​В Белгороде презентовали календарь памятных дат области на 2017 год

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке презентовали календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2017 год.
Так как следующий год, объявлен Годом экологии, то в оформлении календаря использовали архивные снимки заповедника «Белогорье» и фотографии Павла Косухина, белгородского фотографа.
— 2017 год станет юбилейным для видных общественных и политических деятелей региона, работников культуры, литературы и искусства. Среди них – почётные граждане Белгородской области Виктор Булыгин, Фёдор Клюка, Анатолий Зеликов, известные белгородские писатели Евгений Дубравный, Владимир Молчанов, Борис Осыков, художники Станислав Дымов, Владимир Пронькин, Евгений Савотченко, Алексей Тюрин, заслуженный деятель искусств Иван Трунов и многие другие, — цитирует имена юбиляров информационный портал «Бел.ру».