«Честное имя и качественный продукт». Какие белгородские товары признали самыми качественными?

— Белгородская область выпускает качественные продукты. В недавнем времени мы даже столкнулись с тем, что наши продукты стали подделывать. Мы, конечно же, принимаем меры вместе с нашими федеральными структурами. Но это показатель того, что у нашего производителя честное имя и качественный продукт, — сказал начальник регионального департамента экономического развития Олег Абрамов.

Эксперты подвели итоги конкурса «Белгородское качество», который в начале года инициировал губернатор Евгений Савченко. В конкурсе поучаствовали 28 предприятий региона. Комиссия оценивала 66 продуктов и услуг. В номинации «Продовольственные товары» победили 14 предприятий, в том числе «ЭФКО — Каскад», «Агро-Белогорье», КапиталАгро», «Белгородские гранулированные корма», кондитерская фабрика «БЕЛОГОРЬЕ», «Белгородские молочные продукты», санаторий «Красиво», «Ровеньки-маслосырзавод», «Белвино», «Старая крепость», «Русагро-Белгород» и другие.

Лидерами в категории «Промышленные товары для населения» стали «Слюдяная фабрика» и «Арт-КАРАТ». Знак качества в номинации «Продукция производственно-технического назначения» получили «ЭФКО» и «АСК». Лучшие строительные материалы, по мнению экспертов, выпускают «БЕЛАЦИ» и завод ЖБК-1.

Отдельно члены экспертной комиссии оценивали качество услуг, которые предоставляют различные белгородские предприятия. В этой номинации награды получили санаторий «Красиво», ресторанный комплекс «Зима», рестораны «ВОЯЖ» и «ЭльХаус», центр красоты «Лик», химчистка-прачечная «Аквастиль», а также кафе «Семейный очаг».

— Нам важно, что рынок услуг — один из приоритетных в экономике региона. Несмотря на общее падение по стране, у нас этот рынок растёт. Мы уже перешагнули через отметку в 10 миллиардов рублей на рынке услуг, — сказал Олег Абрамов.

Чиновник отметил, что знак «Белгородское качество» даёт преимущество производителям — награда может на 20 процентов повысить продажи предприятий. Конкурс планируют провести и в следующем году.

Также на мероприятии наградили Белгородскую швейную фабрику «Россиянка», получившую Российский знак качества. Эксперты отметили сарафан для девочки, который выпускает предприятие. Это уже 12 компания Белгородской области, которая удостоилась такой награды. Маркировка федерального знака качества есть на гречневой крупе «Шебекинская», сливочном масле «Ферма», охлаждённой курице «Приосколье» и других белгородских продуктах. С их списком можно познакомиться здесь и здесь.