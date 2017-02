Игры с полным погружением. Как корреспондент «Фонаря» тестировал шлем виртуальной реальности

Белгородские волейболисты на выезде обыграли «Газпром-Югру» в трёх партиях. Волейбольный клуб «Белогорье» в субботу, 5 декабря, в матче пятого тура чемпионата России оказался сильнее «Газпром-Югры». Все три партии остались за белгородцами — 0:3 (17:15, 21:25, 18:25). Эта победа стала первой в национальном первенстве под руководством нового старшего тренера Вадима Хамутцких.Напомним, из четырёх предыдущих матчей чемпионата страны «Белогорье» проиграло три — казанскому «Зениту», красноярскому «Енисею» и московскому «Динамо». После четвёртого тура белгородский клуб занимал предпоследнее 13-е место. Старший тренер Борис Колчин после поражения от динамовцев ушёл в отставку, его место занял Вадим Хамутцких.Сейчас в активе «Белогорья» шесть очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч белгородцы сыграют 9 декабря на домашней арене, где примут одного из лидеров чемпионата — новосибирский «Локомотив». Белгородцы, переиграв соперника 3:0, взяли три очка и снова вернулись в тройку лидеров чемпионата страны. В воскресенье, 31 января, в матче 11-го тура национального первенства по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Белогорье» в трёх партиях обыграло «Югру-Самолтор» из Нижневартовска. Эта победа стала для белгородцев седьмой подряд в чемпионате страны.Самыми результативными игроками матча стали диагнональные Роман Данилов («Белогорье») и Михаил Бекетов («Югра»). Оба набрали для своих команд по 15 очков. В настоящий момент подопечные Вадима Хамутцких находятся на третьем месте в турнирной таблице, имея в своём активе 23 очка. Выше только московское «Динамо» (26 очков) и казанский «Зенит» (30 очков).«Югра-Самотлор», проиграв «Белогорью» 0:3 (19:25, 18:25, 19:25), попала на 12-е место. В активе нижневартовских волейболистов десять очков.Следующая игра для белгородцев пройдёт также на выезде. ВК «Белогорье» 3 февраля в Оренбурге встретится с местным «Нефтяником». Представители ответчиков попросили дополнительное время для ознакомления с материалами дела. В понедельник, 21 декабря, в ФАС России должно было состояться рассмотрении дела в отношении губернатора Белгородской области Евгения Савченко и ряда местных предприятий.— Представители ответчика попросили дополнительное время для изучения материалов дела. В течение трёх дней антимонопольная служба должна вынести определение и определить новую дату рассмотрения дела, — рассказали «Фонарю» в пресс-службе ФАС России. Напомним, ФАС завела дело в отношении Евгения Савченко и Фонда продвижения продукции производителей, Фонда содействия развитию инженерной, строительной и социальной инфраструктуры Белгородской области, «Дирекции инвестиционного развития», ОАО «Корпорация „Развитие“» и компании «Зелёная долина-Агро» по признакам ограничения конкуренции. Минувшая неделя оказалась богатой на события: спорт, политика, акции, праздники, занимательные интервью… Кандидаты в мэры Белгорода сдали главный «экзамен», самолёт из Шарм-эль-Шейха не без трудностей прилетел в областной центр, а ДАЛСы неожиданно расстроили фанатов, наконец-то увидевших их игру в полуфинале КВН. Всё это — адекватная часть минувшей недели, содержавшей в себе и много всего странного. Поехали. Так выглядит строительский «скейт-парк», фото fonar.tv — в культурных учреждениях Белгорода прошла «Ночь искусств». Самая интересная программа ждала горожан в филармонии — здесь показывали то, что обычно скрыто от глаз посетителей, проводили мастер-классы и смотрели кино. А в музее-диораме в это время демонстрировали автомат Калашникова. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?120"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-6929233_1799", -6929233, 1799, 'WOHdpOAD9-4yrA_nPla2qUFYjA', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — во вторник, 3 ноября, «Первый» показал полуфинал Высшей лиги КВН с участием «Детективного агентства „Лунный свет“». И если раньше игра белгородцев практически всегда была заметно сильнее других команд, то на этот раз болельщики устроили обструкцию любимцам. А музыкальная «домашка» про «Белградище» и вовсе разделила общество на два лагеря — тех, кому очень понравилось (меньшинство), и тех, кто говорил, что это ролик «уровня команды Первой лиги». Тем не менее, ДАЛСы в финале. — не каждый день увидишь, как сотрудники белгородских спецслужб, автоинспекторы и полиция «мутузят» друг друга по полной. На минувшей неделе у студентов БГТУ им. В. Г. Шухова была возможноcть увидеть это своими глазами — в стенах вуза правоохранительные органы боролись стенка на стенку. Победили сотрудники СОБРа. Акция «Мы едины» с высоты птичьего полёта, фото aerocamera.ru — 7 ноября здесь прошла ещё одна акция «Один из нас», на этот раз посвящённая проблеме абортов. Активисты показали спектакль «Чужая злая воля», устроили концерт в память о нерождённых детях и сделали из свечей семиметровую фигуру младенца. На этот раз беспилотник задействовать не пришлось. Полежаев против Салмина, коллаж belive.ru — независимому молодёжному театру «Новая сцена-2» на минувшей неделе исполнилось пять лет. По этому поводу под каждым фото — краткая биография и интересные факты о тех людях, которых вы чаще всего видите на сцене. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?120"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-26396902_1933", -26396902, 1933, 'p7CmqsZWyhClQMHxFS7vOoK8Kg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); — ситуация с запретом полётов в Египет создала проблемы очень многим белгородцам: более 400 из них ещё остаются в стране пирамид; сотни уже купили билет в Египет и теперь думают, что делать дальше; местные туроператоры считают убытки, при этом стараясь входить в положение отдыхающих. На минувших выходных в Белгород прилетел первый после ужесточения правил безопасности борт из Шарм-эль-Шейха – как оказалось, добираться из Египта в Россию стало проблематичнее. «Фонарь» рассказывает о спортсменах, которые уже включены в сборную России на 31-х летних Олимпийских играх. 31-е Летние Олимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября. В ОГБУ «Центр спортивной подготовки — Школа высшего спортивного мастерства» рассказали, что на Олимпиаду из Белгорода уже точно отправятся волейболисты Дмитрий Мусэрский и Сергей Тетюхин, боксёры Владимир Никитин, Виталий Дунайцев и Евгений Тищенко, Татьяна Рябченко и Андрей Кожемякин (пулевая стрельба). Легкоатлет Юрий Носуленко ещё проходит отборочные этапы и борется за право поехать на Олимпиаду.Владимир НикитинФото из личного архива спортсменаОлимпийские игры в Рио станут первыми для боксёра Владимира Никитина, выступающего в легчайшей весовой категории — до 56 килограммов. Владимир входит в состав сборной России с 2009 года. 26-летний спортсмен — трёхкратный чемпион России по боксу, серебряный призёр чемпионата мира, бронзовый призёр чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта России. Евгений ТищенкоФото belpressa.ruЗаслуженный мастер спорта Евгений Тищенко впервые станет участником Олимпиады. Тищенко — боксёр тяжёлой весовой до 91 килограмма. Сейчас спортсмену 24 года и на его счету золото чемпионата мира и чемпионата Европы в 2015 году, серебро чемпионата мира 2013 года. В составе сборной России выступает с 2009 года. Виталий ДунайцевФото belpressa.ruБоксёр выступает в весовой категории до 64 килограммов. Как Никитин и Тищенко, 24-летний Виталий Дунайцев первый раз поедет на Олимпиаду. Сейчас за его плечами есть уже несколько побед: он чемпион мира 2015 года, чемпион Европы 2015 года, чемпион России 2013 и 2014 годов. Носит звание заслуженного мастера спорта России. — Лицензию завоевал я на чемпионате мира. Выход в полуфинал уже давал лицензию. А сейчас проходит второй этап подготовки к играм в Кисловодске, мы пока сейчас тренируемся, готовимся. Третий этап будет в Сочи с 10 по 25 июля. Как и для любого спортсмена попасть на Олимпийские игры — это моя мечта с детства. Поэтому попадание в состав сборной для меня уже было значимым событием. Но тем не менее когда мы достигаем каких-то целей, планки повышаются, и одного участия на Олимпиаде становится недостаточно, хотелось бы и медаль завоевать. Конечно, присутствует и волнение. Хочется не подвести тренера, мою команду и людей, которые со мной с детства работают, верят в меня, — рассказал «Фонарю» Виталий Дунайцев.Дмитрий МусэрскийФото Владимира КорневаДля заслуженного мастера спорта России Дмитрия Мусэрского Олимпиада в Рио станет второй. В 2012 году в Лондоне Мусэрский уже становился олимпийским чемпионом. За волейбольный клуб «Белогорье» спортсмен играет с 2005 года, а в состав сборной России по волейболу входит с 2010 года. За это время Мусэрский стал двукратным победителем Мировой лиги, обладателем Кубка мира, чемпионом Европы. Сергей ТетюхинФото Владимира КорневаСергей Тетюхин, как и Дмитрий Мусэрский, — заслуженный мастер спорта. Только вот на Олимпиаду Тетюхин поедет уже в шестой раз. Да и его карьера в составе «Белогорья» и в сборной России гораздо продолжительней: в «Белогорье» волейболист пришёл в 1992 году, а за сборную играет с 1996 года. Сергей Тетюхин — олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине, двукратный победитель Кубка мира, победитель Мировой лиги. Андрей КожемякинФото Антона ВергунаАндрей Кожемякин — 13-кратный чемпион России, призёр чемпионатов Европы и Кубков мира по пулевой стрельбе. В конце ноября 2015 года на соревнованиях в Форт-Бенине (США) спортсмен одержал победу и получил лицензию на участие в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. А 28 июня 2016 года Кожемякин в Орле на чемпионате России по пулевой стрельбе взял золото в упражнении B-7 (стрельба из трёх положений с малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров), тем самым подтвердив свою лицензию