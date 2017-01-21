​В Белгороде на большом экране покажут популярные спектакли ведущих театров Москвы

Участникам устроят дегустацию коктейлей и обещают научить рисовать. 22 мая в Белгороде в летнем проекте клуба «Арт Студия» — «Арт Дача» — проведут закрытый мастер-класс «Малевич подшофе». Художник Михаил Пищулин научит участников рисовать, а организаторы обещают устроить дегустацию коктейлей. Мастер-класс будет сопровождать выступление диджея клуба.— Мы предоставляем всё, что вам нужно: холст, кисти и многое другое. Вам не нужен опыт. Мы будем вместе рисовать, дегустировать, креативно проводить вечер и вдохновляться на создание прекрасного. По окончании мастер-класса у вас остаётся картина, хорошее настроение и множество новых знакомств, — говорят организаторы арт-тренинга.Участие платное, стоимость билета — 2,5 тысячи рублей. Все материалы для рисования предоставят организаторы. Начало в 16:00. Запись на арт-тренинг по телефону +7 (960) 623-44-33. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-119901656_10", -119901656, 10, '0yb2DLcIM2O4QjKuJpJQHMDvpg', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());На правах рекламы Мужчина купил алкоголь в Харькове, чтобы в дальнейшем продать в Белгороде. Пресс-служба Белгородского районного суда сообщила о конфискации товара у гражданина Украины, который пытался ввезти в Россию незадекларированный алкоголь. В июле 2016 года мужчина пересекал границу в Нехотеевке и не сказал о том, что везёт с собой купленные в Харькове 300 бутылок с водкой, вином, коньяком и виски, которые нужно было задекларировать. Когда его машину осматривали, таможенники нашли алкоголь в багажнике и салоне автомобиля. У нарушителя конфисковали весь алкоголь, который оценили в 103 тысячи рублей. Двухлетнего ребёнка течением унесло от места падения. Спасатель, вызволивший ребёнка, случайно проходил мимо. Антон Роганин, фото пресс-службы МЧС по Белгородской областиВ среду, 9 сентября, в Белгороде на улице Студенческой двухлетняя девочка упала в канализационный колодец. Ребёнок во время прогулки убежал от мамы и оказался на повреждённой крышке люка. На крики матери о помощи откликнулся проходивший мимо старший инженер сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС Антон Роганин.Спасатель немедленно спустился в колодец, но не сразу обнаружил ребёнка. Девочку канализационной водой отнесло от места падения. — Я лёг на спину и вперёд ногами пробовал проникнуть внутрь трубы коллектора. Пробравшись примерно пять метров в ту сторону, откуда доносился плач ребёнка, я понял, что одного троса не хватает. Я вернулся в канализационный колодец и попросил зацепить ещё два троса. Соединив три троса, я снова вернулся внутрь коллектора и стал продвигаться вперёд, — вспоминает Антон.МЧСовцу пришлось проползти по трубе около 20 метров, прежде чем он увидел силуэт ребёнка. Троса, который ему удалось раздобыть перед спуском в люк, не хватило, чтобы до него добраться. Он бросил трос и его течением принесло к ребёнку.— Когда я добрался до девочки, она была очень испугана и звала на помощь. Я схватил ребёнка ногами и подтянул к себе. Лиза, уцепившись за мою одежду, лежала на моих ногах. Вместе с ней я добрался до троса и стал дёргать его, чтобы люди на поверхности нас вытащили, но на мои сигналы о помощи никто не отреагировал. Тогда я начал кричать и звать на помощь, но нас никто не слышал, так как мы находились далеко от колодца, — рассказывает Антон.Когда спасатель и ребёнок добрались до колодца, их с помощью специального снаряжения достали оттуда. В спасении участвовал старший спасатель управления ГОЧС города Белгорода Евгений Семернин. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. — Мы будем ходатайствовать о награждении старшего инженера сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории Антона Роганина государственной наградой — медалью «За спасение погибавших», — отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Анатолий Скуматов. На процедуру передачи бюллетеней пригласили зарегистрированных кандидатов и избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов в депутаты Белгородской областной думы шестого созыва. К выборам депутатов Белгородской областной думы шестого созыва областная типография напечатала 2 470 000 бюллетеней: 1 235 000 по одномандатным округам и ещё столько же по единым. Их ожидает транспортировка в места голосования. Ещё 4240 бюллетеней забраковали — в типографии пояснили, что это нормальная ситуация, когда при таком большом объёме печати появляются несколько тысяч неправильных экземпляров. Забракованные бюллетени порезали на мелкие полоски в присутствии председателя избиркома Белгородской области Николая Плетнёва, зарегистрированных кандидатов и представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Белгородской областной думы шестого созыва. Выборы депутатов Белгородской областной думы шестого созыва состоятся в единый день голосования — 13 