Кто из оленей священнее? Как в Белгороде начался фестиваль британского кино [18+]

15 ноября в белгородском «Синема парке» в ТРК «Сити Молл Белгородский» прошла церемония открытия фестиваля британского кино. По белгородским меркам, публики собралось довольно много, и примерно за час до сеанса людей уже начали собирать возле небольшой сцены в холле кинотеатра.

Церемонию вёл Олег Гуров. Он предложил зрителям поучаствовать в викторине на знание английского языка. В основном их просили переводить простые слова и предложения в обмен на пригласительные и призы. Через некоторое время подошёл приглашённый гость, преподаватель БелГУ, британец Иен Патрик Тёрнер. Гуров пытался шутить вместе с ним, потом Иен произнёс речь про британскую культуру и кинематограф, перебиваясь с русского на английский. После этого вынесли торт с надписью New British film festival in Cinema Park 2017. Ведущий озвучил надпись на торте, однако справился не до конца. Пришлось искать человека, который смог бы внятно по-английски произнести «2017» — «twenty seventeen».

Фото организаторов фестиваля

Затем Гуров позвал всех ко входу в кинозал, перед которым висела красная ленточка. Активно жестикулируя, он рассказывал о фестивале и о фильме, который предстояло посмотреть. Однако его то и дело прерывала билетёрша, подгонявшая зрителей, — сеанс должен был начаться по расписанию. Ведущий попросил её прекратить и стать в сторону.

— Вы тут самая главная? Так главнее вас найдутся! — заявил Гуров.

— Сеанс начнётся ровно по времени! — апеллировала билетёрша.

После этого ведущий вместе с приглашённым иностранным гостем перерезали ленточку и сфотографировались, по словам Гурова, «для английского посольства». Люди заполнили зал за несколько минут до того, как на экране запустили промо-ролики фестиваля британского кино. В это время Иен Тёрнер снова обратился к публике. Он уточнил, что не несёт ответственности, если фильм окажется плохим.

***

Фильм греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» встретил зрителей неприветливо. Один из первых кадров — вид пульсирующего сердца в теле человека на операционном столе. Здесь, вероятно, даже самые искушенные зрители, по достоинству оценившие такие фильмы, как «Сало или 120 дней Содома» Паоло Пазолини или «Антихрист» Ларса Фон Триера, встрепенулись — человеческие внутренности показывали довольно долго, медленно отдаляя их под средневековую богослужебную композицию Stabat mater.

Так же некомфортно долго длилась сцена, в которой главный герой, кардиохирург Стивен, роль которого исполнил Колин Фаррелл, мастурбирует перед тем, как заняться сексом со своей женой Анной (Николь Кидман). Вообще весь фильм — неспешный, протяжный, позволяющий эмоционально прочувствовать каждый кадр.

Скриншот фильма «Убийство священного оленя»

В центре кинокартины — взаимоотношения Стивена с Мартином, мальчиком-подростком, отца которого Стивен по неосторожности убил во время операции. Стереотипное мышление и тот факт, что в современном кинематографе всё более тенденциозно показывать однополую любовь заставляет предполагать, что между Стивеном и Мартином нечто «большее чем дружба».

И это действительно оказывается так, но гомосексуальность здесь абсолютно не при чём. Их связывает нечто сумасшедшее, сакральное, то, что называют «вне реальности». И кажется, что трагедии далеки от того, что показывается на экране, но вдруг это сакральное, мистическое начинает тянуть за собой воспоминания, которые давно нужно забыть. Сакральное воплощается в душевной боли, невозможном выборе и невероятных страданиях — именно это позволяет назвать картину «психологическим хоррором».

Скриншот фильма «Убийство священного оленя»

Невольно проводишь параллели с такими фильмами Андрея Тарковского, как «Сталкер» и «Солярис». Вроде бы нет «скримеров», резких смен кадра, возникающих из ниоткуда уродливых рож, — время как будто замедленно: но становится по-настоящему страшно. Глубокая философская мысль, отголоски темы вынужденной жертвенности, воплощённой ещё Еврипидом в своих трагедиях, проницательность и ментальное slowmo (замедленная съёмка — прим. «Ф».): вероятно, поэтому стоит посмотреть «Убийство священного оленя». Почти все зрители выходили из кинотеатра молча, в раздумьях, возможно, о том, как бы они себя повели, если бы перед ними встал выбор, который должен был сделать главный герой.

Скриншот фильма «Убийство священного оленя»

Фестиваль New british film закончится 21 ноября. До этого времени вы сможете посмотреть фильмы из программы фестиваля. Подробнее о кинокартинах в материале «Фонаря».

