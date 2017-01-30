Лабиринты фантазии. Зачем белгородцам играть в «Морфеус-игры»?

Сотрудники управления ветеринарии вместе с работниками Белгородского зоопарка начали вакцинацию птиц от птичьего гриппа. В региональном управлении ветеринарии рассказали о том, как борются с возможным появлением в регионе случаев птичьего гриппа и проводят вакцинацию птиц. Начальник управления Алексей Хмыров пояснил, что в Белгородском зоопарке вакцинация птиц пройдёт в несколько этапов. Первыми вакцину получат птицы семейства куриных, а затем уже водоплавающие. По его словам, птицу, которая пребывает из Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского края, где были обнаружены очаги вируса, отслеживают на специальных пунктах. — В других областях Черноземья очагов птичьего гриппа пока не обнаружили. Животные, которые едут без документов, изымаются. Очень важно привить птиц сейчас, потому что к перелёту у них уже сформируется иммунитет. На белгородских предприятиях среднемесячная посадка птиц составила 51 миллион птиц — их не будут вакцинировать, а проведут профилактику. Важно отделить домашнюю птицу от уличной, чтобы предотвратить распространение инфекции среди птиц, — сказал Алексей Хмыров. Вакцинацию планируют провести в течение недели. Для этого ветеринары закупили 5 тысяч доз вакцины. Руководитель управления сказал, что привить свою птицу смогут и фермеры. *** После пресс-конференции сотрудники управления ветеринарии выехали в зоопарк, чтобы привить первых птиц. Первыми вакцинировали пару аистов, самца Эдгара и его подругу Патрисию, за ними вакцину от птичьего гриппа получили маленькая сова, пара беркутов и фазаны. Каждая доза вакцины набирается отдельно, на одну особь используют один шприц, чтобы избежать случайного заражения. Чтобы птица не могла навредить себе, испугавшись укола, ей держат голову и лапы и только потом внутримышечно вводят вакцину. Большинство пернатых в зоопарке ещё молоды, но есть и старые особи, их прививать не будут, потому что иммунитет старых обитателей зоопарка может не выдержать нагрузки даже ослабленного вируса. По словам заведующей секцией орнитологии Анны Константиновской, птицы должны прийти в себя после прививки и некоторое время будут пассивными. Директор зоопарка Николай Белов заявил, что прививки в любом случае — это стресс для животных, но они необходимы. — В понедельник мы планируем начать вакцинацию водоплавающих птиц, которые живут на пруду. Вакцинировать птиц в пруду необходимо потому, что они контактируют с прилетающими птицами, которые могут переносить вирус птичьего гриппа и другие заболевания, — рассказал журналистам Николай Белов. Анимационную картину «Один день в Белгороде» сделали студенты университета под руководством Маркуса Георга из Германии. В пятницу, 9 октября, пресс-служба Белгородского госуниверситета опубликовала фильм «Один день в Белгороде», который создали студенты факультета иностранных языков вместе с немецким режиссёром. Съёмочный проект запустили для языковой практики студентов. В мае 2015 года творческая группа фотографировала виды Белгорода, а потом ребята снимали студийную анимацию. Фильм сделан в технике stop-motion — он составлен из последовательно сделанных фотографий. — Техника фильма очень глупая, но мне нравится этот стиль, — объяснил режиссёр Маркус Георг.Фильм идёт на немецком языке с русскими субтитрами. На часть вопросов владыка ответит во время пасхальной пресс-конференции, а на некоторые вопросы запишут видеоответы. До 26 апреля любой житель Белгородской области может задать вопрос митрополиту Иоанну. В пресс-службе митрополии пояснили, что темы могут быть абсолютно любыми. Задать вопрос можно на официальном сайте Белгородской митрополии, в официальной группе митрополии во «ВКонтакте», по электронной почте beleparh@gmail.com, в инстаграме с хештегом #ВопросМитрополиту или лично принести письмо с вопросом в Спасо-Преображенский собор Белгорода.Владыка ответит на вопросы во время пасхальной пресс-конференции, которая состоится 26 апреля в 15:00 и будет транслироваться на официальном канале епархии на YouTube. Видеоверсия пресс-конференции будет доступна в записи, а на некоторые вопросы запишут отдельные видеоответы. Итоги работы белгородской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подвел секретарь Совета безопасности Олег Мантулин. Белгородский филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» признали лучшим в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе. Успехи компании отметил Олег Мантулин, секретарь регионального Совета безопасности. — В ходе Всероссийской тренировки по гражданской обороне, прошедшей под руководством Правительства РФ с 4 по 7 октября, «Белгородэнерго» обеспечило чёткое выполнение мероприятий по переводу гражданской обороны в установленные степени готовности, полноте и своевременности докладов, подготовке предложений руководителю гражданской обороны области, — пояснили в пресс-службе «Белгордэнерго». В компании отмечают, что у них все работники полностью обеспечены коллективными и индивидуальными средствами защиты, а в ноябре этого года мобильные бригады эффективно устраняли аварии на объектах электроснабжения региона, за что были отмечены благодарственными письмами. Победителями конкурса «Студент года-2015» стали восемь белгородцев. Первый областной конкурс «Студент года-2015» организовали белгородские активисты Российского союза молодёжи. Участники на заочном этапе предоставляли свои заявки, а потом выполняли специальные задания организаторов. В пятницу, 23 октября, в Центре молодёжных инициатив, назвали победителей конкурса. Семёнова заняла первое место в номинации «Интеллект года». Михаил Гонта и Аделина Зарубина — спортсмены года. