​​Белгородский областной суд не стал ужесточать наказание осужденным за вбросы на выборах женщинам

В среду, 1 февраля, Белгородский
областной суд рассмотрел апелляцию
прокуратуры на приговор трем бывшим
членам УИК № 1198 в Томаровке. Представитель
гособвинения просил суд увеличить
штрафы и приговорить председателя УИКа
к выплате 250 тысяч рублей, а двух её
подельниц к штрафам по 200 тысяч рублей
каждую. Суд отклонил требование
прокуратуры и оставил приговор
Яковлевского районного суда без
изменений. Сегодня приговор вступил в
законную силу.
Напомним, 20 декабря 2016 года Яковлевский районный суд приговорил председателя УИКа к штрафу в 50 тысяч рублей, а ее коллег к штрафам в 30 и 25 тысяч рублей. Процесс вброса бюллетеней попал на видеокамеру телефона, оставленного одним из наблюдателей на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Итоги выборов на избирательном участке № 1198 признали недействительными. Осужденные члены УИКа еще в сентябре написали заявления об исключении их из состава избирательной комиссии.