сентября. Поддержать спортсмена приехал Фёдор Емельяненко. Староосколец Кирилл Сидельников прошёл в финал турнира по смешанным единоборствам Fight Night Global, который проходил в Москве. В полуфинале Кирилл дрался против дагестанца Магомедбага Агаева. Единогласным решением судей староосколец победил, хотя и пропустил в начале пару сильных ударов. Поддержать нашего спортсмена приехал Федор Емельяненко. Теперь Кирилл будет драться с Сергеем Павловичем за звание чемпиона Fight Night Global. Дата боя уточняется. — Получился очень интересный бой. Ребята все три раунда подрались в стойке. В принципе, как я и ожидал... Считаю, что победа Сидельникова оказалась заслуженной. Кирилл больше наносил ударов и уходил с линии атаки, работая постоянно на ногах. Но и Бага тяжело попадал, если бы бил чаще, выиграл бы. Но повторюсь, Кирилл Сидельников победил заслуженно. Меня с ним ждет финальный поединок за звание чемпиона FIGHT NIGHTS GLOBAL. Да, действительно несколько лет назад я уже встречался с Сидельниковым, это было на турнире по боевому самбо, и я уступил. Но это спорт, бывают победы, бывают и поражения, — прокомментировал полуфинальный бой Сергей Павлович. Изменения связаны с оптимизацией работы молодёжной организации. У председателя Белгородской региональной организации ООО «Российский союз молодёжи» появились три новых заместителя. Таким образом теперь их количество достигло пяти. — Нас пять человек, а это значит, что у нас в пять раз больше возможностей, в пять раз больше креативных идей, в пять раз больше реализованных проектов, в пять раз больше…. больше настоящих дел, — написала у себя на странице «ВКонтакте» Юлия Кальницкая, которая теперь как зампредседателя отвечает за проведение «Студенческой весны на Белгородчине» и программу «Мы вместе!». Напомним, что белгородский РСМ возглавляет директор Центра молодёжных инициатив Константин Курганский. До этого его заместителями были Владислав Миюсов и Наталья Овчарова. Теперь к ним добавились Наталья Гаина, Дмитрий Колесниченко и Юлия Кальницкая. По словам руководства РСМ, увеличение числа руководителей связано с оптимизацией работы и новой структурой организации, которая была рекомендована регионам на всероссийском съезде Российского союза молодёжи. Справка «Фонаря» Российский союз молодёжи (РСМ) — самая массовая негосударственная, неполитическая молодёжная организация России. Её главная цель — помочь молодым людям найти своё место в жизни, самореализоваться, раскрыться как многогранные личности. День рождения РСМ — 31 мая 1990 года. Российский союз молодёжи реализует образовательные, развивающие, патриотические, профориентационные, досуговые, культурные и спортивные программы и проекты для работающей, учащейся и студенческой молодёжи. По данным мэрии, несколько торговых точек и заведений общепита уже согласились поддержать эту идею. Администрация Белгорода на своём сайте разместила обращение к владельцам магазинов и ресторанов с просьбой воздержаться от продажи алкоголя 9 мая. Власти считают, что это поможет избежать случаев хулиганства и «поддержит здоровый образ современной жизни молодёжи». Алкоголь предлагается не продавать с 10:00 до 23:00.— Ряд предприятий общественного питания и розничной торговли уже откликнулись на просьбу управления потребительского рынка и дали согласие о приостановлении реализации розничной торговли алкогольной продукции в этот великий для нашей страны праздник, — заявили в мэрии. Отметим, что в белгородских магазинах в обычные дни алкоголь продаётся только с 10:00 до 22:00. Ранее областная дума приняла закон, который запрещает продавать спиртное в магазинах 1 сентября, в дни школьных последних звонков, выпускных балов и в День защиты детей. В День трезвости — 11 сентября алкоголь запрещено продавать не только в магазинах, но и в кафе, барах и ресторанах. По данным СМИ на День Победы в этом году ограничена продажа алкоголя в Иркутске, Тюмени, Новокузнецке, Омске и некоторых других городах. Видео Анастасии Яковенко рассказывает о номофобии — страхе оказаться без мобильного устройства. Студентка БУКЭП Анастасия Яковенко заняла первое место в номинации «Рекламный ролик» на VI Всероссийском студенческом молодёжном фестивале рекламных и PR-проектов «Крекер». — Болезнь номофобия — страх оказаться без мобильного устройства — поражает в первую очередь молодёжь. Новый метод лечения — с помощью социальной рекламы — предложила студентка товароведно-коммерческого факультета БУКЭП Анастасия Яковенко, — рассказывает о работе студентки руководитель творческого объединения «Дом творческой рекламы» Дмитрий Трищенко. Это уже третий опыт участия белгородских студентов в фестивале «Крекер». В прошлом году работа ещё одной студентки БУКЭП Марины Ниживенко заняла второе место. Справка «Фонаря» «Крекер» — открытый всероссийский молодёжный фестиваль, который проводится с 2011 года в институте рекламы и связи с общественностью Новосибирского государственного педагогического университета. «Фестиваль даёт возможность оценить свой уровень проф