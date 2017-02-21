Игры с полным погружением. Как корреспондент «Фонаря» тестировал шлем виртуальной реальности

Белгородские волейболисты на выезде обыграли «Газпром-Югру» в трёх партиях. Волейбольный клуб «Белогорье» в субботу, 5 декабря, в матче пятого тура чемпионата России оказался сильнее «Газпром-Югры». Все три партии остались за белгородцами — 0:3 (17:15, 21:25, 18:25). Эта победа стала первой в национальном первенстве под руководством нового старшего тренера Вадима Хамутцких.Напомним, из четырёх предыдущих матчей чемпионата страны «Белогорье» проиграло три — казанскому «Зениту», красноярскому «Енисею» и московскому «Динамо». После четвёртого тура белгородский клуб занимал предпоследнее 13-е место. Старший тренер Борис Колчин после поражения от динамовцев ушёл в отставку, его место занял Вадим Хамутцких.Сейчас в активе «Белогорья» шесть очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч белгородцы сыграют 9 декабря на домашней арене, где примут одного из лидеров чемпионата — новосибирский «Локомотив». Белгородцы, переиграв соперника 3:0, взяли три очка и снова вернулись в тройку лидеров чемпионата страны. В воскресенье, 31 января, в матче 11-го тура национального первенства по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Белогорье» в трёх партиях обыграло «Югру-Самолтор» из Нижневартовска. Эта победа стала для белгородцев седьмой подряд в чемпионате страны.Самыми результативными игроками матча стали диагнональные Роман Данилов («Белогорье») и Михаил Бекетов («Югра»). Оба набрали для своих команд по 15 очков. В настоящий момент подопечные Вадима Хамутцких находятся на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. Выше только московское «Динамо» (26 очков) и казанский «Зенит» (30 очков).«Югра-Самотлор», проиграв «Белогорью» 0:3 (19:25, 18:25, 19:25), попала на 12-е место. В активе нижневартовских волейболистов десять очков.Следующая игра для белгородцев пройдёт также на выезде. ВК «Белогорье» 3 февраля в Оренбурге встретится с местным «Нефтяником». Представители ответчиков попросили дополнительное время для ознакомления с материалами дела. В понедельник, 21 декабря, в ФАС России должно было состояться рассмотрении дела в отношении губернатора Белгородской области Евгения Савченко и ряда местных предприятий.— Представители ответчика попросили дополнительное время для изучения материалов дела. В течение трёх дней антимонопольная служба должна вынести определение и определить новую дату рассмотрения дела, — рассказали «Фонарю» в пресс-службе ФАС России. Напомним, ФАС завела дело в отношении Евгения Савченко и Фонда продвижения продукции производителей, Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры Белгородской области, «Дирекции инвестиционного развития», ОАО «Корпорация „Развитие“» и компании «Зелёная долина-Агро» по признакам ограничения конкуренции. Минувшая неделя оказалась богатой на события: спорт, политика, акции, праздники, занимательные интервью… Кандидаты в мэры Белгорода сдали главный «экзамен», самолёт из Шарм-эль-Шейха не без трудностей прилетел в областной центр, а ДАЛСы неожиданно расстроили фанатов, наконец-то увидевших их игру в полуфинале КВН. Всё это — адекватная часть минувшей недели, содержавшей в себе и много всего странного. Поехали. Так выглядит строительский «скейт-парк», фото fonar.tv — в культурных учреждениях Белгорода прошла «Ночь искусств». Самая интересная программа ждала горожан в филармонии — здесь показывали то, что обычно скрыто от глаз посетителей, проводили мастер-классы и смотрели кино. А в музее-диораме в это время демонстрировали автомат Калашникова. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?120"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-6929233_1799", -6929233, 1799, 'WOHdpOAD9-4yrA_nPla2qUFYjA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — во вторник, 3 ноября, «Первый» показал полуфинал Высшей лиги КВН с участием «Детективного агентства „Лунный свет“». И если раньше игра белгородцев практически всегда была заметно сильнее других команд, то на этот раз болельщики устроили обструкцию любимцам. А музыкальная «домашка» про «Белградище» и вовсе разделила общество на два лагеря — тех, кому очень понравилось (меньшинство), и тех, кто говорил, что это ролик «уровня команды Первой лиги». Тем не менее, ДАЛСы в финале. — не каждый день увидишь, как сотрудники белгородских спецслужб, автоинспекторы и полиция «мутузят» друг друга по полной. На минувшей неделе у студентов БГТУ им. В. Г. Шухова была возможноcть увидеть это своими глазами — в стенах вуза правоохранительные органы боролись стенка на стенку. Победили сотрудники СОБРа. Акция «Мы едины» с высоты птичьего полёта, фото aerocamera.ru — 7 ноября здесь прошла ещё одна акция «Один из нас», на этот раз посвящённая проблеме абортов. Активисты показали спектакль «Чужая злая воля», устроили концерт в память о нерождённых детях и сделали из свечей семиметровую фигуру младенца. На этот раз беспилотник задействовать не пришлось. Полежаев против Салмина, коллаж belive.ru — независимому молодёжному театру «Новая сцена-2» на минувшей неделе исполнилось пять лет. По этому поводу под каждым фото — краткая биография и интересные факты о тех людях, которых вы чаще всего видите на сцене. