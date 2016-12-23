По предварительным данным, девушку несколько раз ударил ножом её бывший возлюбленный. В Шебекинском районе 17-летняя школьница попала в больницу с ножевыми ранениями. В УМВД по Белгородской области рассказали, что сейчас проверяют причастность к нападению на девушку 19-летнего жителя села Новая Таволжанка. Молодой человек задержан.По данным полиции, подозреваемый пришёл к своей бывшей девушке и во время ссоры несколько раз ударил ножом. Пострадавшая позвонила своим родным, которые вызвали «скорую» и полицию. В Следственном управлении СК РФ по Белгородской области на молодого человека завели уголовное дело за покушение на убийство. В пресс-службе ведомства рассказали, что молодой человек нанёс девушке 12 ножевых ранений и пытался душить. На время следствия обвиняемого заключили под стражу.
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суббота, 24 декабря
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​В Белгороде презентовали календарь памятных дат области на 2017 год

В оформлении использовали архивные снимки заповедника «Белогорье».

В Белгородской государственной универсальной научной библиотеке презентовали календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2017 год.

Фото Ирина Скляр, «Бел.ру»

Так как следующий год, объявлен Годом экологии, то в оформлении календаря использовали архивные снимки заповедника «Белогорье» и фотографии Павла Косухина, белгородского фотографа.

Фото Ирина Скляр, «Бел.ру»

— 2017 год станет юбилейным для видных общественных и политических деятелей региона, работников культуры, литературы и искусства. Среди них – почётные граждане Белгородской области Виктор Булыгин, Фёдор Клюка, Анатолий Зеликов, известные белгородские писатели Евгений Дубравный, Владимир Молчанов, Борис Осыков, художники Станислав Дымов, Владимир Пронькин, Евгений Савотченко, Алексей Тюрин, заслуженный деятель искусств Иван Трунов и многие другие, — цитирует имена юбиляров информационный портал «Бел.ру».

Фото Ирина Скляр, «Бел.ру»

Дмитрий Голуцкий

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#Белгород #библиотека
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