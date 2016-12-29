​В Яковлевском районе прокурор посчитал слишком мягким приговор за вброс бюллетеней на местном участке

Прокурор Яковлевского района внёс апелляционное представление на приговор по уголовному делу о фальсификации на прошедших выборах в Государственную думу. Напомним, что тогда три члена избирательной комиссии на одном из участков в Томаровке попытались вбросить бюллетени в урну для голосования. Незаконный вброс заметили наблюдатели.
Итоги голосования на участке признали недействительными, а трёх женщин оштрафовали на 25,30 и 50 тысяч рублей. В суде представитель защиты и прокурор пояснили, что довольны приговором и обжаловать его не будут. Однако теперь прокурор Яковлевского района решил, что приговор незаконный и слишком мягкий.
— Назначенное подсудимым наказание является чрезмерно мягким и не соответствующим степени общественной опасности совершенного деяния. Судом не принято во внимание, что своими действиями подсудимые грубо нарушили гарантированные Конституцией РФ права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.