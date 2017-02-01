​​Белгородский областной суд не стал ужесточать наказание осужденным за вбросы на выборах женщинам

У молодого человека изъяли около 18 граммов марихуаны. В Белгородской области задержали 21-летнего сотрудника исправительной колонии, у которого обнаружили наркотики. В пресс-службе УФСКН по Белгородской области рассказали, что при проведении оперативно-розыскного мероприятия у молодого человека обнаружили две пачки сигарет, внутри которых находилось около 18 граммов марихуаны. Они предназначались для распространения среди осуждённых.На уже бывшего сотрудника исправительной колонии возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. За нарушение миграционного законодательства женщине грозит до трёх лет лишения свободы. Жительнице Белгородского района грозит тюремный срок за то, что она прописала иностранца в несуществующем доме. Нарушение миграционного законодательства обнаружил участковый, которому об этом сообщил местный житель.Во время проверки в селе Стрелецком выяснилось, что 51-летняя женщина зарегистрировала в своём частном доме иностранца. За это он должен был помогать ей по дому. Но иностранец по месту регистрации не проживал. К тому же сам дом владелица снесла ещё несколько лет назад. На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина». Максимальное наказание, которое ей грозит, — лишение свободы на срок до трёх лет, — рассказали в пресс-службе областного УМВД. Новую квартиру от главы региона получил тренер по боксу Олег Меньшиков, а спортсмены — медали «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко наградил Евгения Тищенко, Виталия Дунайцева и Владимира Никитина медалями «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени. Такую же медаль получил старший тренер юниорской сборной команды России по боксу Олег Меньшиков. Ему глава региона также вручил сертификат на квартиру в Белгороде. Почётными грамотами наградили президента Белгородской федерации бокса Владимира Тебекина, тренеров по боксу Николая Булгакова и Михаила Магомедова. — Вы доказали, что у нас прекрасная школа бокса, много замечательных тренеров, замечательный руководитель федерации, — сказал Евгений Савченко. Кроме того, сегодня мэр Белгорода Константин Полежаев вручил олимпийскому чемпиону по боксу Евгению Тищенко ключи от двухкомнатной квартиры. Напомним, что старооскольские боксёры Виталий Дунайцев и Владимир Никитин раньше тоже получили квартиры от администрации Старого Оскола.Фото пресс-службы мэрии Белгорода В городском управлении капитального строительства не называют сроки начала работ, но сообщили, что они обойдутся бюджету почти в 40 миллионов рублей. Фото Алексея ПереваловаВ управлении капитального строительства администрации Белгорода рассказали, что в ближайшее время начнётся ремонт улицы Орлова. Об этом сообщает «БелПресса». По данным издания, на ремонт из бюджета выделят около 40 миллионов рублей и планируют завершить ремонт к 5 августа. При этом точные сроки начала работ не называются.— Строители обновят 25 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, укрепят основание дороги, сделают несколько слоёв асфальтобетона. Здесь планируют обустроить семь остановок общественного транспорта — это будут стандартные для Белгорода металлические павильоны, — цитирует «БелПресса» начальника управления капитального строительства администрации Белгорода Игоря Лютенко. Напомним, о том, что улицу Орлова необходимо включить в программу капремонта дорог, мэр Белгорода Константин Полежаев заявил в мае 2016 года. В июне 2016 года сообщалось о начале ремонта на улице Орлова — на разбитых участках дороги обещали положить новое покрытие, а в остальных местах сделать ямочный ремонт. Предполагалось отремонтировать 3,5 километра дороги. Двухлетнего ребёнка течением унесло от места падения. Спасатель, вызволивший ребёнка, случайно проходил мимо. Антон Роганин, фото пресс-службы МЧС по Белгородской областиВ среду, 9 сентября, в Белгороде на улице Студенческой двухлетняя девочка упала в канализационный колодец. Ребёнок во время прогулки убежал от мамы и оказался на повреждённой крышке люка. На крики матери о помощи откликнулся проходивший мимо старший инженер сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС Антон Роганин.Спасатель немедленно спустился в колодец, но не сразу обнаружил ребёнка. Девочку канализационной водой отнесло от места падения. — Я лёг на спину и вперёд ногами пробовал проникнуть внутрь трубы коллектора. Пробравшись примерно пять метров в ту сторону, откуда доносился плач ребёнка, я понял, что одного троса не хватает. Я вернулся в канализационный колодец и попросил зацепить ещё два троса. Соединив три троса, я снова вернулся внутрь коллектора и стал продвигаться вперёд, — вспоминает Антон.МЧСовцу пришлось проползти по трубе около 20 метров, прежде чем он увидел силуэт ребёнка. Троса, который ему удалось раздобыть перед спуском в люк, не хватило, чтобы до него добраться. Он бросил трос и его течением принесло к ребёнку.