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?120"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-26396902_1933", -26396902, 1933, 'p7CmqsZWyhClQMHxFS7vOoK8Kg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — ситуация с запретом полётов в Египет создала проблемы очень многим белгородцам: более 400 из них ещё остаются в стране пирамид; сотни уже купили билет в Египет и теперь думают, что делать дальше; местные туроператоры считают убытки, при этом стараясь входить в положение отдыхающих. На минувших выходных в Белгород прилетел первый после ужесточения правил безопасности борт из Шарм-эль-Шейха – как оказалось, добираться из Египта в Россию стало проблематичнее. «Фонарь» рассказывает о спортсменах, которые уже включены в сборную России на 31-х летних Олимпийских играх. 31-е Летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября. В ОГБУ «Центр спортивной подготовки — Школа высшего спортивного мастерства» рассказали, что на Олимпиаду из Белгорода уже точно отправятся волейболисты Дмитрий Мусэрский и Сергей Тетюхин, боксёры Владимир Никитин, Виталий Дунайцев и Евгений Тищенко, Татьяна Рябченко и Андрей Кожемякин (пулевая стрельба). Легкоатлет Юрий Носуленко ещё проходит отборочные этапы и борется за право поехать на Олимпиаду.Владимир НикитинФото из личного архива спортсменаОлимпийские игры в Рио станут первыми для боксёра Владимира Никитина, выступающего в легчайшей весовой категории — до 56 килограммов. Владимир входит в состав сборной России с 2009 года. 26-летний спортсмен — трёхкратный чемпион России по боксу, серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта России. Евгений ТищенкоФото belpressa.ruЗаслуженный мастер спорта Евгений Тищенко впервые станет участником Олимпиады. Тищенко — боксёр тяжёлой весовой до 91 килограмма. Сейчас спортсмену 24 года и на его счету золото чемпионата мира и чемпионата Европы в 2015 году, серебро чемпионата мира 2013 года. В составе сборной России выступает с 2009 года. Виталий ДунайцевФото belpressa.ruБоксёр выступает в весовой категории до 64 килограммов. Как Никитин и Тищенко, 24-летний Виталий Дунайцев первый раз поедет на Олимпиаду. Сейчас за его плечами есть уже несколько побед: он чемпион мира 2015 года, чемпион Европы 2015 года, чемпион России 2013 и 2014 годов. Носит звание заслуженного мастера спорта России. — Лицензию завоевал я на чемпионате мира. Выход в полуфинал уже давал лицензию. А сейчас проходит второй этап подготовки к играм в Кисловодске, мы пока сейчас тренируемся, готовимся. Третий этап будет в Сочи с 10 по 25 июля. Как и для любого спортсмена попасть на Олимпийские игры — это моя мечта с детства. Поэтому попадание в состав сборной для меня уже было значимым событием. Но тем не менее когда мы достигаем каких-то целей, планки повышаются, и одного участия на Олимпиаде становится недостаточно, хотелось бы и медаль завоевать. Конечно, присутствует и волнение. Хочется не подвести тренера, мою команду и людей, которые со мной с детства работают, верят в меня, — рассказал «Фонарю» Виталий Дунайцев.Дмитрий МусэрскийФото Владимира КорневаДля заслуженного мастера спорта России Дмитрия Мусэрского Олимпиада в Рио станет второй. В 2012 году в Лондоне Мусэрский уже становился олимпийским чемпионом. За волейбольный клуб «Белогорье» спортсмен играет с 2005 года, а в состав сборной России по волейболу входит с 2010 года. За это время Мусэрский стал двукратным победителем Мировой лиги, обладателем Кубка мира, чемпионом Европы. Сергей ТетюхинФото Владимира КорневаСергей Тетюхин, как и Дмитрий Мусэрский, — заслуженный мастер спорта. Только вот на Олимпиаду Тетюхин поедет уже в шестой раз. Да и его карьера в составе «Белогорья» и в сборной России гораздо продолжительней: в «Белогорье» волейболист пришёл в 1992 году, а за сборную играет с 1996 года. Сергей Тетюхин — олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине, двукратный победитель Кубка мира, победитель Мировой лиги. Андрей КожемякинФото Антона ВергунаАндрей Кожемякин — 13-кратный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и Кубков мира по пулевой стрельбе. В конце ноября 2015 года на соревнованиях в Форт-Бенине (США) спортсмен одержал победу и получил лицензию на участие в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. А 28 июня 2016 года Кожемякин в Орле на чемпионате России по пулевой стрельбе взял золото в упражнении B-7 (стрельба из трёх положений с малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров), тем самым подтвердив свою лицензию
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Игры с полным погружением. Как корреспондент «Фонаря» тестировал шлем виртуальной реальности

В Белгороде недавно открылись несколько клубов виртуальной реальности. Корреспондент «Фонаря» сходил в клуб In Game, узнал, что такое VR-шлем, и на деле проверил, чем он отличается от других игровых консолей.

Последние 5-10 лет развития индустрии компьютерных игр мы в основном видели только улучшение графики и усложнение сюжетных линий. Чтобы поиграть во что-то новенькое, приходилось чуть ли не каждый год менять «железо» на своём персональном компьютере, а потом наступало разочарование, потому что ощущения от игры не были насколько острыми и новыми, как думал изначально, да и мысль, что ты уже это где-то видел, не отпускала от игры к игре. Да, появлялись новые консоли, контроллеры и много других приспособлений и технологий, но они либо были улучшением прежних версий, на которые ещё не вышли достойные игры, либо, как, например, Nintendo Wii (игровая приставка 7-го поколения фирмы Nintendo — прим. ред.), по факту не оправдали надежд, которые на них возлагали разработчики.

Фото предоставлено In Game

И вот, не так давно, появились шлемы виртуальной реальности. Если у вас есть знакомые геймеры, то, скорее всего, вы слышали о достоинствах и недостатках VR (Virtual reality, искусственная реальность — прим. ред.). И вроде ещё никто не играл, шлем не надевал, но VR уже роют могилу рядом с Wii. Насколько такие прогнозы могут оправдаться?

***

Мы встретились с владельцем клуба виртуальной реальности In Game Владом Шаталовым, чтобы разобраться, что такое VR и узнать, насколько оправданы опасения и «пророчества» о судьбе новой технологии.

Есть ли ещё клубы виртуальной реальности в Белгороде?

— Насколько я знаю, кроме нашего есть ещё два клуба, но в том, что в центре города, совсем мало места, а [в клуб] на Харгоре нельзя прийти с друзьями, потому что там практически негде ждать, пока кто-то наиграется. Шлемы вроде у всех одинаковые, но у нас уютнее, чем в других клубах, и есть зона отдыха, где можно подождать своей очереди.

Я слышал, что в ТРЦ «МегаГРИНН» тоже есть VR-шлемы. Чем они отличаются от ваших?

— В шлемах, которые там, невозможно контролировать процесс игры — ты можешь только смотреть. У нас можно полностью взаимодействовать с виртуальной реальностью, перемещаться в ней, брать предметы, делать, что хочешь при помощи контроллеров.

Не думаешь, что VR постигнет учесть Wii?

— Нет, это совсем другое! Помнишь, как стали появляться первые Sega и Dendy? Хоть там и были простые пиксельные игры, в них было интересно играть. Это был прорыв, благодаря которому появились современные игры. За VR не только игровое будущее — я уверен, что в ближайшее время при помощи виртуальной реальности будут учить студентов-хирургов проводить операции, появятся фильмы, которые можно будет смотреть в VR-шлемах, и сами игры сделают новый скачок! Это логично. У технологии очень большие перспективы по сравнению с Wii. Уже разрабатываются игры, где можно будет почувствовать холод и жар, а также потрогать руками предметы в виртуальной реальности.

К новым консолям и технологиям часто приходится долго привыкать. Долго ли я буду осваивать VR, если до этого ни разу не играл?

— Управление интуитивно понятно, поэтому даже если вы ни разу не держали в руках игрового джойстика, понадобится 10-15 минут, чтобы начать играть. Для тех, кто уже имеет игровой опыт, — ещё меньше. У нас даже дети 6-7 лет спокойно играют. Но в любом случае мы поможем вам научиться управлять контроллерами.

А кто чаще приходит дети или взрослые?

— Приходят все, независимо от пола и возраста. В отличие от компьютеров, игры на HTC Vive (разработанный компаниями HTC и Valve шлем виртуальной реальности — прим. ред.) интересны всем, потому что перемещают людей в совсем другую реальность, где они могут не только испытать острые ощущения, но и побороть страхи, которые не могли победить в реальной жизни. Например, у нас есть игра, где надо идти по доске, протянутой над пропастью. Многие настолько сильно испытывают ощущение страха высоты, что не идут, а ползут на четвереньках по ковру в игровой зоне.

***

После такого небольшого теоретического ликбеза пришло время испытать шлем виртуальной реальности на себе. Сначала я посмотрел на кита, который, проплывая мимо, снёс меня своим хвостом. Потом владелец In Game запустил для меня «Тренировку джедая». Тут я даже немного растерялся, потому что после нажатия на кнопки контроллера включились два световых меча, которые подрагивали от световой энергии у меня в ладонях. Каждое движение мечом ощущалось рукой как настоящее. Если бы световые мечи существовали, то именно такие ощущения, скорее всего, испытывал бы человек, который держал их в руках. В игре надо было отражать бластерные лучи своими световыми мечами. Был ещё и второй режим, в котором игроку нужно было вступить в бой с летающими имперскими дроидами. Если игроку повезёт, он отразит атаки и убьёт всех десятерых дроидов, появится джедай Империи, с которым можно будет сразиться на световых мечах. Дойти до него у меня так и не получилось: после того, как дроиды убили меня в десятый или двадцатый раз, я решил отомстить им, но уже в другой игре, где вместо меча я получил щит и бластер.

После 30 минут сражения со второй партией летающих дроидов и закономерных 10-20 смертей, Влад перенёс меня в канализацию с толпами зомби. Сам формат зомби-хоррора очень заезжен. Последний раз я что-то похожее видел в The Last of Us, если взять части сюжета, где надо отражать атаки мертвецов. Но на HTC Vive даже стандартный зомби-хоррор с совершенно обычной прокачкой оружия даёт много новых эмоций, а иногда можно получить саспенс (состояние тревожного ожидания, беспокойства — прим. ред.) даже от «чёртика из табакерки».

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После часа игр я для себя понял, в чём главное отличие VR от Wii — вторая во многом подавалась как приставка для активных и спортивных людей, а HTC Vive предлагает игры с куда более интересным геймплеем, в которых можно интенсивно двигаться, не замечая и не заставляя себя заниматься физическими упражнениями, как, например, в фитнес-играх на Wii.

Пожалуй, соглашусь, что VR — это будущее не только игровой индустрии, но и восприятия информации в целом. Хотя надо также признать, что новые технологии приходят в Россию часто с большой задержкой, а цены на них сильно отличаются от цен в США. Влад Шаталов, владелец In Game, говорит, что желающим самостоятельно купить себе VR-шлем придётся покупать не только его, но и отдельный мощный компьютер, так как обычный системный блок не потянет HTC Vive, как и большинство других шлемов. Если вы пока ещё к такой покупке не готовы, можно просто поиграть в VR-шлеме и хорошо провести время с друзьями в клубе виртуальной реальности.

Партнёрский материал

Никита Поников

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