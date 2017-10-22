Губернатор-император. О чём в Белгороде шутили на втором полуфинале Слобожанской лиги КВН

Во втором полуфинале веселили зрителей и жюри команды «Мама будет рада» из Курска, московская «Крышка люка», белгородский «Компот» и «Закон и порядок» из Санкт-Петербурга. Игра проходила в три этапа: приветствие, музотлон и музыкальное домашнее задание.

Курск и спецслужбы

Первыми на сцену вышли наши соседи из Курска — команда «Мама будет рада». Ребята с 2014 года играют в КВН и успели проявить себя в нескольких крупных лигах Черноземья.

В приветствии парни показали несколько историй из повседневной жизни, в том числе коснулись и политики. Например, куряне представили, что отвечают американским спецслужбам, когда они прослушивают Владимира Путина.

— Мы очень рады, что для прослушки вы выбрали именно нашего президента. Оставайтесь на линии, и мы вас вычислим.

— Алло, Джонни, меня выследили. Вызывай машину.

— К вам подъехал Volkswagen чёрный, без номеров. Водитель Павел, выходите.

Куряне не могли не пошутить и про Белгород.

— Белгород держится на сельском хозяйстве, а Курск держится. И слава богу.

— Белгородцы и куряне похожи. Ни мы, ни вы не помним, кто до этого был губернатором.

Петербург и чеченцы



Кавээнщики из команды «Закон и порядок» начали с песни. На этом они и сделали акцент в своём выступлении.

— Два кусочка поролона меня выдали в ответственный момент.

Ещё одним отличием команды стали образы, на которых строился весь первый конкурс: это дерзкий армянин, тургеневская девушка и модный блогер.

— Артёмка, может представишь свою новую девушку?

— Ты что, дурак? Это сестра моя.

— Но вы же вообще не похожи!

— Не каждый брат, кто кровью предначертан, а тот, кто от чеченцев защитил.





Москва и динозавр



Гостей из столицы было всего двое. Молодые люди зацепили зал и жюри странными диалогами и нелепыми персонажами.

— Итак, представьте, Бенедикт Камбербэтч ( актёр, сыгравший Шерлока Холмса в одноимённом сериале — прим.«Ф». ) выбирает ещё согласных, чтобы добавить их в свою фамилию.

Про политику ребята тоже пошутили, причём довольно остроумно.

— Ты слышал, что тайное мировое правительство послало нашим политикам динозавра, чтобы помочь восстановить нашу экономику.

— Как динозавр спасёт экономику России?

— У него лапки короткие, он до бюджета не дотянется, чтобы его разворовать.



Продолжение миниатюры лучше видеть самим.





Белгород и собака

Белгородский «Компот» играет в КВН два года. У ребят достаточно абсурдный юмор. Например, на этой игре они вышли на сцену с собакой и представили её как нового члена своей команды.

— Арчи [собака] — ещё молодой КВНщик, первокурсник из «Копера». Да, теперь в «Копер» и собак берут.

Ещё немного абсурда.

— Купил себе в универ общую тетрадь.

— И что?

— Теперь все в ней пишут.

Парни заметили, что на каждой игре Слобожанской лиги КВН меняется ведущий.

— Филипп Воронин, Александр Попов, Владимир Борисов. Вот где они? Кто-нибудь после этого их видел?

Напоследок, «Компот» перекрестил ведущего полуфинальной игры Алексея Молчанова. Залу шутка зашла.





Музотрон: много Ленина и белорусов

Во втором конкурсе команды на вылет исполняли короткие песни. Приводим лучшие музыкальные зарисовки всех команд.



«Закон и порядок», Санкт-Петербург. Песня про производителей продукции «Красная цена»:

— Помолимся за потребителей,

За всех живых и небожителей.

«Мама будет рада», Курск. Песня про Ленина:

— Каким ты был, таким ты и остался,

Лишь на субботник не пришёл.

«Крышка люка», Москва:

— Пофиг на людей, спасайте драники,

Беларусь последний день на «Титанике».

«Компот», Белгород. Песня про метро:

— Под землёю люди ходят хмуро,

Под травою ходят веселей.





Нафантазировали

Наконец, музыкальное домашнее задание. В темах ребят не ограничивали. Так, местная команда «Компот» сделала обзор на клипы MC Анюта, провела вечер восхваления Филиппа Киркорова и завершила выступление рэпом про Белгород.

— Он самый чистый город на Руси.

На улицах мусора не найти.

Весь мусор я собрал и выкинул в Курск.

У нас есть аквапарк. Целых три горки.

У нас любят слушать музыку на парковке.

Наш губернатор — это вовсе не губернатор.

Пойми, чувак, наш губернатор — это император.

Питер доказывал зрителям, что все люди на земле — армяне. «Закон и порядок» показал музыкальные миниатюры про армян и бога, армян и князя Владимира, армян и Петра Первого.

Музыки в выступлении команды «Крышка люка» из Москвы было мало, однако это не помешало им успешно выступить. Парни представили, как происходила революция в 1917 году.

— Нам нужны партийные клички. Я вот люблю Лену, поэтому буду Ленин.

— Класс! А я буду Бухарин.

— Бухарин — твоя настоящая фамилия.

— Ну от судьбы не уйдёшь.

Куряне пофантазировали, что было бы если бы группа The Beatles образовалась не на окраине Ливерпуля, а на окраине Липецка.



Отец мой инженер! Инженер мой дед!

Я тоже инженер — инженер.

Других профессий нет — профессий нет.

Кто прошёл в финал? Фоторепортаж

По итогам второго полуфинала победила команда из Курска, набрав 11,1 баллов. На втором месте — «Крышка люка» с 10,8 баллами, на третьем — «Компот», заработавший 10,2 баллов. Петербуржцы получили 9,7 баллов.

Финал состоится через месяц — 21 ноября в Центре молодёжных инициатив Белгорода. За победу поборются белгородцы «Голова» и «Компот», московские команды «Сборная МАИ» и «Крышка люка», а также «Мама будет рада» из Курска и "Закон и порядок" из Санкт-Петербурга.