СМИ: «В Белгородской области за два года два подростка пострадали во время селфи»

В Белгородской области за два года произошло два случая, когда подростков било током во время селфи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В сентябре 2014 года в Новом Осколе на железнодорожном мосту погиб 14-летний мальчик, который пытался сфотографироваться. Его ударило током, после чего он умер. Если бы удар тока не был смертельным, подросток всё равно бы погиб, так как при падении на рельсы он получил травму, не совместимую с жизнью. В ноябре этого года в Старом Осколе мальчик тоже попытался сделать селфи на железнодорожном мосту. Его ударило током, он получил ожоги, но остался жив.

В обоих случаях следователи отказали в возбуждении уголовных дел, потому что оба происшествия произошли из-за неосторожности самих детей, которые проигнорировали вывески и таблички и прошли на мосты.

— Серьёзный источник опасности — контактная сеть. Напряжение в ней может достигать 27500 вольт. Приблизившись на железной дороге к контактной сети ближе, чем на два метра, можно получить смертельный разряд, поэтому игнорировать предупредительные таблички нельзя. Постарайтесь не допускать нахождения детей на железнодорожных объектах в отсутствии взрослых, — пишет «Комсомольская правда».