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев победил в номинации «Журналист года». «Открытием года» признали Анну Васильеву, а «Творческой личностью» — Алину Антонову. Звание «Доброволец года» досталось Татьяне Дородновой. Обладателем награды в номинации «На передовой» стала Анна Субочева. Главный приз — Гран-при «Студента года-2015» — получила студентка Белгородского госуниверситета Екатерина Лысых. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?117"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-100575493_308", -100575493, 308, 'CPQcGsE_1E6r-3kBkDVakUb1dw', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());Все победители регионального этапа получили право подать заявки на всероссийский этап конкурса «Студент года», по итогам которого в финал отберут по 40 человек в каждой номинации со всей России.С видеовизитками финалистов конкурса можно познакомиться здесь. Россельхозбанк и «Дженсер» представят российско-японские автомобили эконом-класса в Алексеевке, Бирюче и Новом Осколе. В воскресенье, 12 июня, состоится автопробег, посвящённый празднованию Дня России. Его организуют белгородский филиал Россельхозбанка и компания «Дженсер». На центральных площадях Алексеевки, Бирюча и Нового Оскола будут разыгрывать призы и проводить тест-драйв автомобилей. Организаторы пробега представят жителям районов автомобили эконом-класса российско-японского производства, а сотрудники банка на месте проведут консультации по условиям автокредитования. — Наше предложение несомненно заинтересует владельцев личных подсобных хозяйств, которым нужен недорогой, но надёжный автомобиль. Именно малые формы хозяйствования в настоящее время остаются главным фактором сохранения и устойчивого развития села, и наша задача — поддержать экономически активных селян в их стремлении к наращиванию экономического потенциала и улучшению благосостояния личных подсобных хозяйств, — пояснила заместитель директора Белгородского филиала Россельхозбанка Наталья Мартынюк. Команда автопробега прибудет в 10:00 в Алексеевку, в 12:00 — в Бирюч, а в 14:00 — в Новый Оскол.Партнёрский проект В полицию обратился 42-летний владелец взломанной «Газели». Губкинские полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в краже навигатора и радара из автомобиля. С заявлением о краже в дежурную часть обратился владелец «Газели», из которой пропала электроника. По версии следствия, ранее судимый 21-летний местный житель ночью взломал замок водительской двери и похитил содержимое салона. — При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Подозреваемого задержали по месту жительства. Там же был обнаружен похищенный навигатор. В настоящее время ведутся поиски остального похищенного из машины имущества — радар-детектора, — пояснили пресс-службе областного УМВД. За кражу молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы. Корреспондент «Фонаря» вместе с экологом и активистом организации «Зелёный фронт» побывали в окрестностях «Завода премиксов № 1» в Шебекине, чтобы выяснить, повлияли ли отходы предприятия на экологическую обстановку в городе и окрестностях. — Люди часто преувеличивают, поэтому лучше съездить самим и посмотреть, что там происходит, — говорит Кирилл Болгов, эколог. Он — представитель экологической организации «Зелёный фронт». На правах общественного активиста Кирилл ездит по области и фиксирует экологические нарушения: несанкционированные свалки, залитые поля или просто закопанные в землю отходы. — Наша задача действовать в рамках правового поля. Мы не любим паникёров и истериков, которые кричат об экологической катастрофе, когда нас зовут. Мы приезжаем на место, фиксируем и если что-то находим, то пишем жалобы. В последнее время это начинает работать. Поэтому и в Шебекино я сам хочу съездить, посмотреть, что там на самом деле происходит. Мы едем по трассе «Шебекино–Белгород», чтобы проверить новое видео, которое выложили в сеть шебекинцы. Авторы ролика засняли некую белую жидкость, которая якобы течёт с завода премиксов № 1. Создатели видео опасаются, что эта жидкость может попасть в природную зону, где бьют родники. После публикации видеоролика местное отделение КПРФ предложило шебекинцам провести митинг, посвящённый экологической безопасности. — На фоне выборов всегда сложно работать. Политики ищут темы, на которых они могут заработать себе очки. Поэтому ситуация с заводом сейчас кажется
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Лабиринты фантазии. Зачем белгородцам играть в «Морфеус-игры»?

