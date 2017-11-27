Белгородский кинобренд. Пять причин обратить внимание на работы победителей фестиваля «Короткий метр-2017» [6+]

В Борисовском Центре молодёжи прошла церемония награждения победителей кинофестиваля «Короткий метр-2017». В этом году на конкурс подали более 30 короткометражек, 11 из которых члены жюри выбрали лучшими в разных номинациях, включая Гран-при.

Перед началом церемонии мы пообщались с председателем жюри, начальником областного управления культуры Константином Курганским.

— Я могу сказать, что, во-первых, для отрасли молодёжной политики проведение подобного рода мероприятий несвойственно. Так я считал пять лет назад. Но когда я приехал на первый фестиваль, который мы делали вместе с администрацией Борисовского района и Российским союзом молодёжи, я уже тогда понял, что всё получилось. С каждым годом фестиваль набирал обороты: качество материала, качество участников, количество, география. О проекте «Короткий метр» слышат уже не только в Белгородской области, но и за её пределами. Подобного рода конкурсы, фестивали рождают и будущих режиссёров, и будущих актёров, хорошую культурную элиту региона. Очень хорошо, что такой фестиваль есть! — поделился с «Фонарём» Константин Курганский.

Кроме начальника управления культуры, в жюри юбилейного фестиваля были главный редактор «Фонаря» Андрей Маслов, доцент кафедры актёрского искусства Белгородского института искусств и культуры Валентина Кулабухова, победители прошлых лет и другие. Приводим пять причин, почему стоит обратить внимание как на сам юбилейный кинофестиваль, так и на работы его победителей.

1. Большая доля любительских работ

Большинство работ, которые показали на «Коротком метре», сняты с участием любителей. Изначально кинематограф как вид искусства создавали такие же любители, а самые необычные и оригинальные жанры рождались на любительских кинофестивалях и в любительских студиях. Да, качество таких работ иногда оставляет желать лучшего, однако общие тенденции современного кино остаются различимыми. При этом порой вчерашние любители начинают задавать тренды и формировать новые направления в искусстве. К слову, победитель первого фестиваля «Короткий метр» Константин Шатов сейчас работает в Москве, участвует в съёмках многих крупных телевизионных проектов и преподаёт в киношколе «Шекспир».

Кадр из фильма «Лира»

В 2017 году фильм «Лира», снятый участниками студии «Караван» при Казанском детском приюте, отразил стремление кинематографистов показывать трогательные истории в современном историческом и культурном контексте. И если приглашённая звезда Мирослава Карпович в роли главной героини вызвала у зрителей тёплые воспоминания о семейном сериале «Папины дочки», то камео (чаще всего эпизодическая роль, в которой используется известный и легко узнаваемый образ — прим. «Ф».) телеведущего Дмитрия Киселёва спровоцировало у некоторых недоуменные улыбки.

Кадр из фильма «Лира»

«Тело» фильма — нетипичный, частный, но невероятно милый рассказ о том, как девушка-журналистка забирает домой ребёнка из детского приюта. Если вам интересна тема переживаний детей, оставшихся без родителей, и то, как это потом может проявиться во взрослой жизни, — рекомендуем посмотреть этот фильм. По мнению жюри, он стал лучшим среди игровых фильмов в младшей возрастной категории «А» (от 14 до 22 лет — прим. «Ф.»).

2. Новый белгородский бренд

За пять лет фестиваль «Короткий метр» стал узнаваем. И если в 2013 году это была во многом авантюра организаторов, которые решили впервые провести фестиваль после победы в конкурсе молодёжных грантов, то сейчас это событие, которого ждут не только в Борисовке (и даже не только в Белгородской области). Например, представители культурной столицы России уже не первый год присылают свои работы в Борисовку и становятся победителями фестиваля (в 2016 году Гран-При «Короткого метра» присудили фильму «Можно попросить Нину?» Полины Беляевой из Санкт-Петербурга — прим. «Ф».).

