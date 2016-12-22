​В Белгороде движение в центре города перекроют на время новогодних праздников

В Белгороде, во время новогодний мероприятий в центре города на некоторых улицах ограничат движение и стоянку машин. Об этом сообщают на сайте городской администрации.
В пятницу, 23 декабря, с 22:00 стоянку для машин ограничат по Гражданскому проспекту: от улицы Князя Трубецкого до улицы Попова, а 24 декабря с 14:30 на этом же участке движение полностью запретят, потому что там начнётся парад Дедов Морозов. Движение и стоянка будут ограничены, пока парад не закончится.
В субботу, 31 декабря, на Соборной площади города начнутся праздничные мероприятия, поэтому с 15:00 стоянку машин ограничат на нескольких улицах. По Театральному проезду: от проспекта Славы до улицы Победы. На улице Победы: от Театрального проезда до улицы Николая Чумичова. По улице Попова: от улицы Супруновской до проспекта Славы. По Гражданскому проспекту: от улицы Николая Чумичова до улицы Попова.
Также на всех этих участках движение полностью запретят после 22:00. Кроме того, в это же время движение перекроют ещё на нескольких улицах. По Свято-Троицкому бульвару: от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области (по правой стороне) и от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда (по левой стороне).
В пятницу, 6 января 2017 года, стоянку машин ограничат с 17:00 на улице Преображенской: от улицы Попова до улицы 50-летия Белгородской области. И на улице Попова: от улицы Преображенской до улицы Победы. На этих же улицах движение машин полностью перекроют 7 января с 14:30, пока белгородцы будут праздновать Рождество Христова.