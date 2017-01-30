Лабиринты фантазии. Зачем белгородцам играть в «Морфеус-игры»?

— В Белгороде появились игры «Морфеус». Их ещё называют квестами нового типа. Что это на самом деле, и чем будет удивлять «Морфеус» белгородских квестоманов?
Александр Князев — «Морфеус» — приключение, которое участники переживают внутри своей головы. Такой вид квестов называли квестами с закрытыми глазами, 5D-кинотеатром, интерактивным театром, отдельной жизнью, прожитой за полтора часа, и просто тем, о чем невозможно рассказать без спойлеров.
«„Морфеус-игра“ гораздо больше похожа на хороший фильм или спектакль, чем на обычный квест; и в этом фильме или спектакле главную роль играете вы сами».
Мы запустились в марте 2015 года с историей «Ответ Гиппократа». Сейчас эта игра есть в Москве, Волгограде, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, теперь и в Белгороде. Кроме пугающего «Ответа Гиппократа», есть также весёлый «Агент 007: Персидская ночь», мистический триллер «Лагерь-98» и фантастические «Звёздные Войны: игра в слепую».
Вадим Задорожный — Участники «Морфеуса» сидят в удобных креслах от начала до конца игры с повязками на глазах. Ведущий, которого ещё мы называем Мастером, описывает, что происходит вокруг и погружает их в игровой мир, в котором есть и музыка, и запахи, и звуки, и даже то, что можно попробовать на вкус. Каждое действие в этом игровом мире нужно описать, а потом Мастер скажет, к чему оно привело. Некоторые игроки уже через 10 минут почти полностью теряют связь с реальностью и начинают превосходно ориентироваться в воображаемом мире и действовать по его законам.
— И всё? Просто сидеть в креслах и отгадывать привычные загадки, которых и так достаточно в других белгородских квестах?
А. К. — Нет, всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы ушли от типичных загадок и головоломок — в мире «Морфеуса» игроки сами определяют движение сюжетной линии, и некоторые их решения могут привести к печальным результатам, когда сам участник игры может даже погибнуть. Конечно, только в игровом мире.
В. З. — Тут нет одного верного решения — сюжет развивается нелинейно, и имеет достаточное количество вариантов развития и разные концовки. Игроки исследуют игровой мир и постигают суть происходящего, а не просто перебирают ключи к замкам и решают головоломки, как это бывает в привычных квестах. Прошедшие этот квест говорят, что после него остаётся сильное и долгое послевкусие.
— Почему в Белгороде партнёром «Морфеуса» стал именно CityQuest?
А.К.: Мы разговаривали с несколькими компаниями из Белгорода и Вадим со своими коллегами самыми первыми побывали у нас и приняли наше предложение. А вообще «Ситиквест» — хорошо известная в Москве компания и среди любителей, и среди создателей квестов. Мы сразу составили представление об уровне квестов и подходах к работе в Белгороде и не сомневались, что вместе всё у нас получится на высшем уровне.
— Кто может играть в «Морфеус-игры»?
В.З. — Команды от двух до пяти человек. Есть возрастное ограничение — 16+, но если вдруг родители приходят с ребёнком, мы не возражаем и допускаем их к игре. Участники сами решают, куда отправиться: туда, где страшно, или туда, где спокойно. Уровень страха зависит от настроя каждого отдельного игрока. В любом случае, мы хотим, чтобы игроки получили максимум удовольствия от игры, поэтому мы сможем подстроиться под каждого из игроков, если попросить нас об этом перед игрой.
— Готовы ли белгородцы платить за квест с закрытыми глазами больше 2 тысяч рублей?
В.З. — У нас команда может в любой момент прервать игру и получить деньги назад, если игра не понравилась.
А.К.: И угадайте, сколько раз игроки воспользовались этим правилом за всё время нашей работы (улыбается)?
Книги — хоть с картинками, хоть без — на первый взгляд, гораздо менее зрелищны, чем кино. Но разве появление кино убило книги? Нет, книги — это просто другой жанр, со своими мощными плюсами. «Морфеус-квесты» — это те же книги в мире кино. Они просто находятся в параллельных плоскостях. «Морфеус» успешно работает уже почти два года. В нашу первую историю «Ответ Гиппократа» в разных городах сыграли более 2 тысяч раз. Попробуйте найти в интернете хоть один жёстко негативный отзыв. Вы их не найдёте. Зато найдёте сотни положительных, и единицы смешанных.
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