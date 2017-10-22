Губернатор-император. О чём в Белгороде шутили на втором полуфинале Слобожанской лиги КВН

Во втором полуфинале веселили зрителей и жюри команды «Мама будет рада» из Курска, московская «Крышка люка», белгородский «Компот» и «Закон и порядок» из Санкт-Петербурга. Игра проходила в три этапа: приветствие, музотлон и музыкальное домашнее задание.
Курск и спецслужбы
Первыми на сцену вышли наши соседи из Курска — команда «Мама будет рада». Ребята с 2014 года играют в КВН и успели проявить себя в нескольких крупных лигах Черноземья.
В приветствии
парни показали несколько историй из
повседневной жизни, в том числе коснулись и политики.
Например, куряне представили, что
отвечают американским спецслужбам,
когда они прослушивают Владимира Путина.
— Мы очень рады, что для прослушки вы выбрали именно нашего президента. Оставайтесь на линии, и мы вас вычислим.
— Алло, Джонни, меня выследили. Вызывай машину.
— К вам подъехал Volkswagen чёрный, без номеров. Водитель Павел, выходите.
Куряне не могли не пошутить и про Белгород.
— Белгород держится на сельском хозяйстве, а Курск держится. И слава богу.
— Белгородцы и куряне похожи. Ни мы, ни вы не помним, кто до этого был губернатором.
Петербург
и чеченцы
Кавээнщики из команды «Закон
и порядок»
начали с песни. На этом они
и сделали акцент в своём выступлении.
— Два кусочка поролона меня выдали в ответственный момент.
Ещё одним отличием
команды стали образы, на которых строился весь первый конкурс: это дерзкий армянин,
тургеневская девушка и модный блогер.
— Артёмка, может представишь свою новую девушку?
— Ты что, дурак? Это сестра моя.
— Но вы же вообще не похожи!
— Не каждый брат, кто кровью предначертан, а тот, кто от чеченцев защитил.
Москва
и динозавр
Гостей из столицы
было всего двое. Молодые люди зацепили
зал и жюри странными диалогами и нелепыми
персонажами.
— Итак, представьте, Бенедикт Камбербэтч ( актёр, сыгравший Шерлока Холмса в одноимённом сериале — прим.«Ф». ) выбирает ещё согласных, чтобы добавить их в свою фамилию.
Про политику ребята
тоже пошутили, причём довольно остроумно.
— Ты слышал, что тайное мировое правительство послало нашим политикам динозавра, чтобы помочь восстановить нашу экономику.
— Как динозавр спасёт экономику России?
— У него лапки короткие, он до бюджета не дотянется, чтобы его разворовать.
Продолжение миниатюры лучше видеть самим.
Белгород и собака
Белгородский «Компот» играет в КВН два года. У ребят достаточно абсурдный юмор. Например, на этой игре они вышли на сцену с собакой и представили её как нового члена своей команды.
— Арчи [собака] — ещё молодой КВНщик, первокурсник из «Копера». Да, теперь в «Копер» и собак берут.
Ещё немного абсурда.
— Купил себе в универ общую тетрадь.
— И что?
— Теперь все в ней пишут.
Парни заметили, что на каждой игре Слобожанской лиги КВН меняется ведущий.
— Филипп Воронин, Александр Попов, Владимир Борисов. Вот где они? Кто-нибудь после этого их видел?
Напоследок, «Компот» перекрестил ведущего полуфинальной игры Алексея Молчанова. Залу шутка зашла.
Музотрон: много Ленина и белорусов
Во втором конкурсе
команды на вылет исполняли короткие
песни. Приводим лучшие музыкальные
зарисовки всех команд.
«Закон и порядок», Санкт-Петербург. Песня про производителей продукции «Красная цена»:
— Помолимся за потребителей,
За всех живых и небожителей.
«Мама будет рада»,
Курск. Песня про Ленина:
— Каким ты был, таким ты и остался,
Лишь на субботник не пришёл.
«Крышка люка», Москва:
— Пофиг на людей, спасайте драники,
Беларусь последний день на «Титанике».
«Компот», Белгород.
Песня про метро:
— Под землёю люди ходят хмуро,
Под травою ходят веселей.
Нафантазировали
Наконец, музыкальное домашнее задание. В темах ребят не ограничивали. Так, местная команда «Компот» сделала обзор на клипы MC Анюта, провела вечер восхваления Филиппа Киркорова и завершила выступление рэпом про Белгород.
— Он самый чистый город на Руси.
На улицах мусора не найти.
Весь мусор я собрал и выкинул в Курск.
У нас есть аквапарк. Целых три горки.
У нас любят слушать музыку на парковке.
Наш губернатор — это вовсе не губернатор.
Пойми, чувак, наш губернатор — это император.
Питер доказывал зрителям, что все люди на земле — армяне. «Закон и порядок» показал музыкальные миниатюры про армян и бога, армян и князя Владимира, армян и Петра Первого.
Музыки в выступлении команды «Крышка люка» из Москвы было мало, однако это не помешало им успешно выступить. Парни представили, как происходила революция в 1917 году.
— Нам нужны партийные клички. Я вот люблю Лену, поэтому буду Ленин.
— Класс! А я буду Бухарин.
— Бухарин — твоя настоящая фамилия.
— Ну от судьбы не уйдёшь.
Куряне пофантазировали,
что было бы если бы группа The
Beatles образовалась не на окраине
Ливерпуля, а на окраине Липецка.
Отец мой инженер! Инженер мой дед!
Я тоже инженер — инженер.
Других профессий нет — профессий нет.
Кто прошёл в финал? Фоторепортаж
По итогам второго полуфинала победила команда из Курска, набрав 11,1 баллов. На втором месте — «Крышка люка» с 10,8 баллами, на третьем — «Компот», заработавший 10,2 баллов. Петербуржцы получили 9,7 баллов.
Финал состоится через месяц — 21 ноября в Центре молодёжных инициатив Белгорода. За победу поборются белгородцы «Голова» и «Компот», московские команды «Сборная МАИ» и «Крышка люка», а также «Мама будет рада» из Курска и "Закон и порядок" из Санкт-Петербурга.