В 2017 году лучшей игровой кинокартиной в категории «Б» (от 22 до 35 лет — прим. «Ф».) тоже стала работа, снятая режиссёром из Санкт-Петербурга. Победителем признали «Терпимость» Антона Сухарева. Фильм рассказывает о сожительстве двух совершенно разных молодых людей, один из которых увлекается рок-культурой, а другой — восточными духовными практиками. Они доставляют друг другу неудобства, и в конце концов это приводит к апогею давно назревавшего конфликта — драке. Фильм оправдывает название и учит, действительно, терпимости: тому, что каждый человек должен относится к другому так, как хочет, чтобы относились к нему. «Терпимость» можно посмотреть здесь (пароль: 111 — прим. «Ф».).

Кадр из фильма «Терпимость»

Лучшим документальным фильмом в этой же категории стал «Дом на Фурштатской», который также сняла питерский режиссёр Ирина Гришина. Повествование в картине ведётся от лица самого дома, который рассказывает случайно оказавшейся рядом девушке свою историю. Невольно возникают параллели со снятым в Эрмитаже фильмом Александра Сокурова «Русский ковчег», в котором также использован приём, когда одним дублем показаны несколько исторических событий, которые как-то коснулись истории здания.

Кадр из фильма «Дом на Фурштатской»

На «Коротком метре-2017» также показали фильмы режиссёров из Татарстана, Красноярского края, Кемеровской области и других регионов России. По мнению одного из членов жюри, это говорит о том, что борисовский «Короткий метр» стал уже не просто культурным событием, а даже брендом территории.

3. Свобода выражения авторского замысла

В работах победителей достаточное количество необычных находок, переосмысления вечных тем и отсылок к современной культуре. Для многих участников главная задача — достучаться до молодёжной аудитории и вызвать у неё нужный отклик. В полной мере это доказывает клип белгородца Владимира Каменева о буднях курсантов БЮИ МВД России имени Путилина.

«Данный клип создан исключительно в юмористических целях и носит пародийный характер. Создатели этого фильма уже отходили по три наряда вне очереди»,— так начинается музыкальный видеоролик Владимира Каменева с кавером на песню рэпера Скриптонита «Это моя вечеринка». Автор показал социализацию и насущные проблемы, с которыми сталкиваются курсанты ведомственных вузов. Видеоролик признали лучшим музыкальным клипом в категории «А».

Кадр из клипа «Это моя вечеринка»



4. Обращение к вечным ценностям

Сколь угодно долго можно спорить о предпочтениях в кинематографе, ценностях и жизненных ориентирах, но обращение к вечным темам было и остаётся понятным ходом, который оценивают по достоинству. В этом году музыкальный клип «Поговори со мною, мама» Сергея Сальникова понравился и членам жюри, и зрителям, которые пришли на финальный кинопоказ фестиваля. Видеоролик с участием полицейских и их матерей стал лучшим музыкальным клипом в категории «Б».

Кадр из клипа «Поговори со мною, мама»



5. Мультипликация по-прежнему актуальна

Гран-при фестиваля «Короткий метр» взял пластилиновый мультфильм «Акентьево озеро», снятый сибиряками из Бердской студии «Дом» (Новосибирская область — прим. «Ф».). Мультипликаторы рассказали сказку об одном сибирском озере с волшебным замком на дне. Несмотря на то, что произведение, по которому создан анимационный фильм — авторское, оно создано в лучших традициях русской народной сказки. В мультфильме показана тема торжествующей любви и справедливости, а на уровне лейтмотива отражено местное сибирское краеведение. При этом работа, скорее всего, понравится в равной степени и детям, и взрослым.

Кадр из мультфильма «Акентьево озеро»

Пятый фестиваль «Короткий метр» завершился, но организаторы пообещали, что шестому фестивалю точно быть. Рекомендуем вам осенью следующего года обязательно найти время, побывать в Борисовке и самим оценить этот фестиваль.