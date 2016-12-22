​В Белгороде на мужчину завели уголовное дело за драку в баре

«Белгородэнерго» вложит 373 миллиона рублей в развитие энергосети. Филиал «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» присоединит к электросетям около 75 социально значимых бюджетных учреждений региона. Компания подключит к электричеству образовательные учреждения, организации здравоохранения, культурные и спортивные комплексы. Она потратит на этот проект около 373 миллионов рублей.По сообщению пресс-службы филиала, электроэнергией уже обеспечена большая часть досуговых центров, детских садов и школ, в частности, садики в Короче и Старом Осколе, новый музей бронетанковой техники в Прохоровке, учреждения культуры в Графовке, Архангельском и Обуховке, сельский досуговый центр в Ютановке. Все работы по технологическому присоединению учебных учреждений ведутся строго по графику и будут закончены к началу учебного года. В селе Сурково Шебекинского района завершаются работы по строительству духовно-просветительского центра митрополита Макария (Булгакова), включающего сразу несколько объектов: храм, парк площадью более 2,5 гектара и скульптуру богослова. Свою часть работ энергетики уже выполнили, обеспечив комплекс заявленной мощностью. Открытие запланировано на сентябрь, к 200-летию со дня рождения митрополита. Под досуговый центр в Волоконовке приспособлен объект культурного наследия, усадебный дом российского общественного деятеля, автора проекта закона о всеобщем образовании Ковалевского. Этот статус постройке был присвоен в 2008 году постановлением губернатора области. Для подключения отреставрированной усадьбы к сетям энергетики установили новую подстанцию, реконструировали 0,3 километра воздушных линий электропередачи.Белгородские энергетики принимают участие в областной программе по ремонту и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов. В старооскольских и губкинских сельских поселениях ещё до конца года к централизованному электроснабжению будут подключены Дмитриевский, Городищенский, Федосеевский, Озерской, Песчанский и Солнцевский пункты, которые являются первичным звеном медицинской помощи на селе. Новый диализный центр появится в Губкине на территории центральной районной больницы. Современное медучреждение, предназначенное для лечения людей с хронической почечной недостаточностью, — объект первой категории надёжности. Капитальный ремонт и строительство бюджетных учреждений осуществляется в рамках областных социальных программ. Для их подключения к сетям в общей сложности будет построено более 50 километров линий электропередачи, установлено 30 комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа. Автоинспекторы выявили 1,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. В Белгородской области 25 и 26 сентября управление ГИБДД проводило специальный рейд по выявлению нетрезвых водителей. За два дня на белгородских дорогах с повышенным трафиком автоинспекторы обнаружили 1,5 тысячи нарушений. Сотрудники ведомства поймали 55 водителей в состоянии алкогольного опьянения. За это нарушение водителя лишают водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и выписывают штраф 30 тысяч рублей.Кроме того, в ночь с 26 на 27 сентября на пересечении улицы Щорса и проспекта Богдана Хмельницкого автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2104, который резко увеличил скорость, проезжая мимо патруля. Он не стал останавливаться по требованию полицейских, а затем съехал в частный сектор. Водитель выбежал из автомобиля, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, однако патрульные задержали его. Выяснилось, что 23-летний мужчина угнал автомобиль, будучи в нетрезвом виде. По факту неправомерного завладения транспортным средством на него завели уголовное дело. Власти обещают в 2016 году провести реконструкцию одной из трибун. В Белгороде в 2016 году планируют реконструировать южную трибуну стадиона «Энергомаш»: там переоборудуют тренажёрный зал и сделают зал для занятий хореографией. Об этом сообщает «БелПресса» со ссылкой на областное управление физкультуры и спорта. Кроме этого, на стадионе отремонтируют легкоатлетический манеж для сдачи норм ГТО.В региональном департаменте финансовой и бюджетной политики рассказали, что деньги на реконструкцию «Энергомаша» выделят из средств областного бюджета, предназначенных на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы. В 2016 году выделено чуть больше 214 миллионов рублей на строительство и реконструкцию спортивных сооружений. Большую часть денег обещают потратить на строительство стадиона в Ракитянском районе, бассейна в Разумном и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северном. В правоохранительных органах до сих пор не сообщили, имеют ли родители ребёнка отношение к её исчезновению. LifeNews опубликовали имя и фото матери ребёнка, пропавшего из белгородского перинатального центра днём, 10 марта. В следственном управлении на данный момент затрудняются сказать, имеют ли родители отношение к исчезновению младенца.Напомним, девочка, родившая родившаяся 16 февраля, пропала из отделения патологии новорождённых. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают персонал больницы. Департамент здравоохранения проводит служебную проверку, чтобы выяснить, как в больницу мог попасть посторонний. — Мама к нам пока что доставляется. Она жительница района, на момент произошедшего она находилась дома. Рассматриваются все версии. Изучаем, смотрим — может быть, родители, может, кто-то из персонала. Этот круг мы изучаем. От этого очень многое зависит, потому что если близкие родственники — то состава преступления не будет, — расказали РИА Новости в пресс-службе следственного управления по Белгородской области. Белгородцы говорят, что в очередях приходится проводить почти час, а администрация рассказывает, сколько миллионов тратится на проездные билеты. Белгородские пенсионеры и инвалиды до 2005 года могли ездить общественным транспортом бесплатно и без ограничения количества поездок. Затем бесплатный проезд отменили, предложив в качестве альтернативы единый социальный проездной билет по льготной цене. Количество поездок по нему было неограниченным. Затем единый билет заменили талонами, по которым можно было совершить 50 поездок в месяц.В 2011 году льготники остались с 28 талонами в месяц. В 2012 году ввели новую систему: пенсионеры стали получать по 30 талонов, а в дачный сезон с апреля по сентябрь им дополнительно полагалось по десять билетов. Но за них нужно было доплачивать 50 рублей.12 декабря 2013 года постановлением городской администрации было снижено количество льготных билетов на проезд в маршрутных автобусах, которые могут приобрести пенсионеры. Этот же документ отменил льготные билеты на проезд в троллейбусах.Теперь пенсионерам было предложено приобретать 20 талонов на льготные поездки за 185 рублей.Пресс-служба городской администрации в ответ на редакционный запрос по ситуации с пунктами продажи и талонами прислала нам следующую информацию.— Право на приобретение единого социального проездного билета имеют более 117 тысяч жителей Белгорода. В среднем ежемесячно билет приобретают 62,8 тысячи горожан. Из областного бюджета в 2015 году на обеспечение льготного проезда граждан выделено 66,475 миллионов рублей.Приобрести билет можно один раз за месяц (с 15 числа текущего месяца по 12 число следующего, на который приобретается билет). Он стоит 185 рублей.Всего в Белгороде 22 пункта продажи билетов.Мы пообщались с пенсионерами, покупающими льготные талоны. Пункт в офисном здании на проспекте Богдана Хмельницкого, 133в было не так просто найти, поскольку нигде нет вывесок. В коридоре около 20 человек ждали своей очереди. В помещении было довольно душно, у стены одна скамья, на которой могут поместиться четыре человека. Талоны здесь продают до обеда. Некоторые пожилые люди приходили, видели очередь и разворачивались.— У нас чисто формально всё для пенсионеров, — рассуждала Любовь Ковалёва, — я в среднем в очереди стою иногда час, а то и больше. Летом на автобусах езжу меньше, а зимой талонов мне не хватает. У меня больная сестра на Крейде, к ней еду с пересадками. Четыре поездки с пересадками — уже 16 талонов. Ещё дочь живёт на Харгоре, на рынок тоже нужно ездить. Раньше ещё летом дополнительно «дачные» талоны давали, хватало. Потом стали уменьшать их количество. обратила внимание на то, что по правилам талоны должны продаваться с 50-процентной скидкой.— А сейчас 20 талонов продаются по 185 рублей. Посчитайте, сколько стоит один талон. 9 рублей 25 копеек, что это за скидка? Явно, не половина, как нам обещали.Люди в очереди поясняли, что долго стоять в очереди приходится в первые дни продажи талонов, потом народу приходит меньше. Но есть и ещё одна проблема: за билетами необходимо приезжать лично. Если кто-то болен, то, например, супругу или детям не продадут её талоны.Талоны можно приобрести в любом городском пункте. Но люди говорят, что сделать это не всегда удаётся. Одна из пенсионерок рассказала, что была в пункте, расположенном на Вокзальной улице, но обнаружила там объявление: «Льготных талонов нет». Другая пришла сюда из пункта на улице Гагарина, закрытом по причине отпуска сотрудницы. Об этом посетителям сообщало объявление.Антонина Михайлова в этом месяце ещё не успела приобрести талоны. Обычно она ездит за ними в один из пунктов на Харгоре.— В первые дни большие очереди. Стоим за билетами от 40 минут до часа. Потом уже спад идёт, в последние дни меньше людей приходит. Нам, конечно, не хватает предлагаемого количества билетов. Муж ездит на процедуры с пересадкой. Талоны заканчиваются через пять дней. А нам ещё нужно ездить на рынок, по каким-то другим делам. Когда власти только вводили льготы, можно было брать по 50 талонов, потом стало 40, потом — 28. Всё время их убавляли. А сейчас совсем мало осталось.Эксперт «Фонаря»Руководитель местного отделения БРООО «Союз пенсионеров России» Лидия Белая рассказала, что их организация знает о том, что пожилые люди недовольны количеством талонов на проезд.— Я часто встречаюсь с людьми, и они говорят об этом. Особенно жалуются люди, которым приходится много передвигаться по городу, ездить с пересадками. Мы постоянно докладываем об этих жалобах представителям администрации, но какие-то более серьёзные меры пока не принимали. Руководство знает об этих проблемах, в перспективе планируется ещё раз пересмотреть этот вопрос