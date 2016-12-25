В Новооскольском районе оштрафовали родителя больного ребёнка, который не занимался его лечением. Прокуратура Белгородской области обнародовала итоги проверки по соблюдению прав детей-инвалидов в нескольких районах. По её итогам обнаружили 145 нарушений, подали десять исков в суд и оштрафовали родителя ребёнка-инвалида в Новооскольском районе, который не занимался его лечением и реабилитацией.В Корочанском районе администрация сельского поселения только после иска прокуратуры предоставила семье ребёнка-инвалида благоустроенное жильё. В Губкинском районе после вмешательства прокуратуры незаконно отчисленная студентка-инвалид смогла вернуться к учёбе в местном техникуме. В Яковлевском районе прокуратура через суд добилась от администрации предоставления протезов для детей-инвалидов. В Губкинском и Новооскольском районах во время диспансеризации детей-инвалидов осмотры проводили врачи, которые не обладают достаточной квалификацией. В некоторых случаях осмотры вообще не проводили. Нарушения также нашли в Алексеевском районе — там прокуратура через суд требует сделать версии для слабовидящих на официальных сайтах муниципалитета.
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СМИ: «В Белгородской области за два года два подростка пострадали во время селфи»

Один подросток погиб, пытаясь сфотографироваться на железнодорожном мосту.

В Белгородской области за два года произошло два случая, когда подростков било током во время селфи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сентябре 2014 года в Новом Осколе на железнодорожном мосту погиб 14-летний мальчик, который пытался сфотографироваться. Его ударило током, после чего он умер. Если бы удар тока не был смертельным, подросток всё равно бы погиб, так как при падении на рельсы он получил травму, не совместимую с жизнью. В ноябре этого года в Старом Осколе мальчик тоже попытался сделать селфи на железнодорожном мосту. Его ударило током, он получил ожоги, но остался жив.

В обоих случаях следователи отказали в возбуждении уголовных дел, потому что оба происшествия произошли из-за неосторожности самих детей, которые проигнорировали вывески и таблички и прошли на мосты.

— Серьёзный источник опасности — контактная сеть. Напряжение в ней может достигать 27500 вольт. Приблизившись на железной дороге к контактной сети ближе, чем на два метра, можно получить смертельный разряд, поэтому игнорировать предупредительные таблички нельзя. Постарайтесь не допускать нахождения детей на железнодорожных объектах в отсутствии взрослых, — пишет «Комсомольская правда».
Андрей Маслов

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#селфи #Следственный комитет #Старый Оскол #Новый Оскол
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