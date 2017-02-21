Игры с полным погружением. Как корреспондент «Фонаря» тестировал шлем виртуальной реальности

Последние 5-10 лет развития индустрии компьютерных игр мы в основном видели только улучшение графики и усложнение сюжетных линий. Чтобы поиграть во что-то новенькое, приходилось чуть ли не каждый год менять «железо» на своём персональном компьютере, а потом наступало разочарование, потому что ощущения от игры не были насколько острыми и новыми, как думал изначально, да и мысль, что ты уже это где-то видел, не отпускала от игры к игре. Да, появлялись новые консоли, контроллеры и много других приспособлений и технологий, но они либо были улучшением прежних версий, на которые ещё не вышли достойные игры, либо, как, например, Nintendo Wii (игровая приставка 7-го поколения фирмы Nintendo — прим. ред.), по факту не оправдали надежд, которые на них возлагали разработчики.
И вот, не так давно, появились шлемы виртуальной реальности. Если у вас есть знакомые геймеры, то, скорее всего, вы слышали о достоинствах и недостатках VR (Virtual reality, искусственная реальность — прим. ред.). И вроде ещё никто не играл, шлем не надевал, но VR уже роют могилу рядом с Wii. Насколько такие прогнозы могут оправдаться?
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Мы встретились с владельцем клуба виртуальной реальности In Game Владом Шаталовым, чтобы разобраться, что такое VR и узнать, насколько оправданы опасения и «пророчества» о судьбе новой технологии.
— Есть ли ещё клубы виртуальной реальности в Белгороде?
— Насколько я знаю, кроме нашего есть ещё два клуба, но в том, что в центре города, совсем мало места, а [в клуб] на Харгоре нельзя прийти с друзьями, потому что там практически негде ждать, пока кто-то наиграется. Шлемы вроде у всех одинаковые, но у нас уютнее, чем в других клубах, и есть зона отдыха, где можно подождать своей очереди.
— Я слышал, что в ТРЦ «МегаГРИНН» тоже есть VR-шлемы. Чем они отличаются от ваших?
— В шлемах, которые там, невозможно контролировать процесс игры — ты можешь только смотреть. У нас можно полностью взаимодействовать с виртуальной реальностью, перемещаться в ней, брать предметы, делать, что хочешь при помощи контроллеров.
— Не думаешь, что VR постигнет учесть Wii?
— Нет, это совсем другое! Помнишь, как стали появляться первые Sega и Dendy? Хоть там и были простые пиксельные игры, в них было интересно играть. Это был прорыв, благодаря которому появились современные игры. За VR не только игровое будущее — я уверен, что в ближайшее время при помощи виртуальной реальности будут учить студентов-хирургов проводить операции, появятся фильмы, которые можно будет смотреть в VR-шлемах, и сами игры сделают новый скачок! Это логично. У технологии очень большие перспективы по сравнению с Wii. Уже разрабатываются игры, где можно будет почувствовать холод и жар, а также потрогать руками предметы в виртуальной реальности.
— К новым консолям и технологиям часто приходится долго привыкать. Долго ли я буду осваивать VR, если до этого ни разу не играл?
— Управление интуитивно понятно, поэтому даже если вы ни разу не держали в руках игрового джойстика, понадобится 10-15 минут, чтобы начать играть. Для тех, кто уже имеет игровой опыт, — ещё меньше. У нас даже дети 6-7 лет спокойно играют. Но в любом случае мы поможем вам научиться управлять контроллерами.
— А кто чаще приходит дети или взрослые?
— Приходят все, независимо от пола и возраста. В отличие от компьютеров, игры на HTC Vive (разработанный компаниями HTC и Valve шлем виртуальной реальности — прим. ред.) интересны всем, потому что перемещают людей в совсем другую реальность, где они могут не только испытать острые ощущения, но и побороть страхи, которые не могли победить в реальной жизни. Например, у нас есть игра, где надо идти по доске, протянутой над пропастью. Многие настолько сильно испытывают ощущение страха высоты, что не идут, а ползут на четвереньках по ковру в игровой зоне.
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После такого небольшого теоретического ликбеза пришло время испытать шлем виртуальной реальности на себе. Сначала я посмотрел на кита, который, проплывая мимо, снёс меня своим хвостом. Потом владелец In Game запустил для меня «Тренировку джедая». Тут я даже немного растерялся, потому что после нажатия на кнопки контроллера включились два световых меча, которые подрагивали от световой энергии у меня в ладонях. Каждое движение мечом ощущалось рукой как настоящее. Если бы световые мечи существовали, то именно такие ощущения, скорее всего, испытывал бы человек, который держал их в руках. В игре надо было отражать бластерные лучи своими световыми мечами. Был ещё и второй режим, в котором игроку нужно было вступить в бой с летающими имперскими дроидами. Если игроку повезёт, он отразит атаки и убьёт всех десятерых дроидов, появится джедай Империи, с которым можно будет сразиться на световых мечах. Дойти до него у меня так и не получилось: после того, как дроиды убили меня в десятый или двадцатый раз, я решил отомстить им, но уже в другой игре, где вместо меча я получил щит и бластер.
После 30 минут сражения со второй партией летающих дроидов и закономерных 10-20 смертей, Влад перенёс меня в канализацию с толпами зомби. Сам формат зомби-хоррора очень заезжен. Последний раз я что-то похожее видел в The Last of Us, если взять части сюжета, где надо отражать атаки мертвецов. Но на HTC Vive даже стандартный зомби-хоррор с совершенно обычной прокачкой оружия даёт много новых эмоций, а иногда можно получить саспенс (состояние тревожного ожидания, беспокойства — прим. ред.) даже от «чёртика из табакерки».
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После часа игр я для себя понял, в чём главное отличие VR от Wii — вторая во многом подавалась как приставка для активных и спортивных людей, а HTC Vive предлагает игры с куда более интересным геймплеем, в которых можно интенсивно двигаться, не замечая и не заставляя себя заниматься физическими упражнениями, как, например, в фитнес-играх на Wii.
Пожалуй, соглашусь, что VR — это будущее не только игровой индустрии, но и восприятия информации в целом. Хотя надо также признать, что новые технологии приходят в Россию часто с большой задержкой, а цены на них сильно отличаются от цен в США. Влад Шаталов, владелец In Game, говорит, что желающим самостоятельно купить себе VR-шлем придётся покупать не только его, но и отдельный мощный компьютер, так как обычный системный блок не потянет HTC Vive, как и большинство других шлемов. Если вы пока ещё к такой покупке не готовы, можно просто поиграть в VR-шлеме и хорошо провести время с друзьями в клубе виртуальной реальности.