— Когда я добрался до девочки, она была очень испугана и звала на помощь. Я схватил ребёнка ногами и подтянул к себе. Лиза, уцепившись за мою одежду, лежала на моих ногах. Вместе с ней я добрался до троса и стал дёргать его, чтобы люди на поверхности нас вытащили, но на мои сигналы о помощи никто не отреагировал. Тогда я начал кричать и звать на помощь, но нас никто не слышал, так как мы находились далеко от колодца, — рассказывает Антон.Когда спасатель и ребёнок добрались до колодца, их с помощью специального снаряжения достали оттуда. В спасении участвовал старший спасатель управления ГОЧС города Белгорода Евгений Семернин. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает. — Мы будем ходатайствовать о награждении старшего инженера сектора судебных экспертиз Испытательной пожарной лаборатории Антона Роганина государственной наградой — медалью «За спасение погибавших», — отметил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Анатолий Скуматов. В областном центре и его окрестностях зафиксированы десятки случаев незаконного использования земельных участков рядом с электросетями. Каждый год специалисты «Белгородэнерго» обнаруживают нарушения использования земли в охранной зоне: люди строят дома под линиями электропередач, размещают хозяйственные постройки, гаражи, контейнеры для сбора мусора.Охранная зона — минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, в пределах которых запрещаются строительные и любые другие работы без согласования с электросетевой организацией. Понятие охранных зон и требования к ним утверждены «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Недавно в переулке Дальнем в Белгороде после устройства пруда образовалась земляная насыпь, из-за которой расстояние до проводов сократилось с семи до 3,5 метра. — Достаточно много было прецедентов с решением суда снести постройку, если она стоит на недостаточно далёком и опасном расстоянии от линий электропередачи. В большинстве случаев суды заканчиваются мировым соглашением в пользу электросетевой организации. Иногда, чтобы не сносить постройки, производится вынос этих сетей, опору переставляют или кабель прокладывают, — рассказал главный инженер Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» Александр Куликов.По словам Куликова, чтобы решить проблему в переулке Дальнем, «Белгородэнерго» отправило уже несколько писем в различные административные органы, требуя устранить нарушения, но ответа пока нет. Александр Куликов пояснил, что речь не идёт о том, что охранная зона — это некое запретное место, где нельзя производить никакие работы. — В этой охранной зоне можно вести какую-то хозяйственную деятельность, пользоваться участком, но это должно быть согласовано с сетевой организацией, потому что в тех же самых правилах по использованию земельных участков в охранных зонах совершенно чётко прописано, что можно, а что нельзя. А у нас получается, что структуры, оформляющие земельный участок, «перетягивают» обязательства согласования земельного участка с нашей стороны на себя. Получается, земельный участок был выдан, были какие-то нарушения, они не учли, не увидели или забыли наши требования выноса сетей, и, возможно, это будет учитываться при несчастном случае. Но таких пока не было. В первую очередь, мы несём ответственность за безопасность людей, животных. А в судебных инстанциях это не учитывается. Мы стараемся таких случаи избегать, пусть даже путём сноса постройки, путём судебных заседаний по незаконному использованию земельных участков в этих зонах.Куликов отметил, что во многих случаях у энергетиков нет претензий, например, к застройщикам. На первом месте — налаживание взаимодействие с органами, ответственными за выделение земельных участков. — В этом деле лучший метод — пропаганда. Мы заботимся о том, чтобы люди при строительстве домов, на отдыхе, в любом месте, где проходит линия электропередачи, представляли себе опасность и могли нести ответственность за свои действия, — говорит Александр Куликов. Анна Зелендинова заявила, что уверена в невиновности своего мужа и пожаловалась на травлю после трагедии в больнице. В эфире вечерних новостей телеканала «Россия» показали специальный репортаж из Белгорода, приуроченный к месяцу со дня трагедии в горбольнице № 2. В ролике перед камерой впервые появилась жена бывшего врача-хирурга Ильи Зелендинова Анна. Она заявила, что до сих пор не верит, что её муж мог убить человека.— Смотрю, он ходит, как убитый. Я говорю: что случилось? Он говорит, что в больнице ударил человека и этот человек потом умер. Он замкнулся, он ходил не ел, не спал несколько дней, и просто повторял: я не мог убить человека! — вспоминает Анна.Интимные отношения с медсестрой Алиной Кучмой, пожаловавшейся хирургу на якобы неподобающее поведение пацента, жена Зелендинова отрицает. Из сюжета «России» становится известно, что Анна сразу после ареста мужа уехала жить к родственникам и в квартиру, где жила с супругом, почти не приходит.— Началась травля, реально травля. Не только его, но и знакомых, мало-мальски знакомых. Выходишь в капюшоне, перед тем как зайти в подъезд осма