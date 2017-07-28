Белгородская область продолжает лидировать по числу продуктов, получивших высшую оценку экспертов «Роскачества»

На заседании «малого» Правительства Белгородской области председателю совета директоров ООО «Тепличный комплекс Белогорья» Анатолию Фуглаеву вручили российский знак качества за томаты «Зелёная грядка». Томаты стали двенадцатыми в списке продуктов белгородского производства, получивших высшую оценку экспертов «Роскачества».
Сейчас белгородские продукты лидируют по количеству государственных знаков качества. Больше всего их у продуктов компании «Эфко». Такие знаки уже получили томатный и шашлычный кетчупы, майонез «Провансаль», рафинированное и нерафинированное масло «Слобода», а также масло «Добавкин». Кроме того, их также получили тонкие спагетти и гречневая крупа «Шебекинские», охлаждённый цыплёнок «Приосколье», сгущёнка «Волоконовская» и мука «Французская штучка», произведённая в Старом Осколе. Подробнее о том, как «Роскачество» выбирает и оценивает товары, можно почитать в нашем материале.