В Белгороде компания Cityquest-Белгород вместе с авторами нового жанра квестов «Морфеус» открыли первую комнату, которая принципиально отличается от всех существующих в городе квестов и перформансов. Один из авторов жанра «Морфеус» Александр Князев и совладелец Cityquest-Белгород Вадим Задорожный рассказали о новинке и чего стоит опасаться игрокам.

— В Белгороде появились игры «Морфеус». Их ещё называют квестами нового типа. Что это на самом деле, и чем будет удивлять «Морфеус» белгородских квестоманов?

Александр Князев — «Морфеус» — приключение, которое участники переживают внутри своей головы. Такой вид квестов называли квестами с закрытыми глазами, 5D-кинотеатром, интерактивным театром, отдельной жизнью, прожитой за полтора часа, и просто тем, о чем невозможно рассказать без спойлеров.

«„Морфеус-игра“ гораздо больше похожа на хороший фильм или спектакль, чем на обычный квест; и в этом фильме или спектакле главную роль играете вы сами».

Мы запустились в марте 2015 года с историей «Ответ Гиппократа». Сейчас эта игра есть в Москве, Волгограде, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, теперь и в Белгороде. Кроме пугающего «Ответа Гиппократа», есть также весёлый «Агент 007: Персидская ночь», мистический триллер «Лагерь-98» и фантастические «Звёздные Войны: игра в слепую».

Вадим Задорожный — Участники «Морфеуса» сидят в удобных креслах от начала до конца игры с повязками на глазах. Ведущий, которого ещё мы называем Мастером, описывает, что происходит вокруг и погружает их в игровой мир, в котором есть и музыка, и запахи, и звуки, и даже то, что можно попробовать на вкус. Каждое действие в этом игровом мире нужно описать, а потом Мастер скажет, к чему оно привело. Некоторые игроки уже через 10 минут почти полностью теряют связь с реальностью и начинают превосходно ориентироваться в воображаемом мире и действовать по его законам.

Иллюстрация vk.com/questbelg

— И всё? Просто сидеть в креслах и отгадывать привычные загадки, которых и так достаточно в других белгородских квестах?

А. К. — Нет, всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы ушли от типичных загадок и головоломок — в мире «Морфеуса» игроки сами определяют движение сюжетной линии, и некоторые их решения могут привести к печальным результатам, когда сам участник игры может даже погибнуть. Конечно, только в игровом мире.

В. З. — Тут нет одного верного решения — сюжет развивается нелинейно, и имеет достаточное количество вариантов развития и разные концовки. Игроки исследуют игровой мир и постигают суть происходящего, а не просто перебирают ключи к замкам и решают головоломки, как это бывает в привычных квестах. Прошедшие этот квест говорят, что после него остаётся сильное и долгое послевкусие.

— Почему в Белгороде партнёром «Морфеуса» стал именно CityQuest?

А.К.: Мы разговаривали с несколькими компаниями из Белгорода и Вадим со своими коллегами самыми первыми побывали у нас и приняли наше предложение. А вообще «Ситиквест» — хорошо известная в Москве компания и среди любителей, и среди создателей квестов. Мы сразу составили представление об уровне квестов и подходах к работе в Белгороде и не сомневались, что вместе всё у нас получится на высшем уровне.

Фото bel.cityquest.ru

— Кто может играть в «Морфеус-игры»?

В.З. — Команды от двух до пяти человек. Есть возрастное ограничение — 16+, но если вдруг родители приходят с ребёнком, мы не возражаем и допускаем их к игре. Участники сами решают, куда отправиться: туда, где страшно, или туда, где спокойно. Уровень страха зависит от настроя каждого отдельного игрока. В любом случае, мы хотим, чтобы игроки получили максимум удовольствия от игры, поэтому мы сможем подстроиться под каждого из игроков, если попросить нас об этом перед игрой.

— Готовы ли белгородцы платить за квест с закрытыми глазами больше 2 тысяч рублей?

В.З. — У нас команда может в любой момент прервать игру и получить деньги назад, если игра не понравилась.

А.К.: И угадайте, сколько раз игроки воспользовались этим правилом за всё время нашей работы (улыбается)?

Книги — хоть с картинками, хоть без — на первый взгляд, гораздо менее зрелищны, чем кино. Но разве появление кино убило книги? Нет, книги — это просто другой жанр, со своими мощными плюсами. «Морфеус-квесты» — это те же книги в мире кино. Они просто находятся в параллельных плоскостях. «Морфеус» успешно работает уже почти два года. В нашу первую историю «Ответ Гиппократа» в разных городах сыграли более 2 тысяч раз. Попробуйте найти в интернете хоть один жёстко негативный отзыв. Вы их не найдёте. Зато найдёте сотни положительных, и единицы смешанных.
P.S. Записаться на игру «Ответ Гиппократа» можно на сайте CityQuest, по телефону 7 (4722) 500-815 или в сообществе во «ВКонтакте».

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Игорь Резанов

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