В Борисовке наградили победителей юбилейного кинофестиваля «Короткий метр» [0+]

В четверг, 23 ноября, в Борисовке объявили результаты V кинофестиваля игрового и документального кино «Короткий метр-2017». Режиссёры из разных российских регионов отправили на фестиваль более 30 работ, из которых выбрали победителей в 11 номинациях, включая Гран-при.

Первыми оценивали кинокартины, снятые режиссёрами от 14 до 22 лет (категория «А»). Лучшим документальным фильмом стал фильм новооскольской видеостудии «Шумные дети» — «Истоки Белогорья». Социальный ролик этой же студии «Я не курю, я выбираю» также стал лучшим в своей номинации. Лучшим игровым фильмом в категории «А» жюри признали фильм студии «Караван» Казанского детского приюта — «Лера», в котором снялась актриса «Папиных дочек» Мирослава Карпович и российский телеведущий Дмитрий Киселёв. В номинации «Лучший анимационный фильм» победила картина «Акентьево озеро» студии анимации «Дом» из Бердска. Этот же мультфильм взял Гран-при юбилейного фестиваля. Высоко оценили жюри и музыкальный клип Владимира Каменева, студента БЮИ МВД имени Путилина «Это моя вечеринка», который стал лучшим клипом в этой возрастной категории.

Кадр из мультфильма «Акентьево озеро»

После назвали победителей ив категории «Б» (возраст 23–35 лет). Здесь самым успешным документальным фильмом признали «Дом на Фурштатской» Ирины Гришиной из Санкт-Петербурга. Лучшим игровым фильмом назвали «Терпимость» Антона Сухарева. Среди музыкальных клипов наиболее удачным, по мнению членов жюри, оказался клип «Поговори со мною, мама» Сергея Сальникова. Лучшей социальной рекламой назвали картину Виктории Пшенниковой «Оптимистический этюд», а лучшим мультфильмом — «Холодную осень черепашки Гертруды» Варвары Патшиной.

Кадр из фильма «Терпимость»

Гран-При «Короткого метра-2017»

Посмотреть работы других победителей V кинофестиваля «Короткий метр-2017» и узнать о них больше можно будет позже на «Фонаре».