 тысяч себе на счёт и идёт играть на маленькие ставки. А ко мне садятся какие-нибудь канадцы, которым плевать на эти 50 долларов. Ночью канадцев прям очень много, они плохо играют и приносят основную прибыль. Им не обидно проиграть эти деньги. Хорошо играет Германия и СНГ.
Сейчас в PokerStars играет тысяч 60 человек. Но из них в плюс играет только три процента. Большинство игроков, процентов 80, играет в минус, остальные — в ноль. Те три процента, которые играют в плюс, — это «регуляры», люди, которые много играют. К ним я себя отношу тоже. Мы изучаем тактику друг друга. Расскажу один случай. У нас как-то была одновременная раздача на трёх столах с одним игроком из Южной Кореи. Такая заруба редко бывает. После того, как я на всех столах у него выиграл, я этого чувака где-то полгода не видел, хотя даже специально его искал.
В интернет-играх за столами есть чат, там тебе могут даже пожелать рака, например. Я туда не пишу, но иногда общаюсь на форумах. У меня даже когда-то свой блог был. Я его год вёл, и он входил в топ самых популярных. Знаешь, как я популярности достиг? Я 19-летней девчонкой притворялся. Когда с девушкой встречался, выкладывал её фотки, и типа [писал, что] она играет. Вопрос на форуме задашь — тебе сразу 10 ответов. А потом меня спалили. Я сказал, что денег ни у кого ни вымогал, мол, это была просто сказка, и таким образом я кого-то мотивировал: типа если школьница может, то почему другие нет. В общем, меня там забанили, но потом разбанили.
А кто в Белгороде играет в покер?
Иногда я выбираюсь в Белгород и играю там за столами. Обычно играю со ставками 25-50 рублей, закупаюсь фишками тысяч на пять. В живую играть мне легче: мало раздач, мало сложных ситуаций. Но так играю мало, потому что, если скинул карты, то сидишь за одним столом и ждёшь, пока все доиграют. Фаново можно играть, но постоянно — нет.
Я никогда не пью за столом и всегда иду с целью что-то выиграть. В городе есть закрытый клуб игроков, которые постоянно играют. Я сам там особо никого не знаю и не в курсе, сколько человек играет в области. Запомнились игры с одним парнем за столом — он мог проиграть 100 тысяч, и ему всё равно. Я говорю: «Зачем ты играешь?» Он отвечает: «Не знаю, просто играю». Он при мне тысяч 150 проиграл, а за месяц, рассказывал, тысяч 300.
Есть ли жизнь после покера?
Многие, с кем я начинал играть, сначала хорошо играли, но потом они отставали от уровня и переставили играть. Рано или поздно покер должен тебя выплюнуть. Я думал об этом: что буду делать, если онлайн-игру прикроют? Я вообще не знаю, как буду после всего этого работать. Сколько я буду здесь получать? В идеале 30 тысяч рублей?
Кажется, что никогда не уйду из игры — если прижмёт, буду играть на ставках пониже. В конце-концов можно играть в живую. Вот в мае ходил играть оффлайн раз шесть — 50 тысяч выиграл.
Отрезвляющий совет тем, кто прочитал это интервью и воодушевился
Когда я начинал играть, игра была слабее. Плохо играли все. Сейчас уровень игры растёт в прогрессии. Те, кто застал игру в 2008 году в интернете, — они могли мешками деньги из неё выносить, даже если играли более или менее. А сейчас везде много информации, видео. Хотя сам я их уже давно не смотрю и даже не знаю, есть ли что-то нормальное.
Можно ли посмотреть видео, научиться играть и начать зарабатывать? Наверное, можно. Но много денег уже не выиграть.
За последнее время на PokerStars сильно ухудшили игру: комиссию увеличили за столами, убрали статусы, которые приносили дополнительный заработок. Можно уйти на другую платформу, но Pokerstars — это 70 процентов всего рынка. Если начать играть, то придётся начинать с маленьких ставок — ну долларов 100 можно зарабатывать в среднем. Но придётся много играть. Поэтому, мне кажется, что сейчас не лучше время начинать. Всё как всегда: там, где появляются большие деньги, туда приходят большие умы, и всё меняется.