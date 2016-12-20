В Белгородской области мужчину подозревают в изнасиловании 11-летней родственницы

Следственное управление СК по Белгородской области завело уголовное дело на 57-летнего белгородца, которого подозревают в изнасиловании 11-летней девочки. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, он приходился ребёнку родственником.
18 июня этого года подозреваемый пришёл в дом к потерпевшей, пока её матери не было дома, и изнасиловал её. Он стал угрожать девочке, чтобы она не рассказывала о случившемся, поэтому о преступлении мама узнала только 19 декабря. Тогда же она сразу обратилась в полицию.
Сейчас мужчину задержали. Скоро ему предъявят обвинение в изнасиловании. Следствие намерено просить о его аресте. Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.