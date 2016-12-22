​В Белгороде на мужчину завели уголовное дело за драку в баре

В Белгороде не местного жителя после драки в баре завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 28-летний ранее судимый белгородец отдыхал в заведении со своей девушкой. На выходе её нечаянно задел плечом другой посетитель бара после чего началась драка, в которой подозреваемый сильно толкнул своего оппонента, от чего тот упал и ударился головой об асфальт.
Испугавшись последствий, злоумышленник убежал. Врачи, которые оказывали первую помощь пострадавшему сообщили о случившимся в полицию. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. За причинение тяжкого вреда здоровью белгородцу грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.