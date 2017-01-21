​В Белгороде на большом экране покажут популярные спектакли ведущих театров Москвы

В воскресенье, 22 января, в Белгородской научной библиотеке запускают проект «Видео — театр». Все желающие на большом экрене смогут посмотреть популярные спектакли вдущих театров Москвы. В первый раз, в 16:00, зрителям покажут музыкально-романтическую комедию Уильяма Шекспира «Усилия любви» в постановке режиссера Виталия Иванова.
Подобные встречи будут проходить каждый месяц: зрители смогут посмотреть знаменитые постановки в исполнении ведущих артистов России. Например, 19 марта покажут комедию Антона Павловича Чехова «Чайка» от Государственного академического Малого театра России, а 16 апреля – драму Льва Толстого «Власть тьмы».