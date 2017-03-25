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воскресенье, 26 марта
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Лидеры по качеству. Какие белгородские товары получили высшую оценку экспертов «Роскачества»

На сегодняшний день в России больше всего государственных знаков качества получили белгородские продукты. Рассказываем, какие именно и как их отбирает «Роскачество».

В пятницу, 24 марта, в большом зале заседаний Правительства Белгородской области руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов вручил государственные знаки качества трём руководителям белгородских предприятий: председателю Совета директоров ГК «Приосколье» Геннадию Бобрицкому, исполняющей обязанности гендиректора компании «Тульчинка.RU» Ирине Бориной и региональному директору управляющей компании «СИ-Групп» Сергею Зарубину. По результатам исследований экспертов «Роскачества» высококачественными продуктами признали тушку цыплёнка-бройлера от «Приосколья», масло сливочное «Традиционное», гречневую крупу и макароны высшего сорта ТМ «Шебекинская» и «Шебекинские № 2 спагетти тонкие».

Евгений Савченко и Максим Протасов вручают государственный знак качества Геннадию Бобрицкому, фото belregion.ru

— В настоящее время Белгородская область лидирует по количеству государственных знаков качества, полученных региональными предприятиями. Из 80 знаков качества, полученных предприятиями России, десять — это товары из Белгородской области. Это чрезвычайно приятно, — похвалил регион руководитель «Роскачества» Максим Протасов.

Для исследований специалисты отбирают товары питания, товары для детей, для дома, одежду и электронику. Для них разработали опережающие стандарты с повышенными требованиями к качеству и потребительским характеристикам. Только товары, которые в полной мере соответствует этим стандартам, могут получить российский знак качества.

— Я считаю, что большое значение имеет то, что сегодня делается «Роскачеством». Есть социальное ожидание: когда я захожу в магазин, я смотрю: а где товары со знаком качества? Я хочу потреблять их. Да, такой товар может быть и чуть-чуть и дороже, но это гарантия качественного продукта, качественного товара... Там должны быть и товары с низким качеством, и они тоже должны иметь свою марку: вот этот товар — он дешёвый, но у него низкое качество: покупайте, но мы вас предупреждаем. Нужно предупреждать потребителя, а предупреждать — значит информировать, — считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Среди других белгородских продуктов, которые уже получили отличительный знак — шашлычный и томатный кетчуп, подсолнечное масло и майонез Провансаль торговой марки «Слобода». С полным списком товаров можно познакомиться на сайте.

Стенд с продуктами, получившими государственный знак качества в ТЦ «Линия», фото belregion.ru

Сейчас все продукты с государственным знаком качества будут продвигать с помощью специальной промо-компании. Первым регионом, где запустили эту программу, стала Белгородская область. Отдельные стенды с такими продуктами появились в «Линии», «Фермере», «Каскаде» и «Айсберге» — всего в 70 торговых центрах и магазинах.

— Есть в мире сейчас распространённый термин «умный потребитель» или профессиональный потребитель. Этот потребитель думает о том, что он ест. Для того, чтобы повысить профессионализм и знания потребителя, государство и принимает инициативы, которые выдвигает «Роскачество». В первую очередь, мы стараемся создать потребительский навигатор, который позволит каждому гражданину страны узнать всё о качестве той или иной категории, которая его интересует. И второе, в торговых точках, в конкретных местах продаж, мы выделяем лучшие отечественные товары ярким государственным знаком качества, и, крайне важно, что первый регион, который поддержал данные предприятия и активно участвует в программе продвижения в торговых сетях региона, — это Белгородская область. Это программа должна обеспечить рост продаж таких товаров без роста цены — сами производители не несут никаких дополнительных расходов, так как мероприятия по продвижению качественных товаров осуществляются за счёт федерального бюджета, — заверил Максим Протасов.

Максим Протасов, фото belregion.ru

По словам руководителя«Роскачества», такие меры помогут покупателям определиться с качественными продуктами, а производители получат гарантированный рост продаж — уже сейчас он составляет до 40 процентов.

— Еженедельно «Роскачество» отправляет образцы продукции на исследования, и по их результатам мы даём потребителю подробную информацию о безопасности и качестве продуктов. В других странах нанесение государственного знака качества на упаковку увеличивает продажи от 20 до 60 процентов, — цитирует Максима Протасова «БелПресса».

Андрей Маслов

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#еда #Роскачество #Евгений Савченко #Приосколье #рейтинг
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https://fonar.tv/news/2017/03/13/v-belgorode-na-blagotvoritelnom-koncerte-soberut-dengi-dlya-poezdki-detey-sirot-v-sankt-peterburg
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/conf2017